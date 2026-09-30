Το τελευταίο βίντεο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ μέσα από την κλινική αποτοξίνωσης που άφησε την τελευταία του πνοή

Το βίντεο καταγράφηκε περίπου στις 10 το βράδυ του Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου, μια ημέρα πριν τον θάνατό του σε δωμάτιο της κλινικής Resolutions Living - TMZ: Είχε κάνει χρήση και αναζητούσε βοήθεια