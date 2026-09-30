Νεσχάν Μουλαζίμ: Ο Χριστός είχε βαφτιστεί στον Ιορδάνη ποταμό, παλιά βάφτιζαν και στη θάλασσα και μου άρεσε σαν ιδέα για την κόρη μου

Όπως εξήγησε η Νεσχάν Μουλαζίμ, όλοι οι καλεσμένοι φορούσαν μπεζ και λευκά ρούχα, όπως τους είχε ζητήσει η ίδια: «Είχα ζητήσει από όλους τους καλεσμένους να φορούν λευκά για να έχει μια πολύ ωραία ισορροπία. Δεχτήκανε όλοι και ήρθανε με λευκά και μπεζ χρώματα και ήταν πολύ ωραία, γενικά όλο το περιβάλλον», ανέφερε.



Για το όνομα που έδωσαν στην κόρη τους, εξήγησε: «Θέλαμε να βάλουμε και ένα ακόμη όνομα, εκτός του ελληνικού που το είχα βρει εγώ και μου άρεσε πάρα πολύ. Ο μπαμπάς της ήθελε να βρούμε και ένα τούρκικο. Το δικό μου όνομα είναι σπάνιο. Στην Τουρκία είμαστε 2 ή 3 στα 84 εκατομμύρια. Και το όνομά μου σημαίνει "μοναδική", οπότε ο πατέρας της το επέλεξε. Να το πούμε αυτό γιατί όλοι λένε "μα καλά έβαλε το όνομά της στην κόρη της;". Εγώ τη φωνάζω Αέλια. Όλοι».







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Το μοντέλο φορούσε ένα μίνι στράπλες φόρεμα, σε άσπρο χρώμα, το οποίο ταίριαζε με τον στολισμό που διάλεξε με τον σύζυγό της Στέλιο Πολογεώργη, που κινούνταν σε λευκές και χρυσές αποχρώσεις.



Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και η κόρη της πήρε το όνομα Νεσχάν Αέλια.Το μοντέλο φορούσε ένα μίνι στράπλες φόρεμα, σε άσπρο χρώμα, το οποίο ταίριαζε με τον στολισμό που διάλεξε με τον σύζυγό της Στέλιο Πολογεώργη, που κινούνταν σε λευκές και χρυσές αποχρώσεις.





