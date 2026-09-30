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Επτά συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς στο Κορωπί
Επτά συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς στο Κορωπί
Συνολικά 29 παραβάσεις για περιβαλλοντική, οικοδομική νομοθεσία και ΚΟΚ βεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης
Σε επτά συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία κατά τη διάρκεια ειδικής επιχειρησιακής δράσης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου σε οικισμούς του Κορωπίου.
Σε βάρος των επτά συλληφθέντων σχηματίστηκαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, κλοπή νερού, καθώς και για παραβάσεις της περιβαλλοντικής και οικοδομικής νομοθεσίας.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βεβαιώθηκαν συνολικά 29 παραβάσεις, οι οποίες αφορούν τη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, τον οικοδομικό κανονισμό και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που είχε καταγραφεί στους συγκεκριμένους οικισμούς.
Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
Σε βάρος των επτά συλληφθέντων σχηματίστηκαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, κλοπή νερού, καθώς και για παραβάσεις της περιβαλλοντικής και οικοδομικής νομοθεσίας.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βεβαιώθηκαν συνολικά 29 παραβάσεις, οι οποίες αφορούν τη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, τον οικοδομικό κανονισμό και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που είχε καταγραφεί στους συγκεκριμένους οικισμούς.
Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
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