Ο «Backpack» είναι ο μεγάλος νικητής στην εβδομάδα της χοντρής αρκούδας στην Αλάσκα

Ο νικητής, Bear 89 συγκέντρωσε περισσότερες από 100.000 ψήφους, επικρατώντας οριακά του Bear 910, με ποσοστό λίγο πάνω από το 50%





Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διοργανώνει εδώ και χρόνια τον διαγωνισμό ανακοίνωσε την Τρίτη ότι νικητής είναι η αρκούδα, η οποία είναι γνωστή για τον ήρεμο χαρακτήρα της. Ο Backpack συγκέντρωσε περισσότερες από 100.000 ψήφους, επικρατώντας οριακά του Bear 910, με ποσοστό λίγο πάνω από το 50%.















Ο περσινός νικητής, ο Chunk — γνωστός επίσημα ως Bear 32 — κατέκτησε τον τίτλο με εκτιμώμενο βάρος 1.200 λίβρες (περίπου 544 κιλά). Φέτος, όμως, ηττήθηκε εύκολα στον πρώτο γύρο από τον Bucky, ο οποίος στη συνέχεια έχασε σε αναμέτρηση από τον Backpack, γνωστό επίσημα ως Bear 89.



Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 16 αρκούδες, οι οποίες διεκδίκησαν τον τίτλο της βαρύτερης αρκούδας σε ένα τουρνουά νοκ-άουτ. Όλες οι ψηφοφορίες πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά και ο νικητής ανακοινώθηκε το βράδυ της Τρίτης, μετά το κλείσιμο της τελικής ψηφοφορίας. Το κοινό μπορούσε να παρακολουθεί τις αρκούδες μέσω των ζωντανών καμερών του explore.org προτού επιλέξει την αγαπημένη του.



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Εκεί μπορούν να τραφούν όσο περισσότερο γίνεται, συσσωρεύοντας τα αποθέματα λίπους που χρειάζονται για να επιβιώσουν τον χειμώνα. Για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, οι αρκούδες πρέπει να συχνάζουν στην περιοχή γύρω από τον ποταμό.



Ο Backpack είναι γιος της πρώην πρωταθλήτριας της Fat Bear Week, Holly, η οποία τον έφερε για πρώτη φορά στον ποταμό Brooks όταν ήταν μικρό αρκουδάκι, το 2006.



Το όνομά του προέκυψε από τη συνήθειά του να σκαρφαλώνει στην πλάτη της μητέρας του όταν διέσχιζαν κολυμπώντας τον ποταμό. Φέτος, οι θαυμαστές του υποστήριξαν τον Backpack στα σχόλια του Instagram, αναφερόμενοι στην καταγωγή του και στη φήμη του ως «ήρεμου γίγαντα».



Έπειτα από μία εβδομάδα έντονου ανταγωνισμού, ο Backpack αναδείχθηκε πρωταθλητής της Fat Bear Week, ως η πιο βαριά αρκούδα στο Εθνικό Πάρκο και Καταφύγιο Katmai της Αλάσκας Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διοργανώνει εδώ και χρόνια τον διαγωνισμό ανακοίνωσε την Τρίτη ότι νικητής είναι η αρκούδα, η οποία είναι γνωστή για τον ήρεμο χαρακτήρα της. Ο Backpack συγκέντρωσε περισσότερες από 100.000 ψήφους, επικρατώντας οριακά του Bear 910, με ποσοστό λίγο πάνω από το 50%.Ο διαγωνισμός, που πραγματοποιείται για 12η χρονιά, τιμά την ανθεκτικότητα των περίπου 2.200 καφέ αρκούδων που ζουν στο καταφύγιο στη χερσόνησο της Αλάσκας, η οποία εκτείνεται από τη νοτιοδυτική γωνία της πολιτείας προς τα Αλεούτια Νησιά.Η Fat Bear Week ξεκίνησε το 2014 ως ένας διαδραστικός τρόπος ενημέρωσης του κοινού για τις καφέ αρκούδες, οι οποίες είναι παράκτιοι συγγενείς των γκρίζλι.Ο περσινός νικητής, ο Chunk — γνωστός επίσημα ως Bear 32 — κατέκτησε τον τίτλο με εκτιμώμενο βάρος 1.200 λίβρες (περίπου 544 κιλά). Φέτος, όμως, ηττήθηκε εύκολα στον πρώτο γύρο από τον Bucky, ο οποίος στη συνέχεια έχασε σε αναμέτρηση από τον Backpack, γνωστό επίσημα ως Bear 89.Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 16 αρκούδες, οι οποίες διεκδίκησαν τον τίτλο της βαρύτερης αρκούδας σε ένα τουρνουά νοκ-άουτ. Όλες οι ψηφοφορίες πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά και ο νικητής ανακοινώθηκε το βράδυ της Τρίτης, μετά το κλείσιμο της τελικής ψηφοφορίας. Το κοινό μπορούσε να παρακολουθεί τις αρκούδες μέσω των ζωντανών καμερών του explore.org προτού επιλέξει την αγαπημένη του.«Οι παχιές αρκούδες είναι επιτυχημένες αρκούδες», αναφέρει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός στην ιστοσελίδα του. Οι αρκούδες αυτές καταβροχθίζουν τις άφθονες ποσότητες σολομού που επιστρέφουν στον ποταμό Brooks από τα τέλη Ιουνίου.Εκεί μπορούν να τραφούν όσο περισσότερο γίνεται, συσσωρεύοντας τα αποθέματα λίπους που χρειάζονται για να επιβιώσουν τον χειμώνα. Για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, οι αρκούδες πρέπει να συχνάζουν στην περιοχή γύρω από τον ποταμό.Ο Backpack είναι γιος της πρώην πρωταθλήτριας της Fat Bear Week, Holly, η οποία τον έφερε για πρώτη φορά στον ποταμό Brooks όταν ήταν μικρό αρκουδάκι, το 2006.Το όνομά του προέκυψε από τη συνήθειά του να σκαρφαλώνει στην πλάτη της μητέρας του όταν διέσχιζαν κολυμπώντας τον ποταμό. Φέτος, οι θαυμαστές του υποστήριξαν τον Backpack στα σχόλια του Instagram, αναφερόμενοι στην καταγωγή του και στη φήμη του ως «ήρεμου γίγαντα».

«Σε αντίθεση με πολλά μεγάλα ενήλικα αρσενικά, ο Backpack δεν έχει επιδείξει ιδιαίτερη επιθετικότητα απέναντι στους ανταγωνιστές του», αναφέρει το προφίλ του στον διαγωνισμό.



Ο Backpack χρησιμοποιεί τη «σιωπηλή δύναμή» του αντί να εμπλέκεται σε μάχες και συχνά καταγράφεται από τις κάμερες άγριας ζωής να κάθεται πάνω σε έναν βράχο πιο κάτω από τον ποταμό, σαν να απολαμβάνει το τοπίο γύρω του.



Στον τελικό επικράτησε του Bear 910, ο οποίος είναι επίσης απόγονος πρώην πρωταθλήτριας, της 409 Beadnose.



Οι ενήλικες αρσενικές καφέ αρκούδες ζυγίζουν συνήθως 600 έως 900 λίβρες (περίπου 270 έως 410 κιλά) στα μέσα του καλοκαιριού. Μέχρι να είναι έτοιμες να πέσουν σε χειμερία νάρκη, αφού έχουν τραφεί με τους σολομούς που μεταναστεύουν και γεννούν τα αυγά τους, οι μεγάλες αρσενικές αρκούδες μπορεί να ζυγίζουν πολύ περισσότερο από 1.000 λίβρες (454 κιλά). Τα θηλυκά είναι περίπου κατά ένα τρίτο μικρότερα. Αυτή την εποχή, οι αρκούδες μπορεί να τρώνε έως και 30 ψάρια την ημέρα, προσπαθώντας να καταναλώσουν μέσα σε περίπου έξι μήνες την ποσότητα τροφής που χρειάζονται για ολόκληρο τον χρόνο.



Κατά τη διάρκεια της χειμερινής χειμερίας νάρκης, οι αρκούδες δεν τρώνε ούτε πίνουν και μπορεί να χάσουν έως και το ένα τρίτο του σωματικού τους βάρους.



Στους διαγωνιζόμενους της Fat Bear Week συμμετείχαν επίσης πέντε οικογένειες αρκούδων, σε αναγνώριση του αριθμού-ρεκόρ οικογενειών και μικρών που βρέθηκαν φέτος το καλοκαίρι στον ποταμό. Μια μητέρα πρέπει να ταΐζει και να προστατεύει τα μικρά της, ενώ παράλληλα να καταναλώνει αρκετές θερμίδες ώστε να μπορέσει να επιβιώσει από τη χειμερία νάρκη. Τα μικρά συχνά αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο επίθεσης από άλλες αρκούδες, λόγω της εδαφικότητας ή της έλλειψης τροφής.



Η Bear 132 και τα τρία μικρά της που γεννήθηκαν την άνοιξη έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά, αλλά ηττήθηκαν από την Bear 910.



Σύμφωνα με το προφίλ της στον διαγωνισμό, η Bear 132 έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο έμπειρες μητέρες αρκούδες στον ποταμό Brooks. Στα μέσα Ιουλίου, ένα από τα μικρά της απομακρύνθηκε από την οικογένεια για αρκετές ημέρες και περιπλανήθηκε μόνο του στην περιοχή του ποταμού. Λίγες ημέρες αργότερα, η οικογένεια επανενώθηκε.