«Free p–sy στον επάνω όροφο» έγραφαν οι φοιτητές για την κοπέλα που βίαζαν ομαδικά επί 4 ώρες μέσα στο πανεπιστήμιο Cornell

Η φοιτήτρια καταγγέλλει ότι υπέστη ομαδική σεξουαλική επίθεση το 2024 μετά από χρήση ουσιών - Οι Αρχές άνοιξαν ξανά την έρευνα μετά την εμφάνιση νέων στοιχείων





Σύμφωνα με μηνύματα που εξασφάλισε το CBS New York και τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει κατατεθεί, μέλος της αδελφότητας φέρεται να έστειλε στη συνομιλία μέσω



Η καταγγελία για τη νύχτα της 19ης Οκτωβρίου

Η φοιτήτρια, η οποία αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ως Jane Doe, υποστηρίζει στη μήνυση 101 σελίδων ότι το βράδυ της 19ης Οκτωβρίου 2024 είχε βγει με φίλες της πριν καταλήξει στο σπίτι της αδελφότητας Chi Phi, όπου ήθελε να συναντήσει έναν άνδρα φίλο της που ήταν μέλος της.



Σύμφωνα με την αγωγή, η γυναίκα βρισκόταν σε κατάσταση έντονης μέθης όταν έφτασε στον χώρο. Εκεί της προτάθηκε να κάνει σεξ με δύο άνδρες, ενώ ξεκάθαρα δεν ήταν σε θέση να συναινέσει σε σεξουαλικές πράξεις. Η ίδια καταγγέλλει ότι πιέστηκε να κάνει χρήση



η επίθεση διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες, έως τις 5:45 τα ξημερώματα, ενώ η γυναίκα ένιωθε ανήμπορη να φύγει από το δωμάτιο καθώς το κινητό της βρισκόταν στην άλλη πλευρά του χώρου.



Το μήνυμα «free p–sy» και οι νέες αποκαλύψεις

Σύμφωνα με την καταγγελία, νωρίτερα στη συνομιλία Snapchat, ένα από τα μέλη της αδελφότητας φέρεται να έγραψε ότι υπήρχε «free p–sy» («δωρεάν μ@@ι») στον επάνω όροφο, αναφερόμενος στη φοιτήτρια. Άλλο μέλος φέρεται να απάντησε ότι «λατρεύει την αδελφότητα Chi Phi», ενώ ένας ακόμη έγραψε πως «μπορείς απλώς να πας και να τον βγάλεις έξω», σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη μήνυση.



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Η γυναίκα φέρεται να απάντησε ότι «καμία από τις σεξουαλικές πράξεις δεν ήταν παράνομη», σημειώνοντας ωστόσο ότι η μνήμη της ήταν «πολύ θολή». Ο δικηγόρος της δήλωσε ότι γνωρίζει την ύπαρξη των μηνυμάτων, αλλά δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει το περιεχόμενό τους.



Ξανά στο μικροσκόπιο η υπόθεση

Ο εισαγγελέας της κομητείας Tompkins, Μάθιου Βαν Χάουτεν, ανακοίνωσε ότι η έρευνα ανοίγει ξανά μετά την εμφάνιση νέων πιθανών στοιχείων μέσα από τη μήνυση της φοιτήτριας. Ο ίδιος είχε αποφασίσει αρχικά να μην ασκήσει διώξεις, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί τότε δεν επαρκούσαν για την ποινική διαδικασία. «Όλοι επεξεργαζόμαστε τα ψυχικά τραύμτα διαφορετικά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η γυναίκα μπορεί να έχει διαφορετικές αναμνήσεις ή ερμηνείες για όσα συνέβησαν.



Νέα στοιχεία από ομαδική συνομιλία μελών της αδελφότητας Phi Chi (ΧΦ) στο Πανεπιστήμιο Cornell προκαλούν σοκ στην υπόθεση της φοιτήτριας που καταγγέλλει ότι ναρκώθηκε και υπέστη πολύωρη ομαδική σεξουαλική επίθεση μέσα στο σπίτι της αδελφότητας τον Οκτώβριο του 2024.Σύμφωνα με μηνύματα που εξασφάλισε τοκαι τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει κατατεθεί, μέλος της αδελφότητας φέρεται να έστειλε στη συνομιλία μέσω Snapchat το μήνυμα: «Shop still open?» («Το μαγαζί είναι ακόμα ανοιχτό;»), αναφερόμενος, σύμφωνα με την καταγγελία, στη νεαρή γυναίκα. Ένα ακόμη μέλος απάντησε καταφατικά. Δεν έχει γίνει γνωστό ποιοι ακριβώς έστειλαν τα συγκεκριμένα μηνύματα.Η φοιτήτρια, η οποία αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ως Jane Doe, υποστηρίζει στη μήνυση 101 σελίδων ότι το βράδυ τηςείχε βγει με φίλες της πριν καταλήξει στο σπίτι της αδελφότητας Chi Phi, όπου ήθελε να συναντήσει έναν άνδρα φίλο της που ήταν μέλος της.Σύμφωνα με την αγωγή, η γυναίκα βρισκόταν σεόταν έφτασε στον χώρο. Εκεί της προτάθηκε να κάνει σεξ με δύο άνδρες, ενώ ξεκάθαρα δεν ήταν σε θέση να συναινέσει σε σεξουαλικές πράξεις. Η ίδια καταγγέλλει ότι πιέστηκε να κάνει χρήση κεταμίνης για πρώτη φορά στη ζωή της, ενώ κατανάλωσε επίσης δυνατό αλκοόλ και κάπνισε κάνναβη.Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, μέλη της αδελφότητας φέρεται να προχώρησαν σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της. Η μήνυση υποστηρίζει ότι, έως τις 5:45 τα ξημερώματα, ενώ η γυναίκα ένιωθε ανήμπορη να φύγει από το δωμάτιο καθώς το κινητό της βρισκόταν στην άλλη πλευρά του χώρου.Σύμφωνα με την καταγγελία, νωρίτερα στη συνομιλία Snapchat, ένα από τα μέλη της αδελφότητας φέρεται να έγραψε ότι υπήρχε «free p–sy» («δωρεάν μ@@ι») στον επάνω όροφο, αναφερόμενος στη φοιτήτρια. Άλλο μέλος φέρεται να απάντησε ότι «λατρεύει την αδελφότητα Chi Phi», ενώ ένας ακόμη έγραψε πως «μπορείς απλώς να πας και να τον βγάλεις έξω», σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη μήνυση.Ένας από τους επτά φοιτητές που κατονομάζονται στην αγωγή φέρεται να έστειλε μήνυμα στη γυναίκα δύο ημέρες μετά το περιστατικό, ζητώντας συγγνώμη για «το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα». Στο μήνυμα φέρεται να παραδέχθηκε ότι θα έπρεπε να είχε «σταματήσει τη φάση και να διώξει τον κόσμο προτού ξεφύγει εντελώς».Η γυναίκα φέρεται να απάντησε ότι «καμία από τις σεξουαλικές πράξεις δεν ήταν παράνομη», σημειώνοντας ωστόσο ότι η μνήμη της ήταν «πολύ θολή». Ο δικηγόρος της δήλωσε ότι γνωρίζει την ύπαρξη των μηνυμάτων, αλλά δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει το περιεχόμενό τους.Ο εισαγγελέας της κομητείας Tompkins,, ανακοίνωσε ότι η έρευνα ανοίγει ξανά μετά την εμφάνιση νέων πιθανών στοιχείων μέσα από τη μήνυση της φοιτήτριας. Ο ίδιος είχε αποφασίσει αρχικά να μην ασκήσει διώξεις, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί τότε δεν επαρκούσαν για την ποινική διαδικασία. «Όλοι επεξεργαζόμαστε τα ψυχικά τραύμτα διαφορετικά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η γυναίκα μπορεί να έχει διαφορετικές αναμνήσεις ή ερμηνείες για όσα συνέβησαν.

Ο εισαγγελέας ανέφερε επίσης ότι η αρχική κατάθεση της γυναίκας δεν περιλάμβανε ισχυρισμούς ότι είχε ναρκωθεί παρά τη θέλησή της ή ότι είχε υποστεί ομαδικό βιασμό. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι η επίθεση είχε καταγγελθεί τόσο στην αστυνομία του πανεπιστημίου όσο και στην αστυνομία της Ιθάκης, όμως δεν ερευνήθηκαν κρίσιμα στοιχεία, όπως η ομαδική συνομιλία.



Οι επτά φοιτητές και οι διαψεύσεις

Οι επτά φοιτητές που κατονομάζονται στη μήνυση είναι οι Matthew Ingalls, Jonathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris και Scott Kretzschmar. Κανείς από τους επτά δεν έχει διωχθεί ποινικά μέχρι σήμερα. Οι κατηγορίες περιγράφονται στη μήνυση της φοιτήτριας, ενώ οι ίδιοι έχουν αρνηθεί τις καταγγελίες μέσω των δικηγόρων τους.



Ο δικηγόρος του Kretzschmar αρνήθηκε ότι ο εντολέας του συμμετείχε σε οποιαδήποτε κακοποίηση. Όπως ισχυρίστηκε, ο Kretzschmar είδε τα μηνύματα στο Snapchat, πήγε στο δωμάτιο που βρισκόταν η κοπέλα, έμεινε λίγα λεπτά και μετά έφυγε. Όση ώρα έμεινε εκεί η καταγγέλλουσα «ήταν ντυμένη και δεν φαινόταν να βρίσκεται υπό πίεση». Υποστήριξε επίσης ότι εξέταση τριχικού θυλάκου δεν έδειξε παρουσία κεταμίνης στον οργανισμό του εντολέα του, αν και το αποτέλεσμα δεν έχει αξιολογηθεί ανεξάρτητα.



Ο δικηγόρος του Gillio Lopes δήλωσε ότι ο πελάτης του «αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες», υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί διαφέρουν από όσα είχαν ερευνηθεί αρχικά. Σύμφωνα με τις καταγγελίες της γυναίκας, ο Lopes την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά και είχε «σνιφάρει» κεταμίνη πάνω από το σώμα της.



Μετά τις καταγγελίες, η αδελφότητα Chi Phi έκλεισε το 2024 και παραμένει αποκλεισμένη από την πανεπιστημιούπολη του Cornell. Το πανεπιστήμιο δεν έχει ανακοινώσει πόσοι φοιτητές τιμωρήθηκαν ή ποιοι ήταν αυτοί, ωστόσο η πλευρά της καταγγέλλουσας υποστηρίζει ότι δύο από τους επτά αποβλήθηκαν.



Με πληροφορίες από New York Post