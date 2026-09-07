Γιάννης Στάνκογλου: Έχουμε συνεπιμέλεια με την πρώην σύζυγό μου, τρεισήμισι μέρες την εβδομάδα έχω τα παιδιά εγώ

Ο ηθοποιός μίλησε για τις αλλαγές στη ζωή του τα τελευταία πέντε χρόνια και για τη σχέση που έχει χτίσει με την κόρη και τον γιο του