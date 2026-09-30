Πάτησε πάνω σε ξύλο, έπεσε μέσα στο πηγάδι και πνίγηκε: Πώς έγινε η τραγωδία με τον νεκρό 36χρονο στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Πηγάδι Νεκρός Θάνατος Κρήτη

Πάτησε πάνω σε ξύλο, έπεσε μέσα στο πηγάδι και πνίγηκε: Πώς έγινε η τραγωδία με τον νεκρό 36χρονο στην Κρήτη

Τον 36χρονο αναζητούσε η οικογένειά του ενώ τον εντόπισε φίλος του που ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές - Δείτε φωτογραφίες

Πάτησε πάνω σε ξύλο, έπεσε μέσα στο πηγάδι και πνίγηκε: Πώς έγινε η τραγωδία με τον νεκρό 36χρονο στην Κρήτη
13 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγικό δυστύχημα με θύμα έναν 36χρονο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (30/9) στον Πύργο Μονοφατσίου στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ο άνδρας έπεσε σε πηγάδι.

Ο 36χρονος με καταγωγή από το Ροτάσι βρισκόταν στην περιοχή με το τρακτέρ του όταν σταμάτησε στην άκρη προκειμένου να ελέγξει κάτι σε σημείο όπου βρίσκεται ρολόι της ΔΕΗ, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Στην προσπάθειά του να πλησιάσει, φέρεται να πάτησε πάνω σε πηγάδι, το οποίο είχε καλυφθεί πρόχειρα με ένα ξύλο που υποχώρησε με αποτέλεσμα να πέσει μέσα και να πνιγεί, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Τον 36χρονο αναζητούσε η οικογένειά του ενώ τον εντόπισε φίλος του που ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, σύμφωνα με το neakriti.gr

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που απεγκλώβισαν τον 36χρονο. Η σορός μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Δείτε φωτογραφίες: 

Πάτησε πάνω σε ξύλο, έπεσε μέσα στο πηγάδι και πνίγηκε: Πώς έγινε η τραγωδία με τον νεκρό 36χρονο στην Κρήτη
Πάτησε πάνω σε ξύλο, έπεσε μέσα στο πηγάδι και πνίγηκε: Πώς έγινε η τραγωδία με τον νεκρό 36χρονο στην Κρήτη

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Πάτησε πάνω σε ξύλο, έπεσε μέσα στο πηγάδι και πνίγηκε: Πώς έγινε η τραγωδία με τον νεκρό 36χρονο στην Κρήτη
Πάτησε πάνω σε ξύλο, έπεσε μέσα στο πηγάδι και πνίγηκε: Πώς έγινε η τραγωδία με τον νεκρό 36χρονο στην Κρήτη
13 ΣΧΟΛΙΑ

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