Νεκρή ανασύρθηκε 70χρονη από τη θάλασσα στη Κέρκυρα
ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα ΕΚΑΒ

Νεκρή ανασύρθηκε 70χρονη από τη θάλασσα στη Κέρκυρα

Εχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια του θανάτου της

Νεκρή ανασύρθηκε 70χρονη από τη θάλασσα στη Κέρκυρα
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Γουβιών στην Κέρκυρα μία 70χρονη αλλοδαπή, υπήκοος Λιθουανίας.

Η Λιμενική Αρχή Κέρκυρας ενημερώθηκε για το περιστατικό και η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της 70χρονης.

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