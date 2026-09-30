Η Βικτόρια Μπέκαμ έκανε γυμναστική με ψηλοτάκουνες γόβες και δερμάτινη φούστα, δείτε βίντεο
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Βικτόρια Μπέκαμ Ντέιβιντ Μπέκαμ Γυμναστική

Η Βικτόρια Μπέκαμ έκανε γυμναστική με ψηλοτάκουνες γόβες και δερμάτινη φούστα, δείτε βίντεο

Η 52χρονη σχεδιάστρια εμφανίστηκε πάνω σε ένα μηχάνημα γυμναστικής με ιδιαίτερο look

Η Βικτόρια Μπέκαμ έκανε γυμναστική με ψηλοτάκουνες γόβες και δερμάτινη φούστα, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
Έναν ασυνήθιστο τρόπο επέλεξε να κάνει γυμναστική η Βικτόρια Μπέκαμ, φορώντας ψηλοτάκουνες γόβες και δερμάτινη φούστα.

Η 52χρονη σχεδιάστρια εμφανίστηκε πάνω σε ένα μηχάνημα stair climber, με τον Ντέβιντ να την τραβάει βίντεο, όσο εκείνη γυμναζόταν με στιλάτο look και προετοιμαζόταν για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Η ίδια δημοσίευσε το βίντεο στα social media, κάνοντας tag τον σύζυγό της, ο οποίος ακούγεται να της λέει: «Φαίνεται ότι είσαι έτοιμη», ενώ εκείνη συνόδευσε την ανάρτηση με ένα emoji που γελά.

Δείτε το βίντεο

Η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού πραγματοποιείται από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου και η Βικτόρια Μπέκαμ συμμετέχει για ακόμη μία φορά στη διοργάνωση. Η σχεδιάστρια αναμένεται να παρουσιάσει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου τη συλλογή της για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027.
Ιωάννα Μαρίνου

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