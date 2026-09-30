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Έξι τραυματίες σε σφοδρό τροχαίο στην Ηλεία, ανάμεσά τους δύο παιδιά
Έξι τραυματίες σε σφοδρό τροχαίο στην Ηλεία, ανάμεσά τους δύο παιδιά
Αμέσως μετά το τροχαίο στο ένα αυτοκίνητο προκλήθηκε φωτιά
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, στην έξοδο από το Κάτω Σαμικό προς Καϊάφα, όταν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά με σφοδρότητα πάνω στη στροφή με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 6 ατόμων.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, ενώ αμέσως μετά στο ένα αυτοκίνητο προκλήθηκε φωτιά η οποία ευτυχώς κατασβέστηκε άμεσα από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με το ilialive.gr.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των τραυματιών, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση του περιστατικού. Οι τραυματίες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Μείζονος σημασίας αποδείχθηκε στο περιστατικό η συμβολή διασώστριας του ΕΚΑΒ η οποία αν και είχε σχολάσει από την υπηρεσίας της, σταμάτησε στο σημείο προκειμένου να παράσχει βοήθεια στους τραυματίες μέχρι να παραληφθούν από τα ασθενοφόρα. Εξίσου σημαντική ήταν και η συμβολή ενός αστυνομικού και ενός πυροσβέστη που αν και εκτός υπηρεσίας συνέβαλαν στην ρύθμιση της κυκλοφορίας μέχρι να φτάσουν δυνάμεις της Αστυνομίας.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, ενώ αμέσως μετά στο ένα αυτοκίνητο προκλήθηκε φωτιά η οποία ευτυχώς κατασβέστηκε άμεσα από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με το ilialive.gr.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των τραυματιών, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση του περιστατικού. Οι τραυματίες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Μείζονος σημασίας αποδείχθηκε στο περιστατικό η συμβολή διασώστριας του ΕΚΑΒ η οποία αν και είχε σχολάσει από την υπηρεσίας της, σταμάτησε στο σημείο προκειμένου να παράσχει βοήθεια στους τραυματίες μέχρι να παραληφθούν από τα ασθενοφόρα. Εξίσου σημαντική ήταν και η συμβολή ενός αστυνομικού και ενός πυροσβέστη που αν και εκτός υπηρεσίας συνέβαλαν στην ρύθμιση της κυκλοφορίας μέχρι να φτάσουν δυνάμεις της Αστυνομίας.
Δείτε φωτογραφίες από το τροχαίο
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