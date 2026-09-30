Η ανατριχιαστική ερμηνεία του «Ποτέ Ποτέ» του Μαζωνάκη από τον Good Job Nicky - Το τραγούδι έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος

Ο καλλιτέχνης τίμησε έτσι τον τραγουδιστή που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή



Στη συνέχεια, μιλώντας για την αγάπη που έτρεφε ο ίδιος και οι άνθρωποι γύρω του για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Good Job Nicky είπε: «Πραγματικά ελπίζω να του το δείξαμε ότι τον αγαπούσαμε, τον αγαπούσαμε και μας αγαπούσε γιατί να το ξέρετε σας αγαπούσε όλους». Κλείνοντας την αναφορά του στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο τραγουδιστής είπε: «Να δείχνετε ότι αγαπάτε γιατί ένας άνθρωπος σαν τον Γιώργο που το έδειχνε με κάθε ευκαιρία, έπαιρνε τηλέφωνο από το πουθενά για να δείξει το ενδιαφέρον του, ήταν ένα πολύ ευαίσθητο πλάσμα». Ο Good Job Nicky ολοκλήρωσε την αναφορά του στον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα σε χειροκροτήματα, λέγοντας: «Να δείχνετε ότι αγαπάτε τους ανθρώπους που σας ενδιαφέρουν».