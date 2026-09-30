Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Το τελευταίο βίντεο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ μέσα από την κλινική αποτοξίνωσης που άφησε την τελευταία του πνοή
Το τελευταίο βίντεο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ μέσα από την κλινική αποτοξίνωσης που άφησε την τελευταία του πνοή
Το βίντεο καταγράφηκε περίπου στις 10 το βράδυ του Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου, μια ημέρα πριν τον θάνατό του σε δωμάτιο της κλινικής Resolutions Living - TMZ: Είχε κάνει χρήση και αναζητούσε βοήθεια
Ένα βίντεο που γύρισε ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ μια ημέρα πριν να βρεθεί νεκρός σε ηλικία 27 ετών σε κλινική αποτοξίνωσης στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, έφεραν στη δημοσιότητα Page Six και TMZ.
Στο βίντεο που καταγράφηκε περίπου στις 10 το βράδυ του Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου, ο Γκέρμπερ καταγράφει τον εαυτό του και το δωμάτιο της κλινικής Resolutions Living όπου είχε καταφύγει.
Ο 27χρονος, ο οποίος βρέθηκε νεκρός περίπου ένα 24ωρο αργότερα, φορά λευκό αμάνικο μπλουζάκι, ασημένια αλυσίδα στον λαιμό και μαύρα γυαλιά στο βίντεο ενώ διακρίνονται τα χαρακτηριστικά τατουάζ στον λαιμό του.
Πηγές με άμεση γνώση της υπόθεσης δήλωσαν στο TMZ ότι ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε κάνει χρήση ναρκωτικών το απόγευμα του Σαββάτου και φοβήθηκε ότι έχανε τον έλεγχο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο υπεύθυνος νηφάλιας υποστήριξής του επικοινώνησε με το Resolutions Living και ρώτησε αν μπορούσε να φέρει τον 27χρονο στην κλινική παραδεχόμενος ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών. Οι ίδιες πηγές που επικαλείται η ιστοσελίδα αναφέρουν ότι ο υπεύθυνος για τις εισαγωγές απάντησε ότι θα ήταν ευτυχείς να τον δεχθούν.
Ωστόσο ιδιοκτήτες κέντρων αποκατάστασης δήλωσαν στο TMZ ότι βασικός κανόνας στα προγράμματα απεξάρτησης είναι να μην στέλνεται σε ένα «σπίτι αποχής» κάποιος που βρίσκεται υπό την επήρεια ουσιών.
Κατά την ίδια πηγή ο άνθρωπος που τηλεφώνησε στην Resolutions Living είχε σχεδιάσει να μεταφέρει τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ σε κέντρο αποκατάστασης την επόμενη Δευτέρα, αλλά χρειαζόταν να τον βάλει κάπου για το Σαββατοκύριακο.
Οι ίδιες πηγές μετέφεραν ότι ο γιος της Σίντι Κρόφορντ έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στις εγκαταστάσεις της Resolutions Living, με την εκτίμηση να είναι ότι προχώρησε στην κίνηση αυτή γιατί ήταν η τελευταία του ευκαιρία πριν μπει σε πρόγραμμα αποκατάστασης.
Το ρεπορτάζ της TMZ καταλήγει με την πληροφορία ότι ο υπεύθυνος για τις εισαγωγές στην Resolutions Living απολύθηκε μετά τον θάνατο του Γκέρμπερ.
Στο βίντεο που καταγράφηκε περίπου στις 10 το βράδυ του Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου, ο Γκέρμπερ καταγράφει τον εαυτό του και το δωμάτιο της κλινικής Resolutions Living όπου είχε καταφύγει.
Ο 27χρονος, ο οποίος βρέθηκε νεκρός περίπου ένα 24ωρο αργότερα, φορά λευκό αμάνικο μπλουζάκι, ασημένια αλυσίδα στον λαιμό και μαύρα γυαλιά στο βίντεο ενώ διακρίνονται τα χαρακτηριστικά τατουάζ στον λαιμό του.
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Πηγές με άμεση γνώση της υπόθεσης δήλωσαν στο TMZ ότι ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε κάνει χρήση ναρκωτικών το απόγευμα του Σαββάτου και φοβήθηκε ότι έχανε τον έλεγχο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο υπεύθυνος νηφάλιας υποστήριξής του επικοινώνησε με το Resolutions Living και ρώτησε αν μπορούσε να φέρει τον 27χρονο στην κλινική παραδεχόμενος ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών. Οι ίδιες πηγές που επικαλείται η ιστοσελίδα αναφέρουν ότι ο υπεύθυνος για τις εισαγωγές απάντησε ότι θα ήταν ευτυχείς να τον δεχθούν.
Ωστόσο ιδιοκτήτες κέντρων αποκατάστασης δήλωσαν στο TMZ ότι βασικός κανόνας στα προγράμματα απεξάρτησης είναι να μην στέλνεται σε ένα «σπίτι αποχής» κάποιος που βρίσκεται υπό την επήρεια ουσιών.
Κατά την ίδια πηγή ο άνθρωπος που τηλεφώνησε στην Resolutions Living είχε σχεδιάσει να μεταφέρει τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ σε κέντρο αποκατάστασης την επόμενη Δευτέρα, αλλά χρειαζόταν να τον βάλει κάπου για το Σαββατοκύριακο.
Οι ίδιες πηγές μετέφεραν ότι ο γιος της Σίντι Κρόφορντ έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στις εγκαταστάσεις της Resolutions Living, με την εκτίμηση να είναι ότι προχώρησε στην κίνηση αυτή γιατί ήταν η τελευταία του ευκαιρία πριν μπει σε πρόγραμμα αποκατάστασης.
Το ρεπορτάζ της TMZ καταλήγει με την πληροφορία ότι ο υπεύθυνος για τις εισαγωγές στην Resolutions Living απολύθηκε μετά τον θάνατο του Γκέρμπερ.
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