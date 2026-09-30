Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Η Κιμ Καρντάσιαν υπέγραψε αυτόγραφο σε τσάντα Birkin $45.000: «Αυτό μου φαίνεται βλάσφημο» σχολίασε, δείτε βίντεο
Η Κιμ Καρντάσιαν υπέγραψε αυτόγραφο σε τσάντα Birkin $45.000: «Αυτό μου φαίνεται βλάσφημο» σχολίασε, δείτε βίντεο
Οι σχολιαστές, πάντως, επαίνεσαν τον θαυμαστή της Κιμ Καρντάσιαν για την ιδέα του να πάρει αυτόγραφο σε μια τσάντα - «Η αξία της μόλις αυξήθηκε» του γράφουν
Το πιο ακριβό αυτόγραφο της Κιμ Καρντάσιαν βρίσκεται πλέον πάνω σε μια τσάντα Birkin με την ίδια να σχολιάζει - αφού έβαλε την υπογραφή της - «Θεέ μου, αυτό μου φαίνεται βλάσφημο.
Η Καρντάσιαν υπέγραψε την τσάντα Hermès Birkin 35 αξίας περίπου 45.000 δολαρίων σε εκδήλωση της Skims στη Σαγκάη το βράδυ της Δευτέρας όταν της το ζήτησε ένας θαυμαστής της που της έδωσε, μάλιστα, και ένα μεταλλικό χρυσό στυλό.
«Αυτό μου φαίνεται παράνομο. Θεέ μου. Αυτό μου φαίνεται βλάσφημο» είπε χαμογελώντας η Κιμ Καρντάσιαν.
«Αυτό είναι τόσο, μα τόσο, μα τόσο απίστευτο» έγραψαν κάτω από τη σχετική ανάρτηση. «Φανταστείτε να είναι μια fake Birkin και τελικά να την πουλήσει για χιλιάδες μόνο και μόνο επειδή πάνω της υπάρχει η υπογραφή της Κιμ» σημείωσε ένας δεύτερος. «Ξέρει τι κάνει. Η αξία της μόλις αυξήθηκε. Έξυπνος άνθρωπος», έγραψε ένας τρίτος για τον άνδρα που ζήτησε το αυτόγραφο της Καρντάσιαν.
Η Καρντάσιαν υπέγραψε την τσάντα Hermès Birkin 35 αξίας περίπου 45.000 δολαρίων σε εκδήλωση της Skims στη Σαγκάη το βράδυ της Δευτέρας όταν της το ζήτησε ένας θαυμαστής της που της έδωσε, μάλιστα, και ένα μεταλλικό χρυσό στυλό.
«Αυτό μου φαίνεται παράνομο. Θεέ μου. Αυτό μου φαίνεται βλάσφημο» είπε χαμογελώντας η Κιμ Καρντάσιαν.
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«Αυτό είναι τόσο, μα τόσο, μα τόσο απίστευτο» έγραψαν κάτω από τη σχετική ανάρτηση. «Φανταστείτε να είναι μια fake Birkin και τελικά να την πουλήσει για χιλιάδες μόνο και μόνο επειδή πάνω της υπάρχει η υπογραφή της Κιμ» σημείωσε ένας δεύτερος. «Ξέρει τι κάνει. Η αξία της μόλις αυξήθηκε. Έξυπνος άνθρωπος», έγραψε ένας τρίτος για τον άνδρα που ζήτησε το αυτόγραφο της Καρντάσιαν.
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