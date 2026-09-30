Αιμίλιος Χειλάκης: Κρατάω σχέση με έναν σημαντικό έρωτα από το παρελθόν - Έκαναν λάθος που έκοψαν τα σίριαλ του Πέτρου Φιλιππίδη
Αιμίλιος Χειλάκης: Κρατάω σχέση με έναν σημαντικό έρωτα από το παρελθόν - Έκαναν λάθος που έκοψαν τα σίριαλ του Πέτρου Φιλιππίδη
Έκοψα το πάθος μου με τον τζόγο, τη στιγμή που ερωτεύτηκα την Αθηνά, είπε ο ηθοποιός για τη σύζυγό του
Στην προσωπική του ζωή και στο γεγονός ότι κρατάει επαφές με έναν σημαντικό έρωτα από το παρελθόν αναφέρθηκε ο Αιμίλιος Χειλάκης, ενώ σχολίασε και την απόφαση να σταματήσουν να προβάλλονται ορισμένα σίριαλ του Πέτρου Φιλιππίδη, χαρακτηρίζοντάς τη λανθασμένη.
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Rainbow Mermaids» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για σημαντικές προσωπικές στιγμές της ζωής του, έρωτες που σημάδεψαν τα νεανικά του χρόνια, αλλά και τη σχέση του με την Αθηνά Μαξίμου. Ο Αιμίλιος Χειλάκης αναφέρθηκε επίσης στην κρίση που πέρασε στα 40 του, αλλά και στη στιγμή που αποφάσισε να σταματήσει να παίζει τυχερά παιχνίδια.
Σε συζήτηση για τους έρωτες που έζησε όταν πήγαινε σχολείο, δήλωσε ότι διατηρεί μέχρι σήμερα επαφή με μία κοπέλα από εκείνη την εποχή με την οποία ήταν ερωτευμένος: «Ο έρωτας έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Ερωτευόμουν σφόδρα. Υπάρχει μία κοπέλα που μιλάμε ακόμα. Πρόσφατα βγήκαμε και οικογενειακά. Έφαγα τέσσερις χυλόπιτες από αυτή. Σε κάθε πάρτι που γινόταν στο σχολείο πήγαινα και της την έπεφτα και αυτή δεν ήθελε. Δεν το έβαζα κάτω, ηττήθηκα, δεν την κέρδισα, μετά άλλαξε και σχολείο. Βεβαίως κρατάω σχέση με έναν σημαντικό έρωτα. Τότε οι σχέσεις δεν ήταν θέμα σεξουαλικότητας, δύο νέα παιδιά αφέθηκαν το ένα στο άλλο, τη γλύκα θυμάσαι και όχι την επικοινωνία του σώματος».
Δείτε βίντεο
Μιλώντας για τη σχέση του με την Αθηνά Μαξίμου, ο Αιμίλιος Χειλάκης αναφέρθηκε στην κρίση που πέρασαν και στον τρόπο με τον οποίο αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί: «Το έχουμε πει με την Αθήνα, κάποια στιγμή φτάσαμε σε ένα σημείο κρίσης. Κάποια στιγμή κοιταχτήκαμε στα μάτια και είπαμε ότι γνωριστήκαμε πριν από πάρα πολλά χρόνια και δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι με τότε. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φτάσει να είμαστε, συμφωνήσαμε ότι ενδιαφέρει ο ένας τον άλλον και έτσι αποφασίσαμε να συνεχίσουμε».
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε για την κρίση των 40 και για τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, αντιλαμβάνεται κανείς τον εαυτό του σε διαφορετικές φάσεις της ζωής: «Στα 40 πέρασα μία κρίση. Οι ψυχολόγοι λένε ότι ουσιαστικά αρχίζεις και πενθείς τον εαυτό σου που έχει περάσει και τον εαυτό σου στο μέλλον που θα πεθάνει».
Σε άλλο σημείο, ο Αιμίλιος Χειλάκης εξέφρασε την άποψή του για την απόφαση να αποσυρθούν από το Mega σειρές στις οποίες συμμετείχε ο Πέτρος Φιλιππίδης, ο οποίος έχει καταδικαστεί για δύο απόπειρες βιασμού, επισημαίνοντας τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια τέτοια πρακτική για τους υπόλοιπους συντελεστές: «Δεν ξεπλένεις άμα παρακολουθείς τη δουλειά του. Έκαναν το λάθος που έκοψαν από το Mega τα σίριαλ του Πέτρου Φιλιππίδη. Αν ο Πέτρος αποδειχτεί ότι είναι βιαστής, τελειώνει η ιστορία, αυτός καταδικάζεται. Δεν μπορούν να καταδικαστούν μαζί του και άλλοι 30 ηθοποιοί που παίζουν στο σίριαλ και ξαφνικά δεν μπορεί να πάρει ο κόσμος τα δικαιώματά του».
Τέλος, μιλώντας για τη σχέση του με τα πάθη του, ο ηθοποιός μοιράστηκε τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να απομακρυνθεί από τον τζόγο και το τσιγάρο, συνδέοντας τις αλλαγές αυτές με διαφορετικές περιόδους της ζωής του: «Είμαι σε πάρα πολύ καλή φάση με τα πάθη μου, έχει να κάνει με το πώς τα μετουσιώνεις. Υπάρχουν αδρεναλινικά και συναισθηματικά πάθη. Τα θέλουμε και τα δύο. Εγώ κατάφερα και έκοψα το πάθος μου με τον τζόγο, τη στιγμή που ερωτεύτηκα την Αθηνά, γιατί αδρεναλινικά δεν το χρειαζόμουν πια. Ήταν τόσο ισχυρό το συναισθηματικό μου πάθος, που εκμηδενίστηκε ξαφνικά μια ημέρα. Το τσιγάρο το έκοψα όταν κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να κάνω τις σκηνές που είχε σκηνοθετήσει τον εαυτό μου να κάνει. Το έκοψα και άρχισε μια αθλητικότητα στο σώμα μου».
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Rainbow Mermaids» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για σημαντικές προσωπικές στιγμές της ζωής του, έρωτες που σημάδεψαν τα νεανικά του χρόνια, αλλά και τη σχέση του με την Αθηνά Μαξίμου. Ο Αιμίλιος Χειλάκης αναφέρθηκε επίσης στην κρίση που πέρασε στα 40 του, αλλά και στη στιγμή που αποφάσισε να σταματήσει να παίζει τυχερά παιχνίδια.
Σε συζήτηση για τους έρωτες που έζησε όταν πήγαινε σχολείο, δήλωσε ότι διατηρεί μέχρι σήμερα επαφή με μία κοπέλα από εκείνη την εποχή με την οποία ήταν ερωτευμένος: «Ο έρωτας έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Ερωτευόμουν σφόδρα. Υπάρχει μία κοπέλα που μιλάμε ακόμα. Πρόσφατα βγήκαμε και οικογενειακά. Έφαγα τέσσερις χυλόπιτες από αυτή. Σε κάθε πάρτι που γινόταν στο σχολείο πήγαινα και της την έπεφτα και αυτή δεν ήθελε. Δεν το έβαζα κάτω, ηττήθηκα, δεν την κέρδισα, μετά άλλαξε και σχολείο. Βεβαίως κρατάω σχέση με έναν σημαντικό έρωτα. Τότε οι σχέσεις δεν ήταν θέμα σεξουαλικότητας, δύο νέα παιδιά αφέθηκαν το ένα στο άλλο, τη γλύκα θυμάσαι και όχι την επικοινωνία του σώματος».
Δείτε βίντεο
Μιλώντας για τη σχέση του με την Αθηνά Μαξίμου, ο Αιμίλιος Χειλάκης αναφέρθηκε στην κρίση που πέρασαν και στον τρόπο με τον οποίο αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί: «Το έχουμε πει με την Αθήνα, κάποια στιγμή φτάσαμε σε ένα σημείο κρίσης. Κάποια στιγμή κοιταχτήκαμε στα μάτια και είπαμε ότι γνωριστήκαμε πριν από πάρα πολλά χρόνια και δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι με τότε. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φτάσει να είμαστε, συμφωνήσαμε ότι ενδιαφέρει ο ένας τον άλλον και έτσι αποφασίσαμε να συνεχίσουμε».
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε για την κρίση των 40 και για τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, αντιλαμβάνεται κανείς τον εαυτό του σε διαφορετικές φάσεις της ζωής: «Στα 40 πέρασα μία κρίση. Οι ψυχολόγοι λένε ότι ουσιαστικά αρχίζεις και πενθείς τον εαυτό σου που έχει περάσει και τον εαυτό σου στο μέλλον που θα πεθάνει».
Σε άλλο σημείο, ο Αιμίλιος Χειλάκης εξέφρασε την άποψή του για την απόφαση να αποσυρθούν από το Mega σειρές στις οποίες συμμετείχε ο Πέτρος Φιλιππίδης, ο οποίος έχει καταδικαστεί για δύο απόπειρες βιασμού, επισημαίνοντας τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια τέτοια πρακτική για τους υπόλοιπους συντελεστές: «Δεν ξεπλένεις άμα παρακολουθείς τη δουλειά του. Έκαναν το λάθος που έκοψαν από το Mega τα σίριαλ του Πέτρου Φιλιππίδη. Αν ο Πέτρος αποδειχτεί ότι είναι βιαστής, τελειώνει η ιστορία, αυτός καταδικάζεται. Δεν μπορούν να καταδικαστούν μαζί του και άλλοι 30 ηθοποιοί που παίζουν στο σίριαλ και ξαφνικά δεν μπορεί να πάρει ο κόσμος τα δικαιώματά του».
Τέλος, μιλώντας για τη σχέση του με τα πάθη του, ο ηθοποιός μοιράστηκε τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να απομακρυνθεί από τον τζόγο και το τσιγάρο, συνδέοντας τις αλλαγές αυτές με διαφορετικές περιόδους της ζωής του: «Είμαι σε πάρα πολύ καλή φάση με τα πάθη μου, έχει να κάνει με το πώς τα μετουσιώνεις. Υπάρχουν αδρεναλινικά και συναισθηματικά πάθη. Τα θέλουμε και τα δύο. Εγώ κατάφερα και έκοψα το πάθος μου με τον τζόγο, τη στιγμή που ερωτεύτηκα την Αθηνά, γιατί αδρεναλινικά δεν το χρειαζόμουν πια. Ήταν τόσο ισχυρό το συναισθηματικό μου πάθος, που εκμηδενίστηκε ξαφνικά μια ημέρα. Το τσιγάρο το έκοψα όταν κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να κάνω τις σκηνές που είχε σκηνοθετήσει τον εαυτό μου να κάνει. Το έκοψα και άρχισε μια αθλητικότητα στο σώμα μου».
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