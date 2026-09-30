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Το κουίζ της Adidas στον Χάρντεν για τις ομάδες της Euroleague, δείτε βίντεο
Το κουίζ της Adidas στον Χάρντεν για τις ομάδες της Euroleague, δείτε βίντεο
Ο Τζέιμς Χάρντεν κλήθηκε να αναγνωρίσει εμβλήματα από ομάδες της Euroleague
Τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός ότι οι ομάδες της Euroleague έρχονται όλο και πιο κοντά σε εκείνες του NBA και λόγω των πολλών Αμερικανών που παίζουν στη λίγκα αλλά και του στιλ παιχνιδιού που πλέον πάει πολύ περισσότερο σε αυτό της άλλης πλευράς του Ατλαντικού.
Ο Τζέιμς Χάρντεν πάντως μας έδειξε ότι γνωρίζει αρκετά για το Ευρωπαϊκό μπάσκετ, αφού η εταιρία ένδυσης με την οποία συνεργάζεται, η ADIDAS του έδειξε μερικά εμβλήματα από ομάδες της Euroleague και εκείνος έπρεπε να το αναγνωρίσει.
Με τις πιο γνωστές ομάδες τα πήγε καλά, Παναθηναϊκό, Ρεάλ, Φενερμπαχτσέ, δεν τα πήγε το ίδιο περίφημα με την Παρί, τον Ερυθρό Αστέρα και τη Βίρτους Μπολόνια.
Ο Τζέιμς Χάρντεν πάντως μας έδειξε ότι γνωρίζει αρκετά για το Ευρωπαϊκό μπάσκετ, αφού η εταιρία ένδυσης με την οποία συνεργάζεται, η ADIDAS του έδειξε μερικά εμβλήματα από ομάδες της Euroleague και εκείνος έπρεπε να το αναγνωρίσει.
Με τις πιο γνωστές ομάδες τα πήγε καλά, Παναθηναϊκό, Ρεάλ, Φενερμπαχτσέ, δεν τα πήγε το ίδιο περίφημα με την Παρί, τον Ερυθρό Αστέρα και τη Βίρτους Μπολόνια.
@adidas Harden knows ball ? 👀🏀@James Harden #jamesharden #euroleague #basketball #hoops #adidas ♬ original sound - adidas
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