Είναι άδικη η κράτηση του Θεοδωρόπουλου, δεν προκύπτει σύνδεση με τον θάνατο Μαζωνάκη, λένε οι συνήγοροί του
Είναι άδικη η κράτηση του Θεοδωρόπουλου, δεν προκύπτει σύνδεση με τον θάνατο Μαζωνάκη, λένε οι συνήγοροί του
Όσο περνάει ο καιρός αυτό αποδεικνύεται κάθε μέρα και περισσότερο, αναφέρουν σε γραπτή δήλωσή τους
Η κράτηση του Ηλία Θεοδωρόπουλου και άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη είναι «τελείως άδικες», τόνισαν οι συνήγοροι του γιατρού.
Σε δήλωσή τους αναφέρουν ότι «απ’ όλα τα αποδεικτικά μέσα δεν προκύπτει καμία σύνδεση του με τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή και αυτό όσο περνάει ο καιρός αποδεικνύεται κάθε μέρα και περισσότερο».
Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα δημοσιοποίησαν την απόφαση τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του Ηλία Θεοδωρόπουλου, οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλλος Αγαπηνός.
Όπως επισημαίνουν, η απόφαση αυτή υπαγορεύεται αποκλειστικά από νομικούς και δικονομικούς λόγους, καθώς οι υπερασπιστικές θέσεις των δύο κατηγορουμένων παρουσιάζουν πραγματολογικές διαφοροποιήσεις.
Σε μια παράλληλη εξέλιξη, το δικαστικό συμβούλιο άναψε το «πράσινο φως» για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για το διάστημα 11 Ιουλίου με 10 Σεπτεμβρίου.
Η απόφαση αφορά τα κινητά των δύο κατηγορούμενων γιατρών, των δύο γραμματέων, των νοσηλευτριών, καθώς και του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο μικροσκόπιο των Αρχών είναι ακόμη ένας σκληρός δίσκος και ένα USB stick, τα οποία βρέθηκαν στο ιατρείο.
Σε δήλωσή τους αναφέρουν ότι «απ’ όλα τα αποδεικτικά μέσα δεν προκύπτει καμία σύνδεση του με τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή και αυτό όσο περνάει ο καιρός αποδεικνύεται κάθε μέρα και περισσότερο».
Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα δημοσιοποίησαν την απόφαση τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του Ηλία Θεοδωρόπουλου, οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλλος Αγαπηνός.
Όπως επισημαίνουν, η απόφαση αυτή υπαγορεύεται αποκλειστικά από νομικούς και δικονομικούς λόγους, καθώς οι υπερασπιστικές θέσεις των δύο κατηγορουμένων παρουσιάζουν πραγματολογικές διαφοροποιήσεις.
Σε μια παράλληλη εξέλιξη, το δικαστικό συμβούλιο άναψε το «πράσινο φως» για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για το διάστημα 11 Ιουλίου με 10 Σεπτεμβρίου.
Η απόφαση αφορά τα κινητά των δύο κατηγορούμενων γιατρών, των δύο γραμματέων, των νοσηλευτριών, καθώς και του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο μικροσκόπιο των Αρχών είναι ακόμη ένας σκληρός δίσκος και ένα USB stick, τα οποία βρέθηκαν στο ιατρείο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα