Πέτρος Λαγούτης για τους δύο γιους του: Είμαι περήφανος που είναι ωραίοι τύποι
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Πέτρος Λαγούτης γιοι

Πέτρος Λαγούτης για τους δύο γιους του: Είμαι περήφανος που είναι ωραίοι τύποι

Πάντα είχα ως γνώμονα να είναι ευτυχισμένοι, πρόσθεσε ο ηθοποιός για τα παιδιά που απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, τη Μυρτώ Αλικάκη

Πέτρος Λαγούτης για τους δύο γιους του: Είμαι περήφανος που είναι ωραίοι τύποι
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Περήφανος για τα παιδιά του δήλωσε ο Πέτρος Λαγούτης. Ο ηθοποιός με την πρώην σύζυγό του, τη Μυρτώ Αλικάκη, έχει αποκτήσει δύο γιους, τον Δημήτρη και τον Γιωργή. Κάνοντας μία αναφορά σε εκείνους, εξήγησε ότι αυτό που τον γεμίζει περηφάνια είναι το γεγονός ότι είναι καλά παιδιά με «ωραία μυαλά». Επιθυμία του είναι να νιώθουν ελεύθεροι και να ακολουθήσουν τον δρόμο που εκείνη θέλουν.

«Είμαι περήφανος που οι γιοι μου είναι ωραίοι τύποι, δύο καλά παιδιά, δύο ωραία μυαλά. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Σάμπως εμένα με κατάλαβε κανένας όταν είπα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πέτρος Λαγούτης στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός τόνισε ότι βασική του προτεραιότητα ήταν πάντα η ευτυχία των παιδιών του. Αυτός είναι και ο λόγος που στήριξε τον έναν από τους δύο γιους του, όταν του ανακοίνωσε ότι θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής. «Πάντα είχα ως γνώμονα, τα παιδιά μου να είναι ευτυχισμένα. Από τη στιγμή που ο γιος μου μού είπε ''αυτό θέλω να κάνω'', του εξηγήσαμε με τη μητέρα του τις δυσκολίες και ότι θέλει γερό στομάχι», επισήμανε.

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