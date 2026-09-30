Bloomberg: Τα δύο αιτήματα Μητσοτάκη στην επιστολή προς τη φον ντερ Λάιεν για την ενεργειακή κρίση
Bloomberg: Τα δύο αιτήματα Μητσοτάκη στην επιστολή προς τη φον ντερ Λάιεν για την ενεργειακή κρίση
Στο επίκεντρο της επιστολής Μητσοτάκη η αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ και το να μην προσμετρώνται στους δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη έως ένα συγκεκριμένο όριο
Μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους.
«Είναι η ώρα για τολμηρές και κοινές λύσεις που θα ξεπερνούν τις γενικές παραινέσεις που έχουμε ακούσει από την Κομισιόν σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας», δήλωσε ο πρωθυπουργός πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε επίσης ότι απέστειλε σχετική επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Σύμφωνα με πηγή του Bloomberg, που γνωρίζει το περιεχόμενο της επιστολής, ο Έλληνας πρωθυπουργός προτείνει η Ευρώπη να εξετάσει το ενδεχόμενο να μην προσμετρώνται στους δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, έως ένα συγκεκριμένο όριο.
Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, εισηγείται τα κράτη της ΕΕ να μπορούν να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν λόγω της απρόσμενης αύξησης των τιμών, προκειμένου να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
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«Είναι η ώρα για τολμηρές και κοινές λύσεις που θα ξεπερνούν τις γενικές παραινέσεις που έχουμε ακούσει από την Κομισιόν σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας», δήλωσε ο πρωθυπουργός πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε επίσης ότι απέστειλε σχετική επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Σύμφωνα με πηγή του Bloomberg, που γνωρίζει το περιεχόμενο της επιστολής, ο Έλληνας πρωθυπουργός προτείνει η Ευρώπη να εξετάσει το ενδεχόμενο να μην προσμετρώνται στους δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, έως ένα συγκεκριμένο όριο.
Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, εισηγείται τα κράτη της ΕΕ να μπορούν να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν λόγω της απρόσμενης αύξησης των τιμών, προκειμένου να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Η πίεση στις κυβερνήσεις αυξάνεται ενόψει χειμώναΟι δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού έρχονται καθώς οι κυβερνήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ βρίσκονται υπό πίεση να λάβουν περισσότερα μέτρα στήριξης για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν εκρηκτική αύξηση των λογαριασμών ενέργειας.
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