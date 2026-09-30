«Φοβήθηκα ότι θα με διώξουν από τη χώρα», λέει η καθαρίστρια που κατηγορήθηκε άδικα για κλοπή 50.000 ευρώ από σπίτι στη Θεσσαλονίκη

Η 28χρονη εργαζόταν στο συγκεκριμένο σπίτι από τον Απρίλιο, παράλληλα με τις σπουδές της στην Ψυχολογία, καθώς χρειαζόταν τα χρήματα για να βοηθά την οικογένειά της





Σύμφωνα με την καταγγελία που είχε κάνει στην αστυνομία η 51χρονη ιδιοκτήτρια του σπιτιού στο Πανόραμα, το πρωί της Δευτέρας διαπίστωσε ότι έλειπαν από την οικία της 50.000 ευρώ και δύο χρυσές λίρες Αγγλίας, τα οποία είχε κρύψει επιμελώς στον χώρο.



ξεκίνησε τις εργασίες στις 9 το πρωί. Η ίδια απουσίαζε, ενώ εκείνη τη στιγμή στη μεζονέτα βρίσκονταν ο σύζυγος και ο ανήλικος γιος της, ο οποίος, λόγω ασθένειας, δεν είχε πάει στο σχολείο.



Στις 10:30 η οικιακή βοηθός ενημέρωσε τον σύζυγο της 51χρονης ότι έπρεπε να αποχωρήσει. Λίγη ώρα αργότερα, η ιδιοκτήτρια διαπίστωσε, ανοίγοντας τον καναπέ που βρίσκεται στο δωμάτιο παιχνιδιού των παιδιών, ότι μια σακούλα ρούχων είχε ανοιχτό φερμουάρ. Μέσα στη σακούλα, όπως είπε στους αστυνομικούς, είχε κρυμμένα 50.000 ευρώ σε δεσμίδες δεμένες με λαστιχάκι και δύο λίρες Αγγλίας. Διαπιστώνοντας ότι έλειπαν, κατέθεσε στους αστυνομικούς πως ήταν βέβαιη ότι τα είχε αφαιρέσει η καθαρίστρια.



Στο πλαίσιο διερεύνησης της καταγγελίας, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 28χρονης από τη Γεωργία. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι της, παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής Αρχής, δεν βρέθηκαν τα χρήματα και οι λίρες. Αργότερα, η καταγγελία αποσύρθηκε, καθώς τα χρήματα και οι λίρες εντοπίστηκαν σε άλλο σημείο της μεζονέτας.



πεθερά της 51χρονης, η οποία ανέφερε πως είδε την οικιακή βοηθό να αποχωρεί από τη μεζονέτα «λίγο τρομαγμένη, ενώ φεύγοντας δεν έκλεισε καν την εξώπορτα».



«Σοκαρίστηκα όταν μου είπαν ότι έκλεψα χρήματα» Μιλώντας στο protothema.gr, η 28χρονη εξήγησε πως στο συγκεκριμένο σπίτι εργαζόταν από τον Απρίλιο, παράλληλα με τις σπουδές της στην Ψυχολογία, καθώς χρειαζόταν τα χρήματα για να βοηθά την οικογένειά της.



«Σοκαρίστηκα όταν το μεσημέρι της Δευτέρας ήρθε η αστυνομία στο σπίτι μου και μου είπαν ότι είχα κλέψει τα χρήματα. Έψαξαν και φυσικά δεν βρήκαν τίποτα, αφού δεν τα είχα πάρει εγώ. Με συνέλαβαν και πέρασα ένα βράδυ στα κρατητήρια σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση», αναφέρει, τονίζοντας ότι φοβόταν μήπως την απελάσουν από τη χώρα, παρόλο που η ίδια γνώριζε ότι ήταν αθώα.



Κλείσιμο μεγάλη περιπέτεια για την ίδια, που από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκε με χειροπέδες, χωρίς μέχρι σήμερα να της έχει ζητηθεί ούτε μια συγγνώμη.



Σε δήλωση του στο protothema.gr, ο συνήγορος που εκπροσωπεί την 28χρονη οικιακή βοηθό, Παρασκευάς Σπυράτος, τονίζει ότι η περιπέτεια που έζησε η εντολέας του είναι μοναδική, διότι σύρθηκε σε μια διαδικασία αυτόφωρης συλλήψεως για την κλοπή των 50.000 ευρώ και δημόσιας διαπόμπευσης της.







Τη μεγάλη περιπέτεια που πέρασε τα προηγούμενα 24ωρα, όταν κατηγορήθηκε άδικα για κλοπή από το σπίτι της εργοδότριάς της στη Θεσσαλονίκη και βρέθηκε ξαφνικά κρατούμενη για κάτι που δεν είχε κάνει ποτέ, περιέγραψε στο protothema.gr η 28χρονη οικιακή βοηθός Σύμφωνα με την καταγγελία που είχε κάνει στην αστυνομία ητου σπιτιού στο, το πρωί της Δευτέρας διαπίστωσε ότι έλειπαν από την οικία τηςκαι δύο χρυσές λίρες Αγγλίας, τα οποία είχε κρύψει επιμελώς στον χώρο.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ανέφερε ότι η 28χρονη πήγε στο σπίτι της και. Η ίδια απουσίαζε, ενώ εκείνη τη στιγμή στη μεζονέτα βρίσκονταν ο σύζυγος και ο ανήλικος γιος της, ο οποίος, λόγω ασθένειας, δεν είχε πάει στοΣτις 10:30 η οικιακή βοηθός ενημέρωσε τον σύζυγο της 51χρονης ότι έπρεπε να αποχωρήσει. Λίγη ώρα αργότερα, η ιδιοκτήτρια διαπίστωσε, ανοίγοντας τον καναπέ που βρίσκεται στο δωμάτιο παιχνιδιού των παιδιών, ότι. Μέσα στη σακούλα, όπως είπε στους αστυνομικούς, είχε κρυμμένα 50.000 ευρώ σε δεσμίδες δεμένες με λαστιχάκι και. Διαπιστώνοντας ότι έλειπαν, κατέθεσε στους αστυνομικούς πως ήταν βέβαιη ότι τα είχε αφαιρέσει η καθαρίστρια.Στο πλαίσιο διερεύνησης της καταγγελίας, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 28χρονης από τη Γεωργία. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι της, παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής Αρχής,. Αργότερα, η καταγγελία αποσύρθηκε, καθώς τα χρήματα και οι λίρες εντοπίστηκαν σε άλλο σημείο της μεζονέτας.Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην αστυνομία κατέθεσε και η, η οποία ανέφερε πως είδε την οικιακή βοηθό να αποχωρεί από τη μεζονέτα «λίγο τρομαγμένη, ενώ φεύγοντας δεν έκλεισε καν την εξώπορτα».Μιλώντας στο protothema.gr, η 28χρονη εξήγησε πως στο συγκεκριμένο σπίτι, παράλληλα με τις σπουδές της στην, καθώς χρειαζόταν τα χρήματα για να βοηθά την οικογένειά της.«Σοκαρίστηκα όταν το μεσημέρι της Δευτέρας ήρθε η αστυνομία στο σπίτι μου και μου είπαν ότι είχα κλέψει τα χρήματα. Έψαξαν και φυσικά δεν βρήκαν τίποτα, αφού δεν τα είχα πάρει εγώ.», αναφέρει, τονίζοντας ότι φοβόταν μήπως την απελάσουν από τη χώρα, παρόλο που η ίδια γνώριζε ότι ήταν αθώα.Το γεγονός, σύμφωνα με την 28χρονη, επηρέασε ψυχολογικά την οικογένειά της, ενώ αποτέλεσε μια, που από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκε με χειροπέδες, χωρίς μέχρι σήμερα να της έχει ζητηθεί ούτε μια συγγνώμη.Σε δήλωση του στο protothema.gr, ο συνήγορος που εκπροσωπεί την 28χρονη οικιακή βοηθό, Παρασκευάς Σπυράτος, τονίζει ότι η περιπέτεια που έζησε η εντολέας του είναι μοναδική, διότι σύρθηκε σε μια διαδικασία αυτόφωρης συλλήψεως για την κλοπή των 50.000 ευρώ και δημόσιας διαπόμπευσης της.

«Πρόκειται για μια εξαιρετική νεαρή, με λευκό ποινικό μητρώο, φοιτήτρια η οποία παράλληλα εργάζεται ως καθαρίστρια για να βοηθά την οικογένεια της. Το σοκ που έχει υποστεί από όλη αυτή την αδικαιολόγητη στοχοποίηση της είναι μοναδικό», ανέφερε προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Ας αναλογιστεί ο καθένας μας να είχε βρεθεί στη θέση της άτυχης εντολέος μου».



«Όλο το βράδυ παρέμεινε στο αστυνομικό τμήμα Πυλαίας που διαχειρίστηκε την υπόθεση ανακρινόμενη για κάτι που δεν έπραξε, τελώντας σε απίστευτη συναισθηματική φόρτιση. Τέτοια περιστατικά πρέπει να μας προβληματίσουν όλους μας διότι πολλές φορές το τεκμήριο αθωότητας κάθε κατηγορούμενου, εύκολα μετατρέπεται σε τεκμήριο ενοχής χωρίς κανένα άλλο δεδομένο απόδειξης πλην μια επιπόλαιης κρίσης του καταγγέλλοντος, που τελικώς σήμερα έχει αποσυρθεί. Η ενημέρωση οφείλει να φωτίζει τέτοιου είδους γεγονότα, για να υπάρχει ανάλογος προβληματισμός όλων μας και να μη σπεύδουμε να προδικάσουμε την ενοχή συλλήβδην αθώων εν τελεί βίοπαλαιστών, όπως η εντολέας μου», καταλήγει.