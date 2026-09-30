Χάρις Αλεξίου: Από το 2004 είμαι χωρίς σύντροφο - Η στιγμή που αποφάσισα να σταματήσω να τραγουδάω

υιοθεσία του γιου της,

Κλείσιμο

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη και την αγάπη που διαπίστωσε πως τρέφει το κοινό για τον καλλιτέχνη, η τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως ούτε η ίδια είχε αντιληφθεί μέχρι σήμερα το μέγεθος της λατρείας που υπάρχει γύρω από το πρόσωπό του:

«Υπάρχει μια κρυφή αγάπη που δεν το ξέρουμε εμείς. Εγώ δεν ήξερα αυτή την λατρεία προς τον Γιώργο. Ήξερα ότι είναι ένας γλυκός άνθρωπος. Βλέπαμε τις παραξενιές του. Χαιρόμασταν, παραξενευόμασταν, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλοι. Μην ξεχνάς τι πάθαμε με τον Λεξ. Τι έκανε αυτό το παιδί; Πώς γέμισε αυτό το στάδιο; Πού ήταν αυτός ο άνθρωπος και δεν τον είχαμε πάρει είδηση; Υπάρχουν κόσμοι που δεν ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους».







Η Χάρις Αλεξίου αναφέρθηκε επίσης, στο πρόβλημα που αντιμετώπισε με τη φωνή της και για τη στιγμή που αποφάσισε να σταματήσει τις ζωντανές εμφανίσεις, εξηγώντας πως η απόφαση ήρθε όταν διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε πλέον να αποδώσει όπως ήθελε τα τραγούδια που αγαπούσε.



Πιο αναλυτικά, είπε: «Θυμάμαι που είχα πάει σε έναν γιατρό εδώ στην Αθήνα και του έλεγα ότι δεν μου βρίσκουν κάτι και μου είπε ότι "εσύ έχεις πολύ καιρό πρόβλημα με τη φωνή σου". Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που άκουσα. Δηλαδή συνέβαινε αυτό και δεν το καταλάβαινα; Την απόφαση να σταματήσω την πήρα όταν τραγούδησα με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα και δεν μπορούσα να τα αποδώσω κάποια για τα οποία εγώ έλιωνα όταν τα έλεγα. Είχε αρχίσει να σκληραίνει φωνή μου και είπα ότι "δεν γίνεται άλλο". Η σχέση μου με το τραγούδι και η αγάπη μου γι’ αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Δεν γίνεται, αλλά εγώ το έχω κάνει και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν λέμε "πέθανε νέο το παιδί". Κατάλαβες; Τι κρίμα, ας πούμε. Φτάνει, γίνομαι 76. Δηλαδή πόσο πια; Πόσο; Το χάρηκα, το απόλαυσα, του έδωσα πράγματα, μου έδωσε».







Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η τραγουδίστρια επεσήμανε ότι οι ράπερς αποτελούν ένα από τα πιο ζωντανά κομμάτια του σύγχρονου τραγουδιού: «Όχι να λέμε και ποιοι είναι οι ράπερς, είναι αυτή τη στιγμή το πιο ζωντανό κύτταρο που έχουμε στο τραγούδι».







Κλείνοντας, η Χάρις Αλεξίου εξήγησε πώς αντιμετωπίζει τον θάνατο, δηλώνοντας πως δεν τον φοβήθηκε ποτέ: «Δεν φοβήθηκα ποτέ τον θάνατο. Η μητέρα μου έφυγε ούτε 50 ετών και ο πατέρας μου 35. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα πεθάνω και τώρα λέω "ας μην αναλάβω αυτή τη δουλειά γιατί δεν είναι για την ηλικία μου". Δεν σκέφτομαι ότι θα πεθάνω, δεν θα πεθάνω».



