Μαίρη Βιτινάρος: Είμαι ερωτευμένη, το λέω πρώτη φορά είμαι σε σχέση και μένουμε μαζί
Μαίρη Βιτινάρος: Είμαι ερωτευμένη, το λέω πρώτη φορά είμαι σε σχέση και μένουμε μαζί
Είναι πολύ φρέσκο για να σκεφτώ τον γάμο, αλλά θα δούμε, είπε το μοντέλο
Στην προσωπική της ζωή αναφέρθηκε η Μαίρη Βιτινάρος, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά ότι είναι ερωτευμένη και πως συγκατοικεί με τον σύντροφό της.
Το μοντέλο έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, μιλώντας για τη νέα της σχέση. Όπως εξήγησε, βιώνει μια πολύ καλή περίοδο στα προσωπικά της, ωστόσο τόνισε ότι είναι νωρίς ακόμα για να σκεφτεί το ενδεχόμενο ενός γάμου, χωρίς ωστόσο να το αποκλείει για το μέλλον.
Όπως είπε η Μαίρη Βιτινάρος: «Είμαι πάρα πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή. Είμαι ερωτευμένη, το λέω πρώτη φορά, είμαι σε σχέση. Μένουμε μαζί. Είναι πολύ φρέσκο για να σκεφτώ τον γάμο, αλλά θα δούμε».
Δείτε το βίντεο
Το μοντέλο έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, μιλώντας για τη νέα της σχέση. Όπως εξήγησε, βιώνει μια πολύ καλή περίοδο στα προσωπικά της, ωστόσο τόνισε ότι είναι νωρίς ακόμα για να σκεφτεί το ενδεχόμενο ενός γάμου, χωρίς ωστόσο να το αποκλείει για το μέλλον.
Όπως είπε η Μαίρη Βιτινάρος: «Είμαι πάρα πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή. Είμαι ερωτευμένη, το λέω πρώτη φορά, είμαι σε σχέση. Μένουμε μαζί. Είναι πολύ φρέσκο για να σκεφτώ τον γάμο, αλλά θα δούμε».
Δείτε το βίντεο
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