Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA, το συγκλονιστικό κατασκοπικό θρίλερ του Ρομπ Σινκλέρ «Χορεύοντας με τον εχθρό»

Ο Βρετανός Ρομπ Σινκλέρ είναι ο συγγραφέας της εξαιρετικά επιτυχημένης σειράς μυθιστορημάτων «Ο Εχθρός», με ήρωα τον Καρλ Λόγκαν, καθώς πολλών άλλων αστυνομικών και κατασκοπικών θρίλερ. Οι πωλήσεις των βιβλίων του Σινκλέρ μετρώνται σε εκατομμύρια αντίτυπα και έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες του κόσμου.Σύμφωνα με την πλειονότητα των βιβλιοκριτικών, ο Ρομπ Σινκλέρ βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων σύγχρονων μυθιστοριογράφων θρίλερ, κυρίως διότι τα βιβλία του θυμίζουν κινηματογραφικές ταινίες δράσης. Οι οποίες, αντί να τυπωθούν σε φιλμ και να προβάλλονται σε αίθουσες, έχουν τυπωθεί σε χαρτί και συναρπάζουν αμέτρητους, αφοσιωμένους πλέον, αναγνώστες.Στο «Χορεύοντας με τον εχθρό», ένα από τα πιο επιτυχημένα της συγγραφικής καριέρας του, ο Ρομπ Σινκλέρ τοποθετεί τον αγαπημένο του ήρωα, τον περιπετειώδη και αντιφατικό Καρλ Λόγκαν στο μάτι του κυκλώνα, με επεισόδια που εναλλάσσονται με καταιγιστικό ρυθμό, κατευθείαν από την πρώτη σελίδα. Εξάλλου, ο Λόγκαν θεωρούνταν ο τέλειος πράκτορας: Είναι μοναχικός, δεν έχει σταθερές σχέσεις και οικογένεια, χωρίς πραγματικούς φίλους. Έχει εκπαιδευτεί να αντιμετωπίζει κάθε κατάσταση, όσο δύσκολη και εάν είναι, με απόλυτη ψυχραιμία, χωρίς το παραμικρό συναίσθημα. Μόνο που ακόμη και ο Καρλ Λόγκαν μεγάλωσε, ωρίμασε, βαρέθηκε να υποδύεται το ρομπότ στην υπηρεσία του νόμου. Η ζωή του άλλαξε για πάντα όταν οι άνθρωποι του Γιουσέφ Σελίμ, ενός από τους πιο επικίνδυνους τρομοκράτες του κόσμου τον αιχμαλώτισαν, τον βασάνισαν απάνθρωπα -και λίγο έλειψε να τον σκοτώσουν. Όταν ο Σελίμ επανεμφανίζεται μυστηριωδώς στο Παρίσι και συνδέεται με την απαγωγή του υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Λόγκαν διακρίνει μια τεράστια ευκαιρία να πάρει την προσωπική του εκδίκηση. Και τότε ανοίγουν οι πύλες της κολάσεως, τόσο για τον διαβόητο κακοποιό, όσο και για τον διώκτη του.Αυτή την Κυριακή το καθηλωτικό μυθιστόρημα «Χορεύοντας με τον εχθρό» του Ρομπ Σινκλέρ είναι στο ΘΕΜΑ.