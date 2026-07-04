Ο Γιάννης Στάνκογλου ανέβασε φωτογραφία του από τα παλιά: Για πάντα νέος, έγραψε
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Γιάννης Στάνκογλου Φωτογραφία

Ο Γιάννης Στάνκογλου ανέβασε φωτογραφία του από τα παλιά: Για πάντα νέος, έγραψε

Ο ηθοποιός δημοσίευσε ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπό του από το παρελθόν

Ο Γιάννης Στάνκογλου ανέβασε φωτογραφία του από τα παλιά: Για πάντα νέος, έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ
Μία φωτογραφία του από το παρελθόν δημοσίευσε ο Γιάννης Στάνγκογλου, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά πως θα παραμείνει «για πάντα νέος».

Ο ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση το Σάββατο 4 Ιουλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στους διαδικτυακούς τους φίλους ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο από παλαιότερη φωτογράφισή του. Στην εικόνα ο Γιάννης Στάνκογλου εμφανίζεται χωρίς μπλούζα, με ένα τζιν παντελόνι και μακριά μαλλιά.  «Κάποτε μες τον χρόνο» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του, ενώ πάνω στην εικόνα πρόσθεσε «μια φορά και έναν καιρό». Επιπλέον, η ανάρτηση συνοδεύτηκε από hashtags που έγραφαν μεταξύ άλλων «για πάντα νέος».

Δείτε την ανάρτησή του

Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ

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