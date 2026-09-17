Η 14χρονη κόρη της Σιένα Μίλερ τη συνόδευσε στην πρεμιέρα της νέας της σειράς, πόζαρε δίπλα της με κίτρινο t-shirt και σατέν φούστα
Η 14χρονη κόρη της Σιένα Μίλερ τη συνόδευσε στην πρεμιέρα της νέας της σειράς, πόζαρε δίπλα της με κίτρινο t-shirt και σατέν φούστα
Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο «War» - Η Μάρλοου είναι το πρώτο παιδί της από τη σχέση της με τον πρώην σύντροφό της Τομ Στούριτζ
Τη Σιένα Μίλερ συνόδευσε η 14χρονη κόρη της στην πρεμιέρα της νέας της σειράς με τίτλο «War».
Η Μάρλοου, την οποία η ηθοποιός απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της Τομ Στούριτζ κατά τη διάρκεια της τετραετούς σχέσης τους, θέλησε να υποστηρίξει τη μητέρα της και περπάτησε μαζί της στο κόκκινο χαλί του Odeon Luxe στο Λονδίνο, το βράδυ της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου.
Η Μίλερ πόζαρε αγκαλιάζοντας την κόρη της, η οποία φορούσε κίτρινο t-shirt με στάμπα, μαύρη σατέν μίντι φούστα και μπαλαρίνες. Η ηθοποιός, από την άλλη πλευρά, εντυπωσίασε με το στράπλες φόρεμα με φτερά σε μαύρο χρώμα που είχε επιλέξει.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Η εμφάνιση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες μετά τη γέννηση του τρίτου παιδιού της Μίλερ. Η ηθοποιός, πέρα από τη 14χρονη Μάρλοου, έχει αποκτήσει δύο ακόμη παιδιά με τον αρραβωνιαστικό της, Όλι Γκριν. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2021.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Η Μάρλοου, την οποία η ηθοποιός απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της Τομ Στούριτζ κατά τη διάρκεια της τετραετούς σχέσης τους, θέλησε να υποστηρίξει τη μητέρα της και περπάτησε μαζί της στο κόκκινο χαλί του Odeon Luxe στο Λονδίνο, το βράδυ της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου.
Η Μίλερ πόζαρε αγκαλιάζοντας την κόρη της, η οποία φορούσε κίτρινο t-shirt με στάμπα, μαύρη σατέν μίντι φούστα και μπαλαρίνες. Η ηθοποιός, από την άλλη πλευρά, εντυπωσίασε με το στράπλες φόρεμα με φτερά σε μαύρο χρώμα που είχε επιλέξει.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
@hellomag
Sienna Miller made the WAR premiere a family affair as she stepped out alongside her 14-year-old daughter, Marlowe Sturridge 🤍♬ s o s - ➷｡˚𝐬𝐚𝐯 ೃ࿔₊
Sienna Miller is supported by her daughter Marlowe, 14, as she proudly watches during her red carpet appearance at her War premiere https://t.co/R81DayCMlC— Daily Mail (@DailyMail) September 16, 2026
Η εμφάνιση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες μετά τη γέννηση του τρίτου παιδιού της Μίλερ. Η ηθοποιός, πέρα από τη 14χρονη Μάρλοου, έχει αποκτήσει δύο ακόμη παιδιά με τον αρραβωνιαστικό της, Όλι Γκριν. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2021.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα