Ο Κέισι Άφλεκ δήλωσε ότι ο Ματ Ντέιμον φαινόταν από παιδί πως θα γινόταν σταρ: Δεν υπήρχε αμφιβολία για το πού πήγαινε
Ο Κέισι Άφλεκ δήλωσε ότι ο Ματ Ντέιμον φαινόταν από παιδί πως θα γινόταν σταρ: Δεν υπήρχε αμφιβολία για το πού πήγαινε
Ήταν πάντα λίγο επιδειξίας και εξωστρεφής, συμμετείχε σε διαγωνισμούς ταλέντου, θυμήθηκε ο ηθοποιός, ανατρέχοντας στα παιδικά τους χρόνια
Από πολύ νωρίς ήξερε ο Κέισι Άφλεκ ότι ο Ματ Ντέιμον ήταν προορισμένος να γίνει σταρ. Όπως είπε, ακόμη και όταν ήταν παιδί ξεχώριζε από τους συνομιλήκους του.
Κατά τη διάρκεια masterclass στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, του οποίου ο μεγαλύτερος αδελφός Μπεν ήταν παιδικός φίλος του Ντέιμον, μίλησε με χιούμορ για την παλιά τους «αντιπαλότητα». Αν και εξήρε το ταλέντο του Ντέιμον, δεν παρέλειψε να σχολιάσει ότι στα σχολικά τους χρόνια ήταν αρκετά «επιδειξίας».
«Είχαμε όλοι τον ίδιο καθηγητή θεάτρου και πολλοί ηθοποιοί πέρασαν από εκείνο το θεατρικό τμήμα. Ήμασταν σε ένα μεγάλο δημόσιο σχολείο και είχαμε απλώς έναν σπουδαίο καθηγητή θεάτρου, ο οποίος έκανε τα παιδιά να αγαπήσουν το θέατρο και την υποκριτική», θυμήθηκε ο Άφλεκ.
Ο Ντέιμον ήταν ένα από αυτά τα παιδιά, όπως είπε ο Άφλεκ, προσθέτοντας: «Ο Ματ ήταν πάντα λίγο επιδειξίας. Ήταν εξωστρεφής, συμμετείχε σε διαγωνισμούς ταλέντου και τέτοια πράγματα. Και δεν υπήρχε αμφιβολία για το πού πήγαινε η πορεία του, ενώ οι υπόλοιποι προσπαθούσαμε ακόμη να καταλάβουμε τι θέλαμε να κάνουμε».
Ο Ματ Ντέιμον και ο Μπεν Άφλεκ διατηρούν, ως γνωστόν, μια φιλία που καλύπτει σχεδόν ολόκληρη τη ζωή τους. Οι δυο τους μεγάλωσαν σε απόσταση λίγων οικοδομικών τετραγώνων στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης και ήρθαν κοντά μέσα από την κοινή τους επιθυμία να μπουν στον χώρο του Χόλιγουντ. Μαζί έγραψαν το σενάριο και πρωταγωνίστησαν στο «Good Will Hunting» του 1997, για το οποίο κέρδισαν το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου.
Ο Κέισι, λίγα χρόνια μικρότερος, ήταν μέρος της κοινής τους πορείας. Στα 18 του μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να ζήσει μαζί με τον αδελφό του και τον Ματ Ντέιμον, ενώ και οι τρεις κυνηγούσαν μια καριέρα στην υποκριτική. Αργότερα εμφανίστηκε στο «Good Will Hunting» και συνεργάστηκε ξανά με τον Ντέιμον στο «Ocean’s Eleven». Καθώς ο καθένας ακολούθησε τη δική του επιτυχημένη διαδρομή, ο Κέισι Άφλεκ συνέχισε να συνεργάζεται με τους δύο, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την ταινία «The Instigators» του 2024, όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Ματ Ντέιμον.
«Είμαστε όλοι πολύ διαφορετικοί με έναν παράξενο αλλά και πολύ προφανή τρόπο», σχολίασε ο Κέισι Άλφεκ για τις καριέρες τους. «Ο Ματ είναι ένας εξαιρετικά ταλαντούχος ηθοποιός. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί είναι πολύ ταλαντούχος ηθοποιός και ταυτόχρονα έχει αυτή την περσόνα του σταρ του κινηματογράφου, αυτή τη γοητεία του κλασικού πρωταγωνιστή, κάτι που ούτε εγώ ούτε ο Μπεν έχουμε πραγματικά».
Παρά τις διαφορές τους, οι επαγγελματικοί τους δρόμοι έχουν διασταυρωθεί αρκετές φορές. Ο Ντέιμον, μάλιστα, επρόκειτο αρχικά να σκηνοθετήσει και να πρωταγωνιστήσει στο «Manchester by the Sea», στον ρόλο που τελικά χάρισε στον Κέισι Άφλεκ το Όσκαρ.
Σε εμφάνισή του νωρίτερα φέτος στο podcast «Good Hang» της Έιμι Πόλερ, ο Ντέιμον θυμήθηκε ότι είχε πει στον σεναριογράφο και σκηνοθέτη Κένεθ Λόνεργκαν να επιλέξει τον Κέισι αντί για εκείνον. Η Πόλερ αστειεύτηκε λέγοντας: «Και σου έκλεψε εκείνο το Όσκαρ. Έτσι σου ανταπέδωσε τη χάρη». «Εγώ προτιμώ να λέω ότι του το έδωσα», απάντησε γελώντας ο Ντέιμον. «Είμαι σίγουρος ότι δεν θα είχε αντίρρηση με αυτό, σωστά; Μετά από εκείνη την ερμηνεία που σου ράγιζε την καρδιά».
Φωτογραφία: Shutterstock
Κατά τη διάρκεια masterclass στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, του οποίου ο μεγαλύτερος αδελφός Μπεν ήταν παιδικός φίλος του Ντέιμον, μίλησε με χιούμορ για την παλιά τους «αντιπαλότητα». Αν και εξήρε το ταλέντο του Ντέιμον, δεν παρέλειψε να σχολιάσει ότι στα σχολικά τους χρόνια ήταν αρκετά «επιδειξίας».
«Είχαμε όλοι τον ίδιο καθηγητή θεάτρου και πολλοί ηθοποιοί πέρασαν από εκείνο το θεατρικό τμήμα. Ήμασταν σε ένα μεγάλο δημόσιο σχολείο και είχαμε απλώς έναν σπουδαίο καθηγητή θεάτρου, ο οποίος έκανε τα παιδιά να αγαπήσουν το θέατρο και την υποκριτική», θυμήθηκε ο Άφλεκ.
Ο Ντέιμον ήταν ένα από αυτά τα παιδιά, όπως είπε ο Άφλεκ, προσθέτοντας: «Ο Ματ ήταν πάντα λίγο επιδειξίας. Ήταν εξωστρεφής, συμμετείχε σε διαγωνισμούς ταλέντου και τέτοια πράγματα. Και δεν υπήρχε αμφιβολία για το πού πήγαινε η πορεία του, ενώ οι υπόλοιποι προσπαθούσαμε ακόμη να καταλάβουμε τι θέλαμε να κάνουμε».
Ο Ματ Ντέιμον και ο Μπεν Άφλεκ διατηρούν, ως γνωστόν, μια φιλία που καλύπτει σχεδόν ολόκληρη τη ζωή τους. Οι δυο τους μεγάλωσαν σε απόσταση λίγων οικοδομικών τετραγώνων στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης και ήρθαν κοντά μέσα από την κοινή τους επιθυμία να μπουν στον χώρο του Χόλιγουντ. Μαζί έγραψαν το σενάριο και πρωταγωνίστησαν στο «Good Will Hunting» του 1997, για το οποίο κέρδισαν το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου.
Casey Affleck ribs Matt Damon for being quite the ‘show-off’ when they were kids, but says there was never any doubt that ‘The Odyssey’ star would succeed in Hollywood. https://t.co/bhKXryTrqA— Entertainment Weekly (@EW) September 28, 2026
«Είμαστε όλοι πολύ διαφορετικοί με έναν παράξενο αλλά και πολύ προφανή τρόπο», σχολίασε ο Κέισι Άλφεκ για τις καριέρες τους. «Ο Ματ είναι ένας εξαιρετικά ταλαντούχος ηθοποιός. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί είναι πολύ ταλαντούχος ηθοποιός και ταυτόχρονα έχει αυτή την περσόνα του σταρ του κινηματογράφου, αυτή τη γοητεία του κλασικού πρωταγωνιστή, κάτι που ούτε εγώ ούτε ο Μπεν έχουμε πραγματικά».
Παρά τις διαφορές τους, οι επαγγελματικοί τους δρόμοι έχουν διασταυρωθεί αρκετές φορές. Ο Ντέιμον, μάλιστα, επρόκειτο αρχικά να σκηνοθετήσει και να πρωταγωνιστήσει στο «Manchester by the Sea», στον ρόλο που τελικά χάρισε στον Κέισι Άφλεκ το Όσκαρ.
Σε εμφάνισή του νωρίτερα φέτος στο podcast «Good Hang» της Έιμι Πόλερ, ο Ντέιμον θυμήθηκε ότι είχε πει στον σεναριογράφο και σκηνοθέτη Κένεθ Λόνεργκαν να επιλέξει τον Κέισι αντί για εκείνον. Η Πόλερ αστειεύτηκε λέγοντας: «Και σου έκλεψε εκείνο το Όσκαρ. Έτσι σου ανταπέδωσε τη χάρη». «Εγώ προτιμώ να λέω ότι του το έδωσα», απάντησε γελώντας ο Ντέιμον. «Είμαι σίγουρος ότι δεν θα είχε αντίρρηση με αυτό, σωστά; Μετά από εκείνη την ερμηνεία που σου ράγιζε την καρδιά».
Φωτογραφία: Shutterstock
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