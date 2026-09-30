Bloomberg: Τα δύο αιτήματα Μητσοτάκη στην επιστολή προς τη φον ντερ Λάιεν για την ενεργειακή κρίση

Στο επίκεντρο της επιστολής Μητσοτάκη η αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ και το να μην προσμετρώνται στους δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη έως ένα συγκεκριμένο όριο