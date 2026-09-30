Η ανατριχιαστική ερμηνεία του «Ποτέ Ποτέ» του Μαζωνάκη από τον Good Job Nicky - Το τραγούδι έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος
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Good Job Nicky Γιάννης Πάριος Γιώργος Μαζωνάκης

Η ανατριχιαστική ερμηνεία του «Ποτέ Ποτέ» του Μαζωνάκη από τον Good Job Nicky - Το τραγούδι έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος

Ο καλλιτέχνης τίμησε έτσι τον τραγουδιστή που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή

Η ανατριχιαστική ερμηνεία του «Ποτέ Ποτέ» του Μαζωνάκη από τον Good Job Nicky - Το τραγούδι έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος
Ιωάννα Μαρίνου
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Το «Ποτέ Ποτέ» που είχε γράψει ο Γιάννης Πάριος στον Γιώργο Μαζωνάκη,  τραγούδησε ο Good Job Nicky, τιμώντας έτσι τον καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή.

Το βράδυ της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, ο τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή του Λυκαβηττού ανοίγοντας τη συναυλία του Slimane. Ανάμεσα στα κομμάτια που επέλεξε να ερμηνεύσει, ήταν και αυτό που κυκλοφόρησε το 2015, σε στίχους και μουσική του πατέρα του, Γιάννη Πάριου για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, ο Good Job Nicky εμφανίζεται με ένα σκούφο και ένα πουλόβερ στη σκηνή, να τραγουδάει με τον δικό του τρόπο το «Ποτέ Ποτέ».

Δείτε βίντεο


@spyros_glykas

Μια μοναδική χροιά, μια ξεχωριστή ερμηνεία! 🤍 @goodjobnicky #gjn #potepote #slimane #athens #mazw

♬ πρωτότυπος ήχος - spyros_glykas


Ακούστε το «Ποτέ Ποτέ» του Γιώργου Μαζωνάκη

Γιώργος Μαζωνάκης - Ποτέ, Ποτέ | Giorgos Mazonakis - Pote, Pote (Official Lyric Video HQ)
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Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών και από τότε πολλοί συνάδελφοί του τον τιμούν, εντάσσοντας στο πρόγραμμά τους παλιά και νέα κομμάτια του.

«Να το ξέρετε σας αγαπούσε όλους»

Στις 13 Σεπτεμβρίου, ο Good Job Nicky είχε μιλήσει από τη σκηνή για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εμφανώς συγκινημένος. «Σήμαινε πάρα πολλά για εμένα» είπε αρχικά ο τραγουδιστής με τον κόσμο να τον χειροκροτάει. «Μας έδειξε ειλικρινέστατα τι πάει να πει ελεύθερος άνθρωπος, γούσταρε πάρα πολύ αυτό που έκανε, τον κρατούσε παιδί, ζωντανό, ελεύθερο» συνέχισε ο γιος του Γιάννη Πάριου.


Στη συνέχεια, μιλώντας για την αγάπη που έτρεφε ο ίδιος και οι άνθρωποι γύρω του για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Good Job Nicky είπε: «Πραγματικά ελπίζω να του το δείξαμε ότι τον αγαπούσαμε, τον αγαπούσαμε και μας αγαπούσε γιατί να το ξέρετε σας αγαπούσε όλους». Κλείνοντας την αναφορά του στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο τραγουδιστής είπε: «Να δείχνετε ότι αγαπάτε γιατί ένας άνθρωπος σαν τον Γιώργο που το έδειχνε με κάθε ευκαιρία, έπαιρνε τηλέφωνο από το πουθενά για να δείξει το ενδιαφέρον του, ήταν ένα πολύ ευαίσθητο πλάσμα». Ο Good Job Nicky ολοκλήρωσε την αναφορά του στον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα σε χειροκροτήματα, λέγοντας: «Να δείχνετε ότι αγαπάτε τους ανθρώπους που σας ενδιαφέρουν».
Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ

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