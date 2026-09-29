Κατερίνα Λιόλιου για τον σύντροφό της: Προς το παρόν δεν είναι στα σχέδιά μας ο γάμος, μακάρι στο μέλλον να με αξιώσει ο Θεός να κάνω παιδιά
Κατερίνα Λιόλιου για τον σύντροφό της: Προς το παρόν δεν είναι στα σχέδιά μας ο γάμος, μακάρι στο μέλλον να με αξιώσει ο Θεός να κάνω παιδιά
Η τραγουδίστρια μετρά τέσσερα χρόνια σχέσης με τον Χάρη Παπατζανή
Τα σχέδιά της για το μέλλον της με τον σύντροφό της αποκάλυψε η Κατερίνα Λιόλιου, σημειώνοντας πως προς το παρόν δεν σκέφτονται τον γάμο, ωστόσο θα ήθελε στην πορεία να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια.
Η τραγουδίστρια τόνισε, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, πως δεν αποκλείει τίποτα στη ζωή της, παρόλα αυτά, θεωρεί πως όλα θα συμβούν τη σωστή στιγμή.
Η Κατερίνα Λιόλιου, η οποία μετρά περίπου τέσσερα χρόνια σχέσης με τον Χάρη Παπατζανή, επισήμανε αρχικά: «Είναι ο άνθρωπός μου. Έχω επενδύσει» και όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ενός γάμου, απάντησε: «Προς το παρόν δεν είναι στα σχέδια, αλλά δεν αποκλείω κάτι. Δεν αποκλείω κάτι για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή μας γεμίζουν άλλα πράγματα, βαθιά. Μας γεμίζουν άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή και μ’ αρέσει να ζω το κάθε πράγμα που έρχεται στη ζωή μου όταν έρχεται. Μακάρι στο μέλλον να με αξιώσει ο Θεός να κάνω ένα παιδί, δύο, δεν ξέρω, μακάρι. Πιστεύω θα το νιώσω όταν έρθει η ώρα. Θα το αισθανθώ».
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια τόνισε, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, πως δεν αποκλείει τίποτα στη ζωή της, παρόλα αυτά, θεωρεί πως όλα θα συμβούν τη σωστή στιγμή.
Η Κατερίνα Λιόλιου, η οποία μετρά περίπου τέσσερα χρόνια σχέσης με τον Χάρη Παπατζανή, επισήμανε αρχικά: «Είναι ο άνθρωπός μου. Έχω επενδύσει» και όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ενός γάμου, απάντησε: «Προς το παρόν δεν είναι στα σχέδια, αλλά δεν αποκλείω κάτι. Δεν αποκλείω κάτι για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή μας γεμίζουν άλλα πράγματα, βαθιά. Μας γεμίζουν άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή και μ’ αρέσει να ζω το κάθε πράγμα που έρχεται στη ζωή μου όταν έρχεται. Μακάρι στο μέλλον να με αξιώσει ο Θεός να κάνω ένα παιδί, δύο, δεν ξέρω, μακάρι. Πιστεύω θα το νιώσω όταν έρθει η ώρα. Θα το αισθανθώ».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα