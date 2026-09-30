Εξαιρετική και αξιόλογη είναι η δουλειά που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για το “άσπρισμα” της οικονομίας, στον βαθμό τουλάχιστον που έχει επιτευχθεί. Η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και την ΑΑΔΕ, η καθιέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA), οι αυτοματοποιημένοι και μη έλεγχοι (πάνω από 68.000 το 2025) από την ΑΑΔΕ, μια πολιτική που εφαρμόστηκε με συνέχεια και συνέπεια, απέδωσε καρπούς περιορίζοντας τη φοροδιαφυγή αποφέροντας επιπλέον έσοδα 2,7 δισ. ευρώ στα κρατικά ταμεία. Με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων κατά της φοροδιαφυγής η ΑΑΔΕ απέκτησε δυνατότητες που δεν είχε στο παρελθόν. Για παράδειγμα κάθε χρόνο πλέον δημοσιοποιεί τον μέσο ετήσιο τζίρο ανά επαγγελματικό αντικείμενο και έτσι όσοι δηλώνουν σημαντικά χαμηλότερα έσοδα, γνωρίζουν ότι είναι πιθανόν να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου.Η αύξηση των φορολογικών εσόδων δημιούργησε δημοσιονομικό χώρο για παροχές που τα τελευταία χρόνια διαχύθηκαν σε όλη την κοινωνία, είτε αυτές αφορούσαν μείωση φόρων, είτε αύξηση συντάξεων, είτε την αποκατάσταση αδικιών - κληρονομιά από τα μνημόνια, όπως π.χ. οι συντάξεις για τις χήρες. Το “άσπρισμα” της οικονομίας, εκτός των άλλων θετικών συνεργιών, ενίσχυσε ευρύτερα την οικονομική δραστηριότητα.Η πρόσφατη πώληση από τον όμιλο Olympia του Πάνου Γερμανού του 70% της EntersoftOne σε ξένο επενδυτή, με αποτίμηση επιχείρησης (enterprise value) 1 δισ. ευρώ, είναι εν μέρει και επακόλουθο του περιορισμού της φοροδιαφυγής. Η EntersoftOne, που δημιουργήθηκε το 2025 από τη συνένωση της Entersoft και της SoftOne, είναι ο μεγαλύτερος ελληνικός όμιλος επιχειρηματικού λογισμικού με πελατειακή βάση που ξεπερνά τις 90.000 επιχειρήσεις σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία.Ο αγοραστής, το βρετανικό private equity Hg, προφανώς αγόρασε την πλειοψηφία της Entersoftone για το πελατολόγιό της. Η ελληνική αγορά δεν έχει να παρουσιάσει άλλη ανάλογη σε μέγεθος κεφαλαίων συναλλαγή, δεδομένου ότι το deal Viva – JP Morgan δεν εξελίχθηκε κατά τις προσδοκίες. Η συγκεκριμένη επιχειρηματική συμφωνία στον τομέα της πληροφορικής αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η οικονομία μας δεν προσφέρει μόνον επενδυτικές επιλογές σε τράπεζες, τουρισμό, ακίνητα, ενέργεια και υποδομές.Η EntersoftOne απασχολεί σήμερα περισσότερους από 1.500 εργαζομένους και διαθέτει δίκτυο 700 συνεργατών. Το 2025 ο όμιλος εμφάνισε έσοδα περίπου 136 εκατ. ευρώ και EBITDA 44 εκατ. ευρώ. Αν αφαιρέσουμε τον δανεισμό των 181,5 εκατ. ευρώ που βαρύνει την εταιρεία και αθροίσουμε το ταμείο των περίπου 25 εκατ. ευρώ, η αξία υποχωρεί κοντά στα 844 εκατ. ευρώ, όπου και πάλι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσό για τα μεγέθη της ελληνικής αγοράς.Επιπλέον, η συμφωνία έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, καθώς η Hg αναμένεται να ενισχύσει την εταιρεία με νέες επενδύσεις, δημιουργώντας προϋποθέσεις για νέες θέσεις εργασίας και περαιτέρω ανάπτυξη.