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Πέθανε η 13χρονη κόρη του ηθοποιού και σκηνοθέτη Τσαντ Λόου: «Ο χαμός της είναι συντριπτικός για την οικογένειά μας και ζητάμε τις προσευχές σας»
Πέθανε η 13χρονη κόρη του ηθοποιού και σκηνοθέτη Τσαντ Λόου: «Ο χαμός της είναι συντριπτικός για την οικογένειά μας και ζητάμε τις προσευχές σας»
Στην ανακοίνωση παρέπεμψαν όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας σε γραμμή υποστήριξης των ΗΠΑ, χωρίς να δίνουν επιπλέον λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου της Φιόνα Χέπλερ Λόου
Μία τραγική απώλεια θρηνεί η οικογένεια του Τσαντ Λόου.
Η 13χρονη κόρη του ηθοποιού και σκηνοθέτη και της συζύγου του Κιμ Πέιντερ, Φιόνα Χέπλερ Λόου, έφυγε από τη ζωή, όπως γνωστοποίησαν οι ίδιοι με ανακοίνωσή τους.
«Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι από την απώλεια της αγαπημένης μας Φιόνα», αναφέρεται στη δήλωσή τους στο περιοδικό People, αποχαιρετώντας την ως «ένα γεμάτο αγάπη, έξυπνο και δημιουργικό κορίτσι που λάτρευε τον χορό».
«Τη λάτρευαν οι αδελφές της και την αγαπούσαν βαθιά οι γονείς της», τονίζεται.
«Στην πραγματικότητα ήταν το φως της ζωής μας. Ο χαμός της είναι συντριπτικός για την οικογένειά μας και ζητάμε τις προσευχές σας καθώς και σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας αυτή τη στιγμή», επισημαίνεται ενώ στη συνέχεια η οικογένεια παρέπεμψε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας στη γραμμή υποστήριξης 988 των ΗΠΑ, χωρίς να δώσει επιπλέον λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου της 13χρονης.
Η Φιόνα γεννήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2012 και ήταν η δεύτερη κόρη της οικογένειας. Το μεσαίο της όνομα, Χέπλερ, ήταν το πατρώνυμο της μητέρας του ηθοποιού, το οποίο φέρει και ο αδελφός του Ρομπ Λόου. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2019 και έχουν αποκτήσει δύο ακόμη παιδιά, τη 17χρονη Μέιμπελ και τη 10χρονη Νίξι.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Η 13χρονη κόρη του ηθοποιού και σκηνοθέτη και της συζύγου του Κιμ Πέιντερ, Φιόνα Χέπλερ Λόου, έφυγε από τη ζωή, όπως γνωστοποίησαν οι ίδιοι με ανακοίνωσή τους.
«Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι από την απώλεια της αγαπημένης μας Φιόνα», αναφέρεται στη δήλωσή τους στο περιοδικό People, αποχαιρετώντας την ως «ένα γεμάτο αγάπη, έξυπνο και δημιουργικό κορίτσι που λάτρευε τον χορό».
Chad Lowe and Kim Painter’s Daughter Fiona Dies at 13: ‘She Was the Light of Our Lives,’ Says Family https://t.co/5wzolyoMoR— People (@people) September 30, 2026
«Τη λάτρευαν οι αδελφές της και την αγαπούσαν βαθιά οι γονείς της», τονίζεται.
«Στην πραγματικότητα ήταν το φως της ζωής μας. Ο χαμός της είναι συντριπτικός για την οικογένειά μας και ζητάμε τις προσευχές σας καθώς και σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας αυτή τη στιγμή», επισημαίνεται ενώ στη συνέχεια η οικογένεια παρέπεμψε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας στη γραμμή υποστήριξης 988 των ΗΠΑ, χωρίς να δώσει επιπλέον λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου της 13χρονης.
Η Φιόνα γεννήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2012 και ήταν η δεύτερη κόρη της οικογένειας. Το μεσαίο της όνομα, Χέπλερ, ήταν το πατρώνυμο της μητέρας του ηθοποιού, το οποίο φέρει και ο αδελφός του Ρομπ Λόου. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2019 και έχουν αποκτήσει δύο ακόμη παιδιά, τη 17χρονη Μέιμπελ και τη 10χρονη Νίξι.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
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