Νεσχάν Μουλαζίμ: Ο Χριστός είχε βαφτιστεί στον Ιορδάνη ποταμό, παλιά βάφτιζαν και στη θάλασσα και μου άρεσε σαν ιδέα για την κόρη μου
Νεσχάν Μουλαζίμ: Ο Χριστός είχε βαφτιστεί στον Ιορδάνη ποταμό, παλιά βάφτιζαν και στη θάλασσα και μου άρεσε σαν ιδέα για την κόρη μου
Το μοντέλο και ο Στέλιος Πολογεώργης ονόμασαν την κόρη τους Νεσχάν Αέλια σε μία ιδιαίτερη τελετή στην Αγία Μαρίνα, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
Για την απόφασή της να βαφτίσει την κόρη της στη θάλασσα μίλησε η Νεσχάν Μουλαζίμ, σημειώνοντας πως της άρεσε πολύ η ιδέα αυτή, καθώς είχε διαβάσει για τη βάφτιση του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό και για τις βαφτίσεις που πραγματοποιούνταν στο παρελθόν και στη θάλασσα.
Σε συνέντευξη που έδωσε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day», το μοντέλο ανέφερε πως ήταν μία πολύ όμορφη τελετή, στην οποία η κόρη της δεν ταλαιπωρήθηκε. «Ήταν ονειρεμένα. Ήμασταν στην Αγία Μαρίνα, εκεί πραγματοποιήθηκε η βάφτιση. Από την αρχή το ήθελα. Το είχα δει κάποια στιγμή πριν από πολλά χρόνια και έλεγα ότι αν ποτέ αποκτήσω παιδί, θα θέλω πολύ να το κάνω. Μετά λίγο διάβασα, έψαξα ότι ο Χριστός είχε βαφτιστεί στον Ιορδάνη ποταμό, παλιά οι Χριστιανοί βαφτιζόντουσαν στο ποτάμι, στη θάλασσα, κτλ. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα. Ο ιερέας ήταν από την αρχή θετικός», είπε χαρακτηριστικά.
Και πρόσθεσε: «Το κοριτσάκι μας, μέχρι που την γδύσαμε να μπει στη θάλασσα κοιμόταν. Δεν πήρε χαμπάρι. Εκείνη την στιγμή που ξύπνησε έκλαψε για λίγο. Μέχρι εκεί».
Δείτε το βίντεο
Όπως εξήγησε η Νεσχάν Μουλαζίμ, όλοι οι καλεσμένοι φορούσαν μπεζ και λευκά ρούχα, όπως τους είχε ζητήσει η ίδια: «Είχα ζητήσει από όλους τους καλεσμένους να φορούν λευκά για να έχει μια πολύ ωραία ισορροπία. Δεχτήκανε όλοι και ήρθανε με λευκά και μπεζ χρώματα και ήταν πολύ ωραία, γενικά όλο το περιβάλλον», ανέφερε.
Για το όνομα που έδωσαν στην κόρη τους, εξήγησε: «Θέλαμε να βάλουμε και ένα ακόμη όνομα, εκτός του ελληνικού που το είχα βρει εγώ και μου άρεσε πάρα πολύ. Ο μπαμπάς της ήθελε να βρούμε και ένα τούρκικο. Το δικό μου όνομα είναι σπάνιο. Στην Τουρκία είμαστε 2 ή 3 στα 84 εκατομμύρια. Και το όνομά μου σημαίνει "μοναδική", οπότε ο πατέρας της το επέλεξε. Να το πούμε αυτό γιατί όλοι λένε "μα καλά έβαλε το όνομά της στην κόρη της;". Εγώ τη φωνάζω Αέλια. Όλοι».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη βάφτιση
Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και η κόρη της πήρε το όνομα Νεσχάν Αέλια.
Το μοντέλο φορούσε ένα μίνι στράπλες φόρεμα, σε άσπρο χρώμα, το οποίο ταίριαζε με τον στολισμό που διάλεξε με τον σύζυγό της Στέλιο Πολογεώργη, που κινούνταν σε λευκές και χρυσές αποχρώσεις.
Σε συνέντευξη που έδωσε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day», το μοντέλο ανέφερε πως ήταν μία πολύ όμορφη τελετή, στην οποία η κόρη της δεν ταλαιπωρήθηκε. «Ήταν ονειρεμένα. Ήμασταν στην Αγία Μαρίνα, εκεί πραγματοποιήθηκε η βάφτιση. Από την αρχή το ήθελα. Το είχα δει κάποια στιγμή πριν από πολλά χρόνια και έλεγα ότι αν ποτέ αποκτήσω παιδί, θα θέλω πολύ να το κάνω. Μετά λίγο διάβασα, έψαξα ότι ο Χριστός είχε βαφτιστεί στον Ιορδάνη ποταμό, παλιά οι Χριστιανοί βαφτιζόντουσαν στο ποτάμι, στη θάλασσα, κτλ. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα. Ο ιερέας ήταν από την αρχή θετικός», είπε χαρακτηριστικά.
Και πρόσθεσε: «Το κοριτσάκι μας, μέχρι που την γδύσαμε να μπει στη θάλασσα κοιμόταν. Δεν πήρε χαμπάρι. Εκείνη την στιγμή που ξύπνησε έκλαψε για λίγο. Μέχρι εκεί».
Δείτε το βίντεο
Όπως εξήγησε η Νεσχάν Μουλαζίμ, όλοι οι καλεσμένοι φορούσαν μπεζ και λευκά ρούχα, όπως τους είχε ζητήσει η ίδια: «Είχα ζητήσει από όλους τους καλεσμένους να φορούν λευκά για να έχει μια πολύ ωραία ισορροπία. Δεχτήκανε όλοι και ήρθανε με λευκά και μπεζ χρώματα και ήταν πολύ ωραία, γενικά όλο το περιβάλλον», ανέφερε.
Για το όνομα που έδωσαν στην κόρη τους, εξήγησε: «Θέλαμε να βάλουμε και ένα ακόμη όνομα, εκτός του ελληνικού που το είχα βρει εγώ και μου άρεσε πάρα πολύ. Ο μπαμπάς της ήθελε να βρούμε και ένα τούρκικο. Το δικό μου όνομα είναι σπάνιο. Στην Τουρκία είμαστε 2 ή 3 στα 84 εκατομμύρια. Και το όνομά μου σημαίνει "μοναδική", οπότε ο πατέρας της το επέλεξε. Να το πούμε αυτό γιατί όλοι λένε "μα καλά έβαλε το όνομά της στην κόρη της;". Εγώ τη φωνάζω Αέλια. Όλοι».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη βάφτιση
Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και η κόρη της πήρε το όνομα Νεσχάν Αέλια.
Το μοντέλο φορούσε ένα μίνι στράπλες φόρεμα, σε άσπρο χρώμα, το οποίο ταίριαζε με τον στολισμό που διάλεξε με τον σύζυγό της Στέλιο Πολογεώργη, που κινούνταν σε λευκές και χρυσές αποχρώσεις.
@elenagalifa Η πιο όμορφη βάφτιση που έχω ζήσει, να σας ζήσει Νεσχαν και Στέλιο η όμορφη μας Αέλια #christeningday #baptism #babygirl #elenagalifa #fy ♬ original sound - Elena Galifa
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