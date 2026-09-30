Ο Τρανός θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά: Τραβάμε την ανηφόρα, σχολίασε ο τράπερ
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Τρανός Εγκυμοσύνη

Ο Τρανός θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά: Τραβάμε την ανηφόρα, σχολίασε ο τράπερ

Έρχεται η ανηφόρα, εδώ είμαστε για να την παλέψουμε, πρόσθεσε

Ο Τρανός θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά: Τραβάμε την ανηφόρα, σχολίασε ο τράπερ
Ιωάννα Μαρίνου
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Πατέρας για πρώτη φορά ετοιμάζεται να γίνει ο Τρανός, σχολιάζοντας με χιούμορ για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του «τραβάμε την ανηφόρα».

Ο τράπερ μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» που προβλήθηκε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας μεταξύ άλλων πως μαζί με τη σύντροφό του σε λίγο καιρό θα γίνουν γονείς.

Αναφερόμενος στο παιδί που περιμένουν, ο Τρανός είπε: «Έχουμε δυσκολίες. Ο καιρός είναι λίγο περίεργος. Τραβάμε τα ζόρια και την ανηφόρα. Έρχεται η ανηφόρα, εδώ είμαστε για να την παλέψουμε. Έρχεται, κοντεύει, κοντεύει, κοντά είναι». Σε ερώτηση για το γεγονός ότι θα γίνει πατέρας, ο ίδιος σχολίασε: «Τι να κάνω;».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
26 ΣΧΟΛΙΑ

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