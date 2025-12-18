Αθηνά Μαξίμου για Αιμίλιο Χειλάκη: Είναι ο σύντροφός μου και η συνουσία μου
Αθηνά Μαξίμου για Αιμίλιο Χειλάκη: Είναι ο σύντροφός μου και η συνουσία μου
Η ηθοποιός ευχήθηκε δημόσια στον σύζυγό της για τα γενέθλιά του
Τη σχέση της με τον Αιμίλιο Χειλάκη περιέγραψε η Αθηνά Μαξίμου, αποκαλώντας τον «σύντροφό της» με αφορμή μία ανάρτηση που έκανε για τα γενέθλιά του.
Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου ο ηθοποιός έκλεισε τα 55 και η σύζυγός του κοινοποίησε μία φωτογραφία του στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για να του ευχηθεί δημόσια. Παράλληλα, η Αθηνά Μαξίμου μετέφερε ορισμένες σκέψεις και συναισθήματά της για την κοινή πορεία τους, χαρακτηρίζοντας τον ηθοποιό ως «συνοδοιπόρο της» στη ζωή, τα τελευταία 20 χρόνια.
«Χιλιόχρονος αγάπη μου» σημείωσε η ηθοποιός πάνω στην εικόνα που κοινοποίησε και πρόσθεσε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Αυτός ο άνθρωπος σήμερα έχει γενέθλια. Ναι, είναι ένας άνθρωπος σαν όλους τους άλλους. Όμως για εμένα είναι εδώ και είκοσι χρόνια η ζωή που ζω. Είναι η ζωή που αγαπώ. Είναι η ζωή με τα εύκολα και τα δύσκολα, με τις χαρές, τις ευτυχίες και με τις λύπες, τις απώλειες, τις δυσκολίες. Είναι η ρίζα μου στο χώμα και το σκόρπισμα στον ουρανό μου. Είναι η πραγματικότητά μου και τα ονείρατά μου. Είναι ο κόπος μου και η ανταμοιβή μου. Είναι η συμ-φωνή μου και η δια-φορά μου. Είναι ο συν-τροφός μου και η συν-ουσία μου. Είναι η πίστα ενός χορού, ενός παιχνιδιού κι ενός αγώνα. Είναι το τράβηγμα, η ώθηση, το φρένο και το γκάζι μου. Μα πάνω από όλα είναι η εκλεκτική συγγένειά μου, η επιλογή και η ευθύνη μου. Χρόνια πολλά αγαπημένε μου, μοναδικέ μου, συνοδοιπόρε μου. Φωτό: Δημήτριος Κλεάνθους».
Δείτε την ανάρτησή της
Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου ο ηθοποιός έκλεισε τα 55 και η σύζυγός του κοινοποίησε μία φωτογραφία του στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για να του ευχηθεί δημόσια. Παράλληλα, η Αθηνά Μαξίμου μετέφερε ορισμένες σκέψεις και συναισθήματά της για την κοινή πορεία τους, χαρακτηρίζοντας τον ηθοποιό ως «συνοδοιπόρο της» στη ζωή, τα τελευταία 20 χρόνια.
«Χιλιόχρονος αγάπη μου» σημείωσε η ηθοποιός πάνω στην εικόνα που κοινοποίησε και πρόσθεσε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Αυτός ο άνθρωπος σήμερα έχει γενέθλια. Ναι, είναι ένας άνθρωπος σαν όλους τους άλλους. Όμως για εμένα είναι εδώ και είκοσι χρόνια η ζωή που ζω. Είναι η ζωή που αγαπώ. Είναι η ζωή με τα εύκολα και τα δύσκολα, με τις χαρές, τις ευτυχίες και με τις λύπες, τις απώλειες, τις δυσκολίες. Είναι η ρίζα μου στο χώμα και το σκόρπισμα στον ουρανό μου. Είναι η πραγματικότητά μου και τα ονείρατά μου. Είναι ο κόπος μου και η ανταμοιβή μου. Είναι η συμ-φωνή μου και η δια-φορά μου. Είναι ο συν-τροφός μου και η συν-ουσία μου. Είναι η πίστα ενός χορού, ενός παιχνιδιού κι ενός αγώνα. Είναι το τράβηγμα, η ώθηση, το φρένο και το γκάζι μου. Μα πάνω από όλα είναι η εκλεκτική συγγένειά μου, η επιλογή και η ευθύνη μου. Χρόνια πολλά αγαπημένε μου, μοναδικέ μου, συνοδοιπόρε μου. Φωτό: Δημήτριος Κλεάνθους».
Δείτε την ανάρτησή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα