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Η εμφάνιση του 60χρονου Τζον Κιούζακ που προκάλεσε αντιδράσεις: «Aυτοί οι άνδρες και τα λίφτινγκ τους» του γράφουν
Η εμφάνιση του 60χρονου Τζον Κιούζακ που προκάλεσε αντιδράσεις: «Aυτοί οι άνδρες και τα λίφτινγκ τους» του γράφουν
Ωστόσο υπήρξαν και αυτοί που υπερασπίστηκαν τον Τζον Κιούζακ θυμίζοντας ότι είναι πλέον 60 και όχι 20 ετών
Πολλά ερωτήματα για το αν υποβλήθηκε σε κάποια αισθητική επέμβαση προκάλεσε η εμφάνιση του Τζον Κιούζακ σε podcast.
Ο 60χρονος ηθοποιός μίλησε στο Sad Confused του Τζον Χόροβιτζ αλλά οι περισσότεροι εστίασαν στο ανανεωμένο πρόσωπό του.
«Έι, πρέπει να σταματήσουν τα fillers στο πρόσωπο…» έγραψε ένας σχολιαστής. «Ω, το πρόσωπό του» παρατήρησε ένας δεύτερος, «αυτοί οι άνδρες και τα λίφτινγκ τους!» σχολίασε ένας τρίτος, «τι έχει κάνει; Μοιάζει με τη Λάιζα Μινέλι» υποστήριξε ένας τέταρτος, «ωχ, όχι, τον έπεισαν να το κάνει» ανέφερε ένας πέμπτος.
Ωστόσο υπήρξαν και σχολιαστές που υπερασπίστηκαν τον Τζον Κιούζακ με το επιχείρημα «είναι 60 ετών! Ακόμα πιστεύουν ότι είναι στα 20 του;».
Στο podcast ο Κιούζακ απάντησε για τη μακροχρόνια φήμη, σύμφωνα με την οποία είχε αρνηθεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Breaking Bad». «Κάποια από αυτά τα πράγματα είναι τόσο παράξενα, γιατί υπήρχε όλη αυτή η ιστορία ότι είχα αρνηθεί τον Walter White. Και δεν το θυμόμουν ποτέ, μα ποτέ, και αναρωτιόμουν, συνέβη πραγματικά και το είχα απωθήσει; Έχασα κάποιο χρονικό διάστημα; Συνάντησα τον δημιουργό του Breaking Bad στη Νέα Υόρκη και του είπα: "Φίλε, λατρεύω τη σειρά σου, είναι φοβερή. Πρέπει να ξέρω, όλοι λένε ότι μου πρότεινες αυτόν τον ρόλο – μου τον πρότεινες;". Και μου είπε: "Όχι". Και εγώ του είπα: "Ευχαριστώ"».
Ο 60χρονος ηθοποιός μίλησε στο Sad Confused του Τζον Χόροβιτζ αλλά οι περισσότεροι εστίασαν στο ανανεωμένο πρόσωπό του.
«Έι, πρέπει να σταματήσουν τα fillers στο πρόσωπο…» έγραψε ένας σχολιαστής. «Ω, το πρόσωπό του» παρατήρησε ένας δεύτερος, «αυτοί οι άνδρες και τα λίφτινγκ τους!» σχολίασε ένας τρίτος, «τι έχει κάνει; Μοιάζει με τη Λάιζα Μινέλι» υποστήριξε ένας τέταρτος, «ωχ, όχι, τον έπεισαν να το κάνει» ανέφερε ένας πέμπτος.
Ωστόσο υπήρξαν και σχολιαστές που υπερασπίστηκαν τον Τζον Κιούζακ με το επιχείρημα «είναι 60 ετών! Ακόμα πιστεύουν ότι είναι στα 20 του;».
Στο podcast ο Κιούζακ απάντησε για τη μακροχρόνια φήμη, σύμφωνα με την οποία είχε αρνηθεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Breaking Bad». «Κάποια από αυτά τα πράγματα είναι τόσο παράξενα, γιατί υπήρχε όλη αυτή η ιστορία ότι είχα αρνηθεί τον Walter White. Και δεν το θυμόμουν ποτέ, μα ποτέ, και αναρωτιόμουν, συνέβη πραγματικά και το είχα απωθήσει; Έχασα κάποιο χρονικό διάστημα; Συνάντησα τον δημιουργό του Breaking Bad στη Νέα Υόρκη και του είπα: "Φίλε, λατρεύω τη σειρά σου, είναι φοβερή. Πρέπει να ξέρω, όλοι λένε ότι μου πρότεινες αυτόν τον ρόλο – μου τον πρότεινες;". Και μου είπε: "Όχι". Και εγώ του είπα: "Ευχαριστώ"».
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