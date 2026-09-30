Γαλύφα για Βίσση: Τα ρούχα που φόρεσε στο ΟΑΚΑ δεν την κολάκευαν πάρα πολύ, περίμενα κάτι πιο iconic με τόσο πανάκριβη παραγωγή
Γαλύφα για Βίσση: Τα ρούχα που φόρεσε στο ΟΑΚΑ δεν την κολάκευαν πάρα πολύ, περίμενα κάτι πιο iconic με τόσο πανάκριβη παραγωγή
Θα μπορούσαν να δώσουν κάτι παραπάνω για να φτιάξουν κάτι που θα γράψει ιστορία, πρόσθεσε η fashion blogger
Τα σχόλιά της για τις στιλιστικές επιλογές της Άννας Βίσση στη συναυλία που έδωσε στο ΟΑΚΑ έκανε η Έλενα Γαλύφα, δηλώνοντας πως δεν την κολάκευαν πολύ τα ρούχα που είχε επιλέξει, τονίζοντας παράλληλα πως θα περίμενε κάτι πιο εντυπωσιακό από εκείνη, λόγω της ακριβής παραγωγής.
Η fashion blogger, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, επισήμανε πως θα ήθελε η τραγουδίστρια να κρατήσει το δικό της στιλ, ενώ επισήμανε πως τα look που τελικά φόρεσε δεν ήταν προτότυπα.
Η Έλενα Γαλύφα είπε αναλυτικά: «Θα περίμενα να είναι λίγο πιο iconic τα ρούχα της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, για να πω την αλήθεια. Δηλαδή, επειδή άκουσα ότι η παραγωγή ήταν πανάκριβη και χάλασαν πάρα πολλά λεφτά, σχεδόν 11 εκατομμύρια, θα μπορούσαν να δώσουν κάτι παραπάνω για να φτιάξουν κάτι που θα μείνει και θα γράψει ιστορία. Νομίζω ότι αυτά τα ρούχα δεν την κολάκευαν πάρα πολύ. Θα ήθελα, λίγο, μια πιο αυθεντική Άννα σε αυτό που φοράει και όχι κάτι άλλο που έχω ξαναδεί ενδεχομένως».
Δείτε το βίντεο
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άννα Βίσση στη συναυλία της ζωής της, όπως την χαρακτήρισε, επέλεξε ως στυλίστρια την Αιγύπτρια Ρίτα Μέλσεν, η οποία έχει έδρα το Μπρούκλιν.
Πρόκειται για μία γυναίκα αναγνωρισμένη για την προσφορά της στην μόδα, η οποία αντλεί έμπνευση από τον παππού της, ο οποίος ήταν ράφτης από το Κάιρο.
Τα τελευταία έξι χρόνια έχει συνεργαστεί με την Μαντόνα, αλλά και με κορυφαία brand και έντυπα, όπως οι Dolce &Gabanna, Rolling Stone, Interview magazine κλ.
Για την πρώτη εμφάνιση της Άννας Βίσση στη σκηνή, διάλεξε μία δερμάτινη λευκή ολόσωμη φόρμα που έφερε την υπογραφή ASHI STUDIO, που ιδρύθηκε το 2007 από τον Σαουδάραβα Mohammed Ashi, ο οποίος έχει ντύσει γνωστές κυρίες όπως η Βασίλισσα της Ιορδανίας Ράνια, η Μπιγιονσέ, η Πενέλοπε Κρουζ, η Νταϊάν Κρούγκερ κτλ.
Το δεύτερο σύνολο της τραγουδίστριας ήταν μια custom δημιουργία που σχεδίασε η ίδια η Ρίτα Μέλσεν, ειδικά για την βραδιά, για το οποίο έγιναν πρόβες στο εξωτερικό.
Η fashion blogger, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, επισήμανε πως θα ήθελε η τραγουδίστρια να κρατήσει το δικό της στιλ, ενώ επισήμανε πως τα look που τελικά φόρεσε δεν ήταν προτότυπα.
Η Έλενα Γαλύφα είπε αναλυτικά: «Θα περίμενα να είναι λίγο πιο iconic τα ρούχα της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, για να πω την αλήθεια. Δηλαδή, επειδή άκουσα ότι η παραγωγή ήταν πανάκριβη και χάλασαν πάρα πολλά λεφτά, σχεδόν 11 εκατομμύρια, θα μπορούσαν να δώσουν κάτι παραπάνω για να φτιάξουν κάτι που θα μείνει και θα γράψει ιστορία. Νομίζω ότι αυτά τα ρούχα δεν την κολάκευαν πάρα πολύ. Θα ήθελα, λίγο, μια πιο αυθεντική Άννα σε αυτό που φοράει και όχι κάτι άλλο που έχω ξαναδεί ενδεχομένως».
Δείτε το βίντεο
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άννα Βίσση στη συναυλία της ζωής της, όπως την χαρακτήρισε, επέλεξε ως στυλίστρια την Αιγύπτρια Ρίτα Μέλσεν, η οποία έχει έδρα το Μπρούκλιν.
Πρόκειται για μία γυναίκα αναγνωρισμένη για την προσφορά της στην μόδα, η οποία αντλεί έμπνευση από τον παππού της, ο οποίος ήταν ράφτης από το Κάιρο.
Τα τελευταία έξι χρόνια έχει συνεργαστεί με την Μαντόνα, αλλά και με κορυφαία brand και έντυπα, όπως οι Dolce &Gabanna, Rolling Stone, Interview magazine κλ.
Για την πρώτη εμφάνιση της Άννας Βίσση στη σκηνή, διάλεξε μία δερμάτινη λευκή ολόσωμη φόρμα που έφερε την υπογραφή ASHI STUDIO, που ιδρύθηκε το 2007 από τον Σαουδάραβα Mohammed Ashi, ο οποίος έχει ντύσει γνωστές κυρίες όπως η Βασίλισσα της Ιορδανίας Ράνια, η Μπιγιονσέ, η Πενέλοπε Κρουζ, η Νταϊάν Κρούγκερ κτλ.
Το δεύτερο σύνολο της τραγουδίστριας ήταν μια custom δημιουργία που σχεδίασε η ίδια η Ρίτα Μέλσεν, ειδικά για την βραδιά, για το οποίο έγιναν πρόβες στο εξωτερικό.
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