Γιάννης Στάνκογλου: Έχουμε συνεπιμέλεια με την πρώην σύζυγό μου, τρεισήμισι μέρες την εβδομάδα έχω τα παιδιά εγώ
Γιάννης Στάνκογλου: Έχουμε συνεπιμέλεια με την πρώην σύζυγό μου, τρεισήμισι μέρες την εβδομάδα έχω τα παιδιά εγώ
Ο ηθοποιός μίλησε για τις αλλαγές στη ζωή του τα τελευταία πέντε χρόνια και για τη σχέση που έχει χτίσει με την κόρη και τον γιο του
Συνεπιμέλεια δήλωσε πως έχει με την πρώην σύζυγό του ο Γιάννης Στάνκογλου, σημειώνοντας πως τρεισήμισι μέρες την εβδομάδα τα παιδιά τους μένουν μαζί του.
Ο ηθοποιός, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, έδωσε συνέντευξη στην πρεμιέρα της εκπομπής «Νωρίς νωρίς», με τη συζήτηση γύρω από τον γιο και την κόρη που έχει αποκτήσει να ξεκινά με αφορμή την αγάπη του για τη μαγειρική: «Μου άρεσε πάρα πολύ το ξενύχτι. Εδώ και πέντε - έξι χρόνια το έχω σταματήσει, έχω ηρεμήσει πάρα πολύ. Καμία σχέση με το πώς ήμουν παλιά. Πλέον θα χαλαρώσω, θα κάτσω να δω μια ταινία, θα μαγειρέψω. Είναι το χόμπι μου η μαγειρική, ο διαλογισμός μου», είπε αρχικά.
Στη συνέχεια, ο Γιάννης Στάνκογλου πρόσθεσε πως μαγειρεύει πολύ και στα παιδιά του: «Μαγειρεύω και στα παιδιά μου. Τρεισήμισι μέρες την εβδομάδα που έχω τα παιδιά εγώ -γιατί έχουμε συνεπιμέλεια με την πρώην σύζυγό μου- εκείνες τις ημέρες μαγειρεύω κανονικά εγώ», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε για τη σχέση που έχει χτίσει με τα παιδιά του, επισημαίνοντας πως με τη 17χρονη κόρη του έχει τεράστια οικειότητα και συζητούν τα πάντα μεταξύ τους: «Η κόρη μου είναι στην εφηβεία, αλλά έχουμε μια εξαιρετική σχέση, θα τα πούμε όλα μεταξύ μας», δήλωσε.
Όσον αφορά στον γιο του, ο Γιάννης Στάνκογλου μίλησε για την επαφή του με τα social media, εκφράζοντας τις ανησυχίες του: «Η σχέση των παιδιών με τα social media με προβληματίζει. Ο γιος μου και οι φίλοι του είναι κολλημένοι με τα παιχνίδια. Όλο αυτό είναι λίγο περίεργο, γι' αυτό προσπαθείς να δώσεις στα παιδιά και άλλα πράγματα. Πλέον όλοι είναι μόνοι και ο καθένας βρίσκει τον εαυτό του μέσα από τα social media».
Ο ηθοποιός υπήρξε παντρεμένος με τη σκηνοθέτιδα Αλίκη Δανέζη-Κνούτσεν μέχρι το 2020. Η κόρη τους γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2009, ενώ ο γιος τους γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2014.
Ο ηθοποιός, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, έδωσε συνέντευξη στην πρεμιέρα της εκπομπής «Νωρίς νωρίς», με τη συζήτηση γύρω από τον γιο και την κόρη που έχει αποκτήσει να ξεκινά με αφορμή την αγάπη του για τη μαγειρική: «Μου άρεσε πάρα πολύ το ξενύχτι. Εδώ και πέντε - έξι χρόνια το έχω σταματήσει, έχω ηρεμήσει πάρα πολύ. Καμία σχέση με το πώς ήμουν παλιά. Πλέον θα χαλαρώσω, θα κάτσω να δω μια ταινία, θα μαγειρέψω. Είναι το χόμπι μου η μαγειρική, ο διαλογισμός μου», είπε αρχικά.
Στη συνέχεια, ο Γιάννης Στάνκογλου πρόσθεσε πως μαγειρεύει πολύ και στα παιδιά του: «Μαγειρεύω και στα παιδιά μου. Τρεισήμισι μέρες την εβδομάδα που έχω τα παιδιά εγώ -γιατί έχουμε συνεπιμέλεια με την πρώην σύζυγό μου- εκείνες τις ημέρες μαγειρεύω κανονικά εγώ», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε για τη σχέση που έχει χτίσει με τα παιδιά του, επισημαίνοντας πως με τη 17χρονη κόρη του έχει τεράστια οικειότητα και συζητούν τα πάντα μεταξύ τους: «Η κόρη μου είναι στην εφηβεία, αλλά έχουμε μια εξαιρετική σχέση, θα τα πούμε όλα μεταξύ μας», δήλωσε.
Όσον αφορά στον γιο του, ο Γιάννης Στάνκογλου μίλησε για την επαφή του με τα social media, εκφράζοντας τις ανησυχίες του: «Η σχέση των παιδιών με τα social media με προβληματίζει. Ο γιος μου και οι φίλοι του είναι κολλημένοι με τα παιχνίδια. Όλο αυτό είναι λίγο περίεργο, γι' αυτό προσπαθείς να δώσεις στα παιδιά και άλλα πράγματα. Πλέον όλοι είναι μόνοι και ο καθένας βρίσκει τον εαυτό του μέσα από τα social media».
Ο ηθοποιός υπήρξε παντρεμένος με τη σκηνοθέτιδα Αλίκη Δανέζη-Κνούτσεν μέχρι το 2020. Η κόρη τους γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2009, ενώ ο γιος τους γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2014.
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