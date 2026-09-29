Το 2029 θα κυκλοφορήσει η ταινία «Game of Thrones: Aegon’s Conquest»
Το 2029 θα κυκλοφορήσει η ταινία «Game of Thrones: Aegon’s Conquest»
Η ιστορία θα επικεντρώνεται στον Aegon I Targaryen, τον θρυλικό κατακτητή που ένωσε τα βασίλεια του Westeros και δημιούργησε τον Σιδερένιο Θρόνο
Την ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας «Game of Thrones: Aegon’s Conquest» ανακοίνωσε η Warner Bros. Όπως έγινε γνωστό, η πολυαναμενόμενη παραγωγή θα βγει στις αίθουσες την 1η Ιουνίου 2029.
Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Όουεν Χάρις, σε σενάριο του υποψήφιου για Όσκαρ Μπο Γουίλιμον. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες ούτε για το καστ ούτε για το πότε θα ξεκινήσει η παραγωγή.
Η ιστορία θα επικεντρώνεται στον Aegon I Targaryen, τον θρυλικό κατακτητή που ένωσε τα βασίλεια του Westeros και δημιούργησε τον Σιδερένιο Θρόνο, ο οποίος μαζί με τις αδελφές-συζύγους του, Visenya και Rhaenys, αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο της δυναστείας των Ταργκάριεν.
Η ιστορία του έχει ήδη καταγραφεί στο βιβλίο Fire and Blood, που εξιστορεί την άνοδο και την πτώση των βασιλιάδων της οικογένειας.
Πέρα από τη βασική σειρά του HBO, υπάρχουν ήδη δύο spin-off σειρές βασισμένες στα μυθιστορήματα φαντασίας του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν: το «House of the Dragon» και το «A Knight of the Seven Kingdoms».
Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Όουεν Χάρις, σε σενάριο του υποψήφιου για Όσκαρ Μπο Γουίλιμον. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες ούτε για το καστ ούτε για το πότε θα ξεκινήσει η παραγωγή.
Η ιστορία θα επικεντρώνεται στον Aegon I Targaryen, τον θρυλικό κατακτητή που ένωσε τα βασίλεια του Westeros και δημιούργησε τον Σιδερένιο Θρόνο, ο οποίος μαζί με τις αδελφές-συζύγους του, Visenya και Rhaenys, αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο της δυναστείας των Ταργκάριεν.
'Game of Thrones' Movie 'Aegon's Conquest' Sets Summer 2029 Release Date https://t.co/hEcW0s0d6H— Variety (@Variety) September 29, 2026
Πέρα από τη βασική σειρά του HBO, υπάρχουν ήδη δύο spin-off σειρές βασισμένες στα μυθιστορήματα φαντασίας του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν: το «House of the Dragon» και το «A Knight of the Seven Kingdoms».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα