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Σκληρό παρασκήνιο πίσω από το NBA Europe: Οι Αμερικανοί θέλουν ποδοσφαιρικά brands, όπως Μπάρτσα, Ρεάλ και Παρί - Ιστορική συνάντηση στο Κόμο τη Δευτέρα
Το Athletic αποκαλύπτει τις επαφές που έχουν ήδη γίνει - Γιατί ήταν προσκεκλημένος στο συνέδριο Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Συλλόγων ο Μαρκ Τέιτουμ, αναπληρωτής κομισάριος του ΝΒΑ
Η δημιουργία του ευρωπαϊκού βραχίονα της αμερικανικής λίγκας είναι ένα πρότζεκτ το οποίο προχωρά με γοργά βήματα με τους ανθρώπους στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού να αντιλαμβάνονται πολύ γρήγορα το γεγονός ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή το εγχείρημα τους χρειάζεται τη δύναμη και την απήχηση που έχουν τα ποδοσφαιρικά brands της Γηραίας ηπείρου.
Κι αυτό επιβεβαιώνεται από τα πρόσφατα γεγονότα που δείχνουν την αποφασιστικότητα των Αμερικανών να προχωρήσουν στην υλοποίηση των συμφωνιών.
Ο Μαρκ Τέιτουμ, αναπληρωτής κομισάριος του ΝΒΑ και ο άνθρωπος που χειρίζεται τις διεθνείς υποθέσεις της λίγκας, ήταν ένας από τους προσκεκλημένους στην Κοπεγχάγη στο ετήσιο συνέδριο των Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Συλλόγων (EFC), όπου πρόεδρος είναι ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, Νάσερ Αλ Κελαϊφί.
“From the biggest cities, to the smallest community.— European Football Clubs (@EFC_Football) September 29, 2026
From the old institutions to the very young clubs - all with one voice.” 🤝 pic.twitter.com/Q1chS4bvZU
Όπως αποκαλύπτει το Athletic, που επικαλείται πηγές κοντά και στις δύο πλευρές «σημασία δεν είχε τόσο το τι είπε ο Τέιτουμ, αλλά ποιος τον φιλοξένησε και ποιοι βρίσκονταν στο ακροατήριο — στοιχεία που δείχνουν την πρόοδο του NBA προς την επίτευξη συμφωνιών με μεγάλους ποδοσφαιρικούς συλλόγους».
Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί, καταριανής ιδιοκτησίας, θεωρείται εδώ και καιρό το φαβορί για τη δημιουργία μιας νέας μπασκετικής ομάδας με έδρα το Παρίσι για την NBA Europe.
Leading voices from across the sport industry taking centre stage at the EFC General Assembly 🇩🇰 pic.twitter.com/a2oajqFp5Z— European Football Clubs (@EFC_Football) September 29, 2026
Ο Τέιτουμ και ο Γιώργος Αϊβαζόγλου (ο Έλληνας ανώτερος αντιπρόεδρος του NBA υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή), θεάθησαν στο συνέδριο την Τρίτη σε ιδιωτικές συζητήσεις με ηγέτες της Παρί Σεν Ζερμέν, της Μπαρτσελόνα, της Μπάγερν Μονάχου, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μίλαν — όλοι τους ποδοσφαιρικοί γίγαντες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να ενταχθούν στην NBA Europe. Η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μίλαν δεν διαθέτουν αυτή τη στιγμή τμήματα μπάσκετ.
«Προφανώς ο Τέιτουμ δεν θα ήταν προσκεκλημένος εδώ αν τα πράγματα με τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους δεν κινούνταν προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε παράγοντας μεγάλου ποδοσφαιρικού συλλόγου που ενδιαφέρεται για το εγχείρημα από το συνέδριο της Κοπεγχάγης.
What a morning!— European Football Clubs (@EFC_Football) September 29, 2026
So many faces we love to see in Copenhagen! 🤩 pic.twitter.com/EuWht3n2eh
Ο Τέιτουμ μίλησε κατά τη διάρκεια της ενότητας που θύμιζε παρουσιάσεις τύπου TED Talks, όπου οι σύνεδροι αναμενόταν να ψυχαγωγηθούν και να προβληματιστούν από ηγετικές προσωπικότητες και πρωτοπόρους της βιομηχανίας από ολόκληρο το αθλητικό τοπίο.
Μέχρι την ώρα που ανέβηκε στη σκηνή ο Τέιτουμ, το κοινό ήταν ανυπόμονο για κάτι που θα μπορούσε να καταλάβει: την υπόσχεση για τεράστιες οικονομικές αποδόσεις από ένα μείζον ευρωπαϊκό άθλημα. Αυτό το άθλημα, φυσικά, ήταν το μπάσκετ. Αλλά ο Τέιτουμ γνώριζε καλά τη διαδικασία, οπότε εξήρε τη δύναμη του ποδοσφαίρου, το πάθος των Ευρωπαίων φιλάθλων και το δράμα του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου.
Στη συνέχεια, ο Τέιτουμ «πάτησε φρένο», επισημαίνοντας ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν λαμβάνει το «δίκαιο μερίδιό» του από τις δαπάνες των Ευρωπαίων φιλάθλων, καθώς τα διάφορα πρωταθλήματα αντιπροσωπεύουν μόλις το 1% της ευρωπαϊκής αθλητικής αγοράς. Αυτό, όπως είπε, συμβαίνει επειδή το μπάσκετ κορυφαίου επιπέδου είναι αόρατο σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες και πλουσιότερες χώρες της ηπείρου. Και εδώ ακριβώς σκοπεύει να παρέμβει το NBA Europe.
Leading voices from across the sport industry taking centre stage at the EFC General Assembly 🇩🇰 pic.twitter.com/a2oajqFp5Z— European Football Clubs (@EFC_Football) September 29, 2026
Ως προς τα... διαδικαστικά της νέας λίγκας, ο Τέιτουμ δεν προσέφερε κάποιο νέο στοιχείο καθώς όπως ανέφερε το NBA Europe σκοπεύει να ξεκινήσει με 12 μόνιμες ομάδες και τέσσερις επιπλέον θέσεις (που θα προκύπτουν μέσα από προκριματική διαδικασία αλλά και το Basketball Champions League). Όπως έχει αναφερθεί και στο παρελθόν, αυτές οι 12 άδειες προορίζονται για το Λονδίνο, το Παρίσι, τη Ρώμη, το Μίλανο, το Βερολίνο, το Μόναχο, την Κωνσταντινούπολη και τη Μαδρίτη, καθώς και για την Αθήνα (Ελλάδα), τη Βαρκελώνη (Ισπανία), το Μάντσεστερ (Αγγλία) και τη Λιόν (Γαλλία).
Ωστόσο μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε η επιρροή που έχουν ασκήσει τα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα και οι σύλλογοι της ηπείρου στην υπό διαμόρφωση νέα λίγκα.
«Έχουμε μάθει τόσα πολλά από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με την πάροδο των ετών», δήλωσε ο Τέιτουμ. «Ξεκινήσαμε ένα τουρνουά κατά τη διάρκεια της σεζόν, το NBA Cup. Αυτό πάρθηκε απευθείας από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τον ευρωπαϊκό αθλητισμό, όπου έχετε αυτά τα τουρνουά κυπέλλου μέσα στη σεζόν, και είπαμε: "Γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς;". Έτσι, το εφαρμόσαμε στο πρωτάθλημά μας.
It was great to hear from @NBA Deputy Commissioner and Chief Operating Officer Mark Tatum yesterday in Copenhagen 🏀— European Football Clubs (@EFC_Football) September 30, 2026
Mark shared insights into the NBA’s global growth, how the league and its teams have built global brands and the lessons that can be shared between the NBA and… pic.twitter.com/g5Fbk8DysU
«Νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που προσπαθούμε να κάνουμε, όπως ανέφερα στην Ευρώπη με το ευρωπαϊκό μας πρωτάθλημα, είναι να αναπαραγάγουμε ορισμένα από τα σπουδαία διδάγματα από αυτά που έχετε χτίσει εσείς εδώ. Το ποδόσφαιρο είναι σαφώς το μεγαλύτερο άθλημα στον κόσμο. Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές οντότητες στον κόσμο, κι εμείς απλώς προσπαθούμε να μάθουμε όσα περισσότερα μπορούμε από τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα».
Ο Τέιτουμ ανέφερε επίσης την προσθήκη εταιρικών σημάτων στις φανέλες των ομάδων του NBA ως μια άλλη ιδέα που το πρωτάθλημα δανείστηκε από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
«Αν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί να βγάλει το όνομά της από τη φανέλα και να βάλει εκεί έναν χορηγό, σίγουρα οι Σικάγο Μπουλς θα μπορούσαν να βάλουν ένα μικρό σήμα στη φανέλα τους», είπε. «Χρησιμοποιήσαμε αυτήν την ιδέα για να πουλήσουμε ουσιαστικά αυτό το σκεπτικό στους ιδιοκτήτες του NBA (πριν από εννέα χρόνια)».
Ο Τέιτουμ απηύθυνε επίσης έκκληση για την κατασκευή νέων γηπέδων μπάσκετ σε μεγάλο μέρος της ηπείρου. Υπάρχουν ελάχιστες αθλητικές εγκαταστάσεις μπάσκετ προδιαγραφών NBA στην Ευρώπη, και οι νέες ομάδες στο Λονδίνο και το Παρίσι ενδέχεται να μην έχουν πρόσβαση στα υπάρχοντα γήπεδα αυτών των πόλεων — πράγμα που σημαίνει ότι επίκεινται νέα, ακριβά κατασκευαστικά έργα.
«Η επένδυση που επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε σε αυτό το πρωτάθλημα στην Ευρώπη είναι να φέρουμε περισσότερες επενδύσεις στην ανάπτυξη του μπάσκετ, στην ανάπτυξη των παικτών μέσω ακαδημιών, επενδύσεις στις υποδομές και να το μετατρέψουμε πραγματικά σε μια εμπορικά βιώσιμη ευκαιρία», δήλωσε ο Τέιτουμ. «Αυτά που αναζητούμε είναι η δέσμευση για επενδύσεις σε προγράμματα υποδομών βάσης, επενδύσεις σε γήπεδα, επενδύσεις στην ανάπτυξη του αθλήματος του μπάσκετ σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ἤπειρο».
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