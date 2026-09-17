Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Σε κρίσιμη κατάσταση 16χρονη που έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού της στη Νάξο
Σε κρίσιμη κατάσταση 16χρονη που έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού της στη Νάξο
Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του νησιού, αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μία 16χρονη, η οποία το βράδυ της Τετάρτης (16/9) κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού της σε χωριό της Νάξου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades.gr, η ανήλικη φέρεται να επέστρεψε στο σπίτι της αργά χθες το βράδυ. Η 16χρονη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Νοσοκομείο Νάξου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Αθήνας.
Το κορίτσι νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται σταθερή. Ωστόσο, οι γιατροί παραμένουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς την εξέλιξη της υγείας της.
Παράλληλα, οι Αρχές διεξάγουν συνθήκες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades.gr, η ανήλικη φέρεται να επέστρεψε στο σπίτι της αργά χθες το βράδυ. Η 16χρονη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Νοσοκομείο Νάξου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Αθήνας.
Το κορίτσι νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται σταθερή. Ωστόσο, οι γιατροί παραμένουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς την εξέλιξη της υγείας της.
Παράλληλα, οι Αρχές διεξάγουν συνθήκες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
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