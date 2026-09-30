Μέτρα - ανάσα για οφειλέτες: Οκτώ παραδείγματα για το πόσα κερδίζετε από τις νέες ρυθμίσεις για τους servicers

4. Ενεργή ρύθμιση – ο servicer δεν παρέχει στοιχεία πληρωμής

5. Αίτημα για πλήρη εικόνα οφειλής

6. Γονέας/νόμιμος φροντιστής εξαρτώμενου τέκνου με αναπηρία 67%+

7. Συνδυαστικό σενάριο – από την αίτηση μέχρι τη ρύθμιση

8. Παράδειγμα προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού

Εάν ο πιστωτής υπερβεί την τρίμηνη προθεσμία, το νέο πλαίσιο προβλέπει αυτοδίκαιη καταγραφή της παράβασης, αναστολή εκτοκισμού και κεφαλαιοποίησης τόκων και ενημέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος.Υποθετική ρύθμιση €60.000 με μηνιαία δόση €600. Ο οφειλέτης είναι συνεπής (πχ αποδέχτηκε τον εξωδικαστικό μηχανισμό), αλλά δεν μπορεί να καταβάλει τη δόση επειδή ο πιστωτής/servicer δεν έχει χορηγήσει τα αναγκαία στοιχεία για την εξυπηρέτηση της ρύθμισης. Ή καταβάλλει κανονικά τη δόση του και παρόλα αυτά λαμβάνει καταγγελία της σύμβασης του ή διαταγή πληρωμής ή κατάσχεση.Άρα, με μηνιαία δόση €600, το προβλεπόμενο ποσό πίστωσης υπέρ του οφειλέτη ανέρχεται σε €3.000 (5 × €600), ενώ η ρύθμιση παρατείνεται κατά 5 μήνες.Υποθετική οφειλή €120.000. Ο οφειλέτης ζητά σύμβαση και τροποποιήσεις, ιστορικό καταβολών, κεφάλαιο, τόκους, επιτόκιο, προμήθειες και λοιπές επιβαρύνσεις.Η νέα ρύθμιση συνεπώς μετατρέπει την ενημέρωση σε συγκεκριμένη διαδικασία με σαφή χρονικό ορίζοντα και οικονομική συνέπεια για τη μη συμμόρφωση.Παράδειγμα: Έστω ετήσιο εισόδημα γονέων ΑμεΑ €21.000, περιουσιακά στοιχεία 270.000 ευρώ και εξαρτώμενο τέκνο με πιστοποιημένη αναπηρία 70%.Οφειλέτης έχει οφειλή €150.000 και διαθέτει περίπου €20.000. Για το παράδειγμα υποθέτουμε ότι ο πιστωτής ζητούσε αρχικά προκαταβολή 40%.Παράδειγμα: Οφειλέτης με συνολικές οφειλές € 300.000 και κύρια κατοικία αξίας € 150.000 υποβάλλει αίτηση στην πλατφόρμα του Εξωδικαστικού στην οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να προστατεύσει αποκλειστικά την κύρια κατοικία του, συναινώντας παράλληλα στη ρευστοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων του, συνολικής αξίας € 50.000.1. Υποβάλλει αίτηση στην πλατφόρμα του Εξωδικαστικού, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα προστασίας κύριας κατοικίας.2. Η πλατφόρμα διαχωρίζει αυτόματα την κύρια κατοικία αξίας € 150.000 από τα υπόλοιπα ακίνητα.3. Η ένταξη στη ρύθμιση συνεπάγεται ότι συναινεί στη ρευστοποίηση των λοιπών ακινήτων αξίας € 50.000.4. Προκύπτει ρύθμιση μόνο με βάση την αξία της κύριας κατοικίας.Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, η ρύθμιση βασίζεται αποκλειστικά στην αξία της κύριας κατοικίας:Νέα βάση υπολογισμού = € 150.000Οι πιστωτές υποχρεούνται να προτείνουν ρύθμιση που:• διασώζει την κύρια κατοικία• ρευστοποιεί τα λοιπά ακίνητα• μειώνει την οφειλή σε βιώσιμο επίπεδοΔιαγραφή οφειλής:Αρχική οφειλή: 300.000 €Αξία λοιπών ακινήτων: 50.000 € (ρευστοποίηση)Διαγραφή που προκύπτει από τον αλγόριθμο:150.000 €.Ικανοποίηση πιστωτών από τη ρευστοποίηση λοιπών ακινήτων: 50.000 €Οφειλή προς ρύθμιση: 150.000 €Η νέα οφειλή προς ρύθμιση ύψους 150.000 € ρυθμίζεται σε μέχρι 35 έτη (ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη)Με την υπογραφή της σύμβασης:• Απαγορεύεται ο πλειστηριασμός της κύριας κατοικίας από τους πιστωτές που ρυθμίζονται μέσω εξωδικαστικού (τράπεζες/servicers/δημόσιο/φορείς κοινωνικής ασφάλισης)• Η σύμβαση έχει ισχύ εκτελεστού τίτλου• Ο οφειλέτης προστατεύεται μόνιμα, εφόσον τηρεί τη ρύθμισηΜε το νέο πλαίσιο:• Ο οφειλέτης σώζει το σπίτι του• Η οφειλή μειώνεται στο μισό της αρχικής από € 300.000 σε € 150.000• Οι δόσεις γίνονται βιώσιμες• Η διαδικασία είναι συναινετική και γρήγορηΗ διαγραφή που προκύπτει από τον αλγόριθμοαλλά γίνεται από τον αλγόριθμο αυτόματα για να προκύψει βιώσιμη δόση.Από τον αλγόριθμο δηλαδή γίνεται ένας υπολογισμός οφειλών με βάση την αξία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη προκειμένου να δώσει χαμηλότερες και βιώσιμες δόσεις για τον οφειλέτη και να προστατεύσει την κύρια κατοικία. Οι πιστωτές ανακτούν τις οφειλές και ικανοποιούνται, μέσω της ρευστοποίησης των λοιπών ακινήτων.Άρα αν το σύνολο της περιουσίας είναι μεγαλύτερο,Έτσι, στο ίδιο παράδειγμα, οφειλέτης με συνολικές οφειλές € 300.000 και κύρια κατοικία αξίας € 150.000 υποβάλλει αίτηση στην πλατφόρμα του Εξωδικαστικού στην οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να προστατεύσει αποκλειστικά την κύρια κατοικία του, συναινώντας παράλληλα στη ρευστοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων του, συνολικής αξίας € 160.000.Η δόση για να είναι βιώσιμη θα υπολογιστεί από τον αλγόριθμο με βάση την αξία της κύριας κατοικίας € 150.000.Αυτόοι υπόλοιπες οφειλές του οφειλέτη (ύψους €150.000) προς τους πιστωτές. Το υπόλοιπο των οφειλών προς τους πιστωτές θα ικανοποιηθεί από την υπόλοιπη περιουσία του ύψους 160.000 (αξία περιουσίας μεγαλύτερη των οφειλών) μέσω της διαδικασίας της εκποίησης και δεν θα γίνει κούρεμα στην οφειλή. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι πιστωτές θα εισπράξουν το υπερβάλλον καθώς η ικανοποίηση εκτείνεται έως το συνολικό ύψος οφειλής (300.000 €).