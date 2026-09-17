Η 14χρονη κόρη της Σιένα Μίλερ τη συνόδευσε στην πρεμιέρα της νέας της σειράς, πόζαρε δίπλα της με κίτρινο t-shirt και σατέν φούστα
GALA
Σιένα Μίλερ Κόρη Πρεμιέρα Σειρά

Η 14χρονη κόρη της Σιένα Μίλερ τη συνόδευσε στην πρεμιέρα της νέας της σειράς, πόζαρε δίπλα της με κίτρινο t-shirt και σατέν φούστα

Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο «War» - Η Μάρλοου είναι το πρώτο παιδί της από τη σχέση της με τον πρώην σύντροφό της Τομ Στούριτζ

Η 14χρονη κόρη της Σιένα Μίλερ τη συνόδευσε στην πρεμιέρα της νέας της σειράς, πόζαρε δίπλα της με κίτρινο t-shirt και σατέν φούστα
Ιωάννα Μαρίνου
Τη Σιένα Μίλερ συνόδευσε η 14χρονη κόρη της στην πρεμιέρα της νέας της σειράς με τίτλο «War».

Η Μάρλοου, την οποία η ηθοποιός απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της Τομ Στούριτζ κατά τη διάρκεια της τετραετούς σχέσης τους, θέλησε να υποστηρίξει τη μητέρα της και περπάτησε μαζί της στο κόκκινο χαλί  του Odeon Luxe στο Λονδίνο, το βράδυ της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου.

Η Μίλερ πόζαρε αγκαλιάζοντας την κόρη της, η οποία φορούσε κίτρινο t-shirt με στάμπα, μαύρη σατέν μίντι φούστα και μπαλαρίνες. Η ηθοποιός, από την άλλη πλευρά, εντυπωσίασε με το στράπλες φόρεμα με φτερά σε μαύρο χρώμα που είχε επιλέξει.

Δείτε βίντεο και φωτογραφία

@hellomag

Sienna Miller made the WAR premiere a family affair as she stepped out alongside her 14-year-old daughter, Marlowe Sturridge 🤍

♬ s o s - ➷｡˚𝐬𝐚𝐯 ೃ࿔₊


Η εμφάνιση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες μετά τη γέννηση του τρίτου παιδιού της Μίλερ. Η ηθοποιός, πέρα από τη 14χρονη Μάρλοου, έχει αποκτήσει δύο ακόμη παιδιά με τον αρραβωνιαστικό της, Όλι Γκριν. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2021.

Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Η επιλογή φροντιστηρίου ως παράγοντας επιτυχίας

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης