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Νεκρή ανασύρθηκε 70χρονη από τη θάλασσα στη Κέρκυρα
Νεκρή ανασύρθηκε 70χρονη από τη θάλασσα στη Κέρκυρα
Εχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια του θανάτου της
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Γουβιών στην Κέρκυρα μία 70χρονη αλλοδαπή, υπήκοος Λιθουανίας.
Η Λιμενική Αρχή Κέρκυρας ενημερώθηκε για το περιστατικό και η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της 70χρονης.
Η Λιμενική Αρχή Κέρκυρας ενημερώθηκε για το περιστατικό και η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της 70χρονης.
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