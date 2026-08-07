Μόργκαν Φρίμαν: Αν σε πληρώσουν καλά για μία παραγωγή, τότε παραβλέπεις κάποιες από τις αδυναμίες του σεναρίου
Μόργκαν Φρίμαν: Αν σε πληρώσουν καλά για μία παραγωγή, τότε παραβλέπεις κάποιες από τις αδυναμίες του σεναρίου
Πλησιάζω τα 90, οπότε τους ρόλους που θα ήθελα να έχω κάνει, θα τους παίξει ο Ντένζελ Ουάσινγκτον, είπε με χιούμορ ο ηθοποιός
Τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει τις δουλειές του περιέγραψε ο Μόργκαν Φρίμαν, αναφέροντας ότι ένα σενάριο δεν είναι πάντα ο μοναδικός παράγοντας που καθορίζει την απόφασή του, καθώς μία υψηλή αμοιβή θα μπορούσε να τον δελεάσει.
Ο 89χρονος ηθοποιός, ο οποίος έχει λάβει πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ και έχει κερδίσει ένα από αυτά, δήλωσε σε συνέντευξή του στους New York Times, ότι είναι διατεθειμένος να αναλάβει έναν ρόλο ακόμη και όταν το σενάριο χρειάζεται βελτιώσεις.
«Αν κάποιος σου προσφέρει μια δουλειά, είναι πολύ ωραίο αν σου προσφέρει επίσης ένα συναρπαστικό σενάριο, αλλά στην πραγματικότητα, υπάρχουν δύο ή τρία πράγματα που παίζουν ρόλο», εξήγησε και πρόσθεσε: «Πόσα χρήματα θα σου προσφέρουν; Αν πρόκειται να σε πληρώσουν αρκετά, τότε παραβλέπεις κάποιες από τις αδυναμίες του σεναρίου που μπορεί να υπάρχουν».
Ο Φρίμαν ανέφερε, πως σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επισημάνει σημεία του σεναρίου που δεν του ταιριάζουν, με αποτέλεσμα αυτά να διορθώνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. «Μερικές φορές μπορείς να αναφέρεις πράγματα που υπάρχουν στο σενάριο και δεν λειτουργούν ακριβώς για εσένα και, ως επί το πλείστον, αυτό διορθώνεται» είπε.
Ο ηθοποιός εκτός από τις κινηματογραφικές του εμφανίσεις, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει και ένα μπλουζ άλμπουμ, ενώ δηλώνει πως θα συνεχίσει να δέχεται νέες προτάσεις. «Είμαι σαν τον Κλιντ Ίστγουντ σε αυτό: Μην αφήσεις τα γηρατειά να σε καταβάλουν» δήλωσε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Οπότε, συνέχισε να δουλεύεις. Αν μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι και να μην πέσεις όταν το κάνεις, τότε νιώθεις ευγνωμοσύνη για όσα έχεις και προχωράς. Έτσι, θα δουλεύω όσο μπορώ και όσο κάποιος λέει: “Θέλεις να παίξεις αυτόν τον ρόλο;”».
Παρότι εξακολουθεί να αγαπά την υποκριτική, ο Μόργκαν Φρίμαν τόνισε πως σε αυτή τη φάση της καριέρας του δεν κυνηγά πλέον συγκεκριμένους ρόλους που ονειρευόταν να παίξει. «Πλησιάζω τα 90 τώρα. Οπότε, τους ρόλους που θα ήθελα να έχω παίξει, θα τους παίξει ο Ντένζελ Ουάσινγκτον» σχολίασε με χιούμορ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο 89χρονος ηθοποιός, ο οποίος έχει λάβει πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ και έχει κερδίσει ένα από αυτά, δήλωσε σε συνέντευξή του στους New York Times, ότι είναι διατεθειμένος να αναλάβει έναν ρόλο ακόμη και όταν το σενάριο χρειάζεται βελτιώσεις.
«Αν κάποιος σου προσφέρει μια δουλειά, είναι πολύ ωραίο αν σου προσφέρει επίσης ένα συναρπαστικό σενάριο, αλλά στην πραγματικότητα, υπάρχουν δύο ή τρία πράγματα που παίζουν ρόλο», εξήγησε και πρόσθεσε: «Πόσα χρήματα θα σου προσφέρουν; Αν πρόκειται να σε πληρώσουν αρκετά, τότε παραβλέπεις κάποιες από τις αδυναμίες του σεναρίου που μπορεί να υπάρχουν».
Morgan Freeman Says He Will ‘Overlook’ a Bad Script If a Job Pays Him ‘Enough’ https://t.co/FaoVb7NteK— People (@people) August 6, 2026
Ο ηθοποιός εκτός από τις κινηματογραφικές του εμφανίσεις, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει και ένα μπλουζ άλμπουμ, ενώ δηλώνει πως θα συνεχίσει να δέχεται νέες προτάσεις. «Είμαι σαν τον Κλιντ Ίστγουντ σε αυτό: Μην αφήσεις τα γηρατειά να σε καταβάλουν» δήλωσε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Οπότε, συνέχισε να δουλεύεις. Αν μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι και να μην πέσεις όταν το κάνεις, τότε νιώθεις ευγνωμοσύνη για όσα έχεις και προχωράς. Έτσι, θα δουλεύω όσο μπορώ και όσο κάποιος λέει: “Θέλεις να παίξεις αυτόν τον ρόλο;”».
Παρότι εξακολουθεί να αγαπά την υποκριτική, ο Μόργκαν Φρίμαν τόνισε πως σε αυτή τη φάση της καριέρας του δεν κυνηγά πλέον συγκεκριμένους ρόλους που ονειρευόταν να παίξει. «Πλησιάζω τα 90 τώρα. Οπότε, τους ρόλους που θα ήθελα να έχω παίξει, θα τους παίξει ο Ντένζελ Ουάσινγκτον» σχολίασε με χιούμορ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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