Αιμίλιος Χειλάκης για Αθηνά Μαξίμου: Ονειρεύομαι να γεράσουμε μαζί σε ένα μέρος σαν τα Κύθηρα
Αιμίλιος Χειλάκης για Αθηνά Μαξίμου: Ονειρεύομαι να γεράσουμε μαζί σε ένα μέρος σαν τα Κύθηρα
Είμαι 56 χρονών και θέλω τα ποιοτικά χρόνια της ζωής μου να τα περάσω σε ένα μέρος που δεν θα έχω το άγχος να αποδείξω κάτι, είπε ο ηθοποιός
Στη σχέση του με την Αθηνά Μαξίμου και τα σχέδιά του για το μέλλον τους αναφέρθηκε ο Αιμίλιος Χειλάκης, εκφράζοντας την επιθυμία να γεράσουν μαζί σε ένα μέρος όπως τα Κύθηρα.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική του ζωή και τη σχέση με τη σύζυγό του, μεταφέροντας την επιθυμία του για το πώς θα ήθελε να είναι τα επόμενα χρόνια της ζωής τους.
Σε συζήτηση για το μέλλον του, ο Αιμίλιος Χειλάκης δήλωσε πως λίγο πριν κλείσει τα 56, έχει ονειρευτεί πώς θα ήθελε να είναι η ζωή του τα επόμενα χρόνια: «Ονειρεύομαι με έναν τρόπο να γεράσω με την Αθηνά σε ένα μέρος σαν τα Κύθηρα. Εγώ ονειρεύομαι να γεράσω με την Αθηνά και σε ένα μέρος σαν τα Κύθηρα. Τώρα το τι θα μας επιτρέψει η ζωή και πώς θα τα φέρουν οι κύκλοι των εργασιών και των προσωπικών σχέσεων, αλλά και των προσωπικών διαβουλεύσεων, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εμείς όμως, θα θέλαμε πάρα πολύ κάποια στιγμή να αρχίσουμε να περνάμε περισσότερο χρόνο στα Κύθηρα παρά εδώ. Εγώ είμαι 56 χρονών, θα τα κλείσω τον Δεκέμβριο. Θέλω τα ποιοτικά χρόνια της ζωής μου να τα περάσω σε ένα μέρος που δεν θα έχω το άγχος να αποδείξω κάτι».
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Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική του ζωή και τη σχέση με τη σύζυγό του, μεταφέροντας την επιθυμία του για το πώς θα ήθελε να είναι τα επόμενα χρόνια της ζωής τους.
Σε συζήτηση για το μέλλον του, ο Αιμίλιος Χειλάκης δήλωσε πως λίγο πριν κλείσει τα 56, έχει ονειρευτεί πώς θα ήθελε να είναι η ζωή του τα επόμενα χρόνια: «Ονειρεύομαι με έναν τρόπο να γεράσω με την Αθηνά σε ένα μέρος σαν τα Κύθηρα. Εγώ ονειρεύομαι να γεράσω με την Αθηνά και σε ένα μέρος σαν τα Κύθηρα. Τώρα το τι θα μας επιτρέψει η ζωή και πώς θα τα φέρουν οι κύκλοι των εργασιών και των προσωπικών σχέσεων, αλλά και των προσωπικών διαβουλεύσεων, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εμείς όμως, θα θέλαμε πάρα πολύ κάποια στιγμή να αρχίσουμε να περνάμε περισσότερο χρόνο στα Κύθηρα παρά εδώ. Εγώ είμαι 56 χρονών, θα τα κλείσω τον Δεκέμβριο. Θέλω τα ποιοτικά χρόνια της ζωής μου να τα περάσω σε ένα μέρος που δεν θα έχω το άγχος να αποδείξω κάτι».
Δείτε το βίντεο
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