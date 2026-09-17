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Όλυμπος: Παραδόθηκε αναστηλωμένη από το υπουργείο Πολιτισμού η δυτική πτέρυγα της ιστορικής Μονής του Αγίου Διονυσίου
Όλυμπος: Παραδόθηκε αναστηλωμένη από το υπουργείο Πολιτισμού η δυτική πτέρυγα της ιστορικής Μονής του Αγίου Διονυσίου
Χτίστηκε τον 16ο αιώνα, σε υψόμετρο περίπου 850 μέτρων, μέσα στο φαράγγι του Ενιπέα, σε απόσταση περίπου 17 χιλιομέτρων από το Λιτόχωρο Πιερίας
Ένα ακόμη βήμα για την πλήρη αποκατάσταση της ιστορικής Ιεράς Μονής του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, στην Πιερία, έγινε με την αναστήλωση, από το υπουργείο Πολιτισμού, της δυτικής της πτέρυγας. Η νότια πτέρυγα είναι αναστηλωμένη ήδη από το 2014 ενώ έχει ξεκινήσει ο προγραμματισμός και για τη βόρεια.
Η παλαιά Μονή του Αγίου Διονυσίου, χτίστηκε τον 16ο αιώνα, σε υψόμετρο περίπου 850 μέτρων, μέσα στο φαράγγι του Ενιπέα, σε απόσταση περίπου 17 χιλιομέτρων από το Λιτόχωρο Πιερίας. Υπέστη επανειλημμένες καταστροφές: Το 1753, το 1790, το 1822 και το 1877, με την πλέον καταστροφική το 1943, όταν ανατινάχθηκε από τα κατοχικά στρατεύματα.
Το μοναστηριακό συγκρότημα, συνολικών διαστάσεων περίπου 50 x 50 μέτρων, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα μοναστηριακής αρχιτεκτονικής, με διώροφες και τριώροφες πτέρυγες που περιβάλλουν την εσωτερική αυλή, στο κέντρο της οποίας βρίσκεται το Καθολικό.
Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στον χαιρετισμό της, κατά τα εγκαίνια της αποκατεστημένης πτέρυγας έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα σύνθετο αλλά και σημαντικό έργο: «Για το Υπουργείο Πολιτισμού, τους συνεργάτες μου κι εμένα είναι πραγματική ευλογία που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στην ολοκλήρωση ενός τόσο σύνθετου και εξαιρετικά δύσκολου τεχνικού έργου. Η αποκατάσταση ενός μνημείου είναι, πάντοτε, για μας, μέρα γιορτής. Ιδιαίτερα, όταν το αναστηλωμένο μνημείο ξαναβρίσκει τον αρχικό προορισμό του και τη χρήση για την οποία ιδρύθηκε» δήλωσε και πρόσθεσε: «Οι μεγάλες καταστροφές που έχει υποστεί η Μονή, στη μακραίωνη ιστορία της, ιδιαίτερα η ανατίναξή της από τα στρατεύματα κατοχής το 1943, οι ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες και η φθορά του χρόνου, δημιούργησαν σημαντικές δυσκολίες και πολλές προκλήσεις. Όταν, όμως, βρίσκονται άνθρωποι αφοσιωμένοι που πιστεύουν στην πατρίδα, στην Ορθοδοξία και πιστεύουν ότι τα μνημεία μας αποτελούν στοιχεία της ταυτότητάς μας, τότε ακόμη και τα πιο δύσκολα έργα μπορούν να ολοκληρωθούν με τον ορθό τρόπο, με βάση τις αρχές της επιστήμης και της δεοντολογίας.»
Η Λίνα Μενδώνη επισήμανε, επίσης, πως το έργο αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο Όλυμπος, το μυθικό βουνό, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μακρά ιστορική διαχρονία και τον πολιτισμό της χώρας μας, ανήκει πλέον στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
Η παλαιά Μονή του Αγίου Διονυσίου, χτίστηκε τον 16ο αιώνα, σε υψόμετρο περίπου 850 μέτρων, μέσα στο φαράγγι του Ενιπέα, σε απόσταση περίπου 17 χιλιομέτρων από το Λιτόχωρο Πιερίας. Υπέστη επανειλημμένες καταστροφές: Το 1753, το 1790, το 1822 και το 1877, με την πλέον καταστροφική το 1943, όταν ανατινάχθηκε από τα κατοχικά στρατεύματα.
Το μοναστηριακό συγκρότημα, συνολικών διαστάσεων περίπου 50 x 50 μέτρων, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα μοναστηριακής αρχιτεκτονικής, με διώροφες και τριώροφες πτέρυγες που περιβάλλουν την εσωτερική αυλή, στο κέντρο της οποίας βρίσκεται το Καθολικό.
Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στον χαιρετισμό της, κατά τα εγκαίνια της αποκατεστημένης πτέρυγας έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα σύνθετο αλλά και σημαντικό έργο: «Για το Υπουργείο Πολιτισμού, τους συνεργάτες μου κι εμένα είναι πραγματική ευλογία που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στην ολοκλήρωση ενός τόσο σύνθετου και εξαιρετικά δύσκολου τεχνικού έργου. Η αποκατάσταση ενός μνημείου είναι, πάντοτε, για μας, μέρα γιορτής. Ιδιαίτερα, όταν το αναστηλωμένο μνημείο ξαναβρίσκει τον αρχικό προορισμό του και τη χρήση για την οποία ιδρύθηκε» δήλωσε και πρόσθεσε: «Οι μεγάλες καταστροφές που έχει υποστεί η Μονή, στη μακραίωνη ιστορία της, ιδιαίτερα η ανατίναξή της από τα στρατεύματα κατοχής το 1943, οι ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες και η φθορά του χρόνου, δημιούργησαν σημαντικές δυσκολίες και πολλές προκλήσεις. Όταν, όμως, βρίσκονται άνθρωποι αφοσιωμένοι που πιστεύουν στην πατρίδα, στην Ορθοδοξία και πιστεύουν ότι τα μνημεία μας αποτελούν στοιχεία της ταυτότητάς μας, τότε ακόμη και τα πιο δύσκολα έργα μπορούν να ολοκληρωθούν με τον ορθό τρόπο, με βάση τις αρχές της επιστήμης και της δεοντολογίας.»
Η Λίνα Μενδώνη επισήμανε, επίσης, πως το έργο αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο Όλυμπος, το μυθικό βουνό, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μακρά ιστορική διαχρονία και τον πολιτισμό της χώρας μας, ανήκει πλέον στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
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