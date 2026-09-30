Κωνσταντίνα Ευριπίδου για Φίλιππο Μιχόπουλο: Όλα είναι θέμα κατάλληλης στιγμής στη ζωή, αν πρέπει να γίνει κάτι θα γίνει
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Κωνσταντίνα Ευριπίδου για Φίλιππο Μιχόπουλο: Όλα είναι θέμα κατάλληλης στιγμής στη ζωή, αν πρέπει να γίνει κάτι θα γίνει

Η συζήτηση για το μέλλον της σχέσης μας παίζει από την αρχή, είπε η Κύπρια παρουσιάστρια

Κωνσταντίνα Ευριπίδου για Φίλιππο Μιχόπουλο: Όλα είναι θέμα κατάλληλης στιγμής στη ζωή, αν πρέπει να γίνει κάτι θα γίνει
Ιωάννα Μαρίνου
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Στο μέλλον της σχέσης της με τον Φίλιππο Μιχόπουλο, αναφέρθηκε η Κωνσταντίνα Ευριπίδου, δηλώνοντας πως «όλα είναι θέμα κατάλληλης στιγμής στη ζωή» και πως «αν πρέπει κάτι να γίνει, θα γίνει».

Η Κύπρια παρουσιάστρια παραχώρησε συνέντευξη την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα», απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε την Τετάρτη στο «Happy Day». Μεταξύ άλλων, η Κωνσταντίνα Ευριπίδου αναφέρθηκε στη σχέση της με τον επιχειρηματία, εξηγώντας πως από την αρχή του δεσμού τους συζητούν για το κοινό τους μέλλον. Όπως τόνισε ωστόσο, και οι δύο λαμβάνουν υπόψη τις σημαντικές προτεραιότητες που έχει ο καθένας στη ζωή του, με τα παιδιά τους να αποτελούν βασική παράμετρο.

Πιο αναλυτικά, η παρουσιάστρια είπε: «Η συζήτηση για το μέλλον της σχέσης μας παίζει από την αρχή. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι η ζωή μας προλαβαίνει. Δεν είναι μία απόφαση που θα την πάρουμε και θα πέσει το σύμπαν γύρω. Γίνονται πράγματα, είναι οι ζωές των παιδιών μας, είναι οι επαγγελματικές μας υποχρεώσεις, είναι τα βήματα που εμείς επιλέγουμε να κάνουμε στις ζωές μας που μπορεί να μας κρατούν πίσω από τη συγκεκριμένη απόφαση. Θεωρώ ότι όλα είναι θέμα timing στη ζωή και αν πρέπει κάτι να γίνει θα γίνει».

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Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου και ο Φίλιππος Μιχόπουλος είναι ζευγάρι από το 2024. Οι δυο τους έχουν πραγματοποιήσει κοινά ταξίδια και κατά διαστήματα μοιράζονται στιγμές από την καθημερινότητά τους στα social media.

Ιωάννα Μαρίνου
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