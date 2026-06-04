Αιμίλιος Χειλάκης - Αθηνά Μαξίμου: Μπήκαμε στη διαδικασία να υιοθετήσουμε, ήταν τόσο τραυματική εμπειρία, αυτό το θέμα έχει τελειώσει
Αιμίλιος Χειλάκης - Αθηνά Μαξίμου: Μπήκαμε στη διαδικασία να υιοθετήσουμε, ήταν τόσο τραυματική εμπειρία, αυτό το θέμα έχει τελειώσει
Τα παιδιά μας θα είναι τα νέα παιδιά που θα συνεργαζόμαστε, σχολίασε η ηθοποιός
Ως μία τραυματική εμπειρία χαρακτήρισε η Αθηνά Μαξίμου την προσπάθειά της με τον Αιμίλιο Χειλάκη να υιοθετήσουν ένα παιδί, με τον σύζυγό της να ξεκαθαρίζει πως αποφάσισαν εδώ και χρόνια να μην μπουν ξανά στη διαδικασία.
Το ζευγάρι παραχώρησε κοινή συνέντευξη στο περιοδικό «OK!» μιλώντας για τον γάμο και την κοινή πορεία του. Μεταξύ άλλων στάθηκαν στο κομμάτι της γονεϊκότητας και πιο συγκεκριμένα σε αυτό της απόκτησης παιδιού μέσω υιοθεσίας. Από τη μεριά του ο ηθοποιός τόνισε ότι παρ' όλο που έκαναν στο παρελθόν κάποιες ενέργειες, κατέληξαν πως δεν θα προσπαθήσουν ξανά. «Αυτό το θέμα έχει τελειώσει πριν από δέκα χρόνια» δήλωσε ο Αιμίλιος Χειλάκης.
Από τη μεριά της, η Αθηνά Μαξίμου εξήγησε πως αρχικά προσπάθησε να τον σύζυγό της γίνουν γονείς και στη συνέχεια στράφηκαν στη διαδικασία της υιοθεσίας, η οποία ωστόσο δεν της έχει αφήσει ευχάριστη ανάμνηση. Όπως σχολίασε, κατέληξε ότι θα διοχετεύσει το μητρικό ένστικτο στους νεότερους καλλιτέχνες που συνεργάζεται: «Φυσικά και μπήκαμε στη διαδικασία. Το να έχεις ένα παιδί, δεν σημαίνει πως πρέπει να είναι δικό σου, να το έχεις γεννήσει εσύ. Ήταν τόσο τραυματική και αυτή η εμπειρία, μετά από τις δικές μας προσωπικές προσπάθειες. Κράτησε περίπου ενάμιση χρόνο αυτό, και μια μέρα κοιταχτήκαμε με τον Αιμίλιο και είπαμε "όχι, δεν πειράζει. Τα παιδιά μας θα είναι τα νέα παιδιά που θα συνεργαζόμαστε. Θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε". Όλου του κόσμου τα παιδιά είναι παιδιά όλων μας».
Το ζευγάρι παραχώρησε κοινή συνέντευξη στο περιοδικό «OK!» μιλώντας για τον γάμο και την κοινή πορεία του. Μεταξύ άλλων στάθηκαν στο κομμάτι της γονεϊκότητας και πιο συγκεκριμένα σε αυτό της απόκτησης παιδιού μέσω υιοθεσίας. Από τη μεριά του ο ηθοποιός τόνισε ότι παρ' όλο που έκαναν στο παρελθόν κάποιες ενέργειες, κατέληξαν πως δεν θα προσπαθήσουν ξανά. «Αυτό το θέμα έχει τελειώσει πριν από δέκα χρόνια» δήλωσε ο Αιμίλιος Χειλάκης.
Από τη μεριά της, η Αθηνά Μαξίμου εξήγησε πως αρχικά προσπάθησε να τον σύζυγό της γίνουν γονείς και στη συνέχεια στράφηκαν στη διαδικασία της υιοθεσίας, η οποία ωστόσο δεν της έχει αφήσει ευχάριστη ανάμνηση. Όπως σχολίασε, κατέληξε ότι θα διοχετεύσει το μητρικό ένστικτο στους νεότερους καλλιτέχνες που συνεργάζεται: «Φυσικά και μπήκαμε στη διαδικασία. Το να έχεις ένα παιδί, δεν σημαίνει πως πρέπει να είναι δικό σου, να το έχεις γεννήσει εσύ. Ήταν τόσο τραυματική και αυτή η εμπειρία, μετά από τις δικές μας προσωπικές προσπάθειες. Κράτησε περίπου ενάμιση χρόνο αυτό, και μια μέρα κοιταχτήκαμε με τον Αιμίλιο και είπαμε "όχι, δεν πειράζει. Τα παιδιά μας θα είναι τα νέα παιδιά που θα συνεργαζόμαστε. Θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε". Όλου του κόσμου τα παιδιά είναι παιδιά όλων μας».
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