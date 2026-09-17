Φωτογραφίες του προέδρου Τραμπ εγείρουν ανησυχίες ότι ετοιμάζεται να κατεδαφίσει το Κέντρο Κένεντι
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Κένεντι Κατεδάφιση

Φωτογραφίες του προέδρου Τραμπ εγείρουν ανησυχίες ότι ετοιμάζεται να κατεδαφίσει το Κέντρο Κένεντι

Την Τετάρτη, συνεργεία οικοδομών άρχισαν να τοποθετούν μεταλλικούς φράχτες γύρω από το Κέντρο, μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που διόρισε ο ίδιος ο Τραμπ να το κλείσει για δύο χρόνια για να ανακαινιστεί

Φωτογραφίες του προέδρου Τραμπ εγείρουν ανησυχίες ότι ετοιμάζεται να κατεδαφίσει το Κέντρο Κένεντι
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φωτογραφήθηκε ενώ μελετούσε ένα φυλλάδιο που κατά τα φαινόμενα περιέγραφε την κατεδάφιση του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών Κένεντι, μόλις μία ημέρα αφού το διοικητικό συμβούλιό του ψήφισε να κλείσει για επισκευές.

Σε μια σειρά φωτογραφιών που τράβηξε ο φωτορεπόρτερ Μπρένταν Σμιαλόφσκι για το AFP και το Getty, ο Τραμπ διακρίνεται μέσα από το παράθυρο του προεδρικού αεροσκάφους ενώ επέστρεφε, το βράδυ της Τετάρτης, από τη Βόρεια Καρολίνα στην αεροπορική βάση Άντριους του Μέριλαντ.

Φορώντας το χαρακτηριστικό κόκκινο καπέλο του μπέιζμπολ, όπως συνηθίζει, φαίνεται να κρατά ένα φυλλάδιο που τιτλοφορείται «Το Κέντρο Κένεντι Κατ…» (Kennedy Center Dem…) ενώ σε άλλη φωτογραφία διακρίνονται περισσότερα γράμματα της τρίτης λέξης: «Demolis…», που θα μπορούσε να παραπέμπει στην "κατεδάφιση".



Την Τετάρτη, συνεργεία οικοδομών άρχισαν να τοποθετούν μεταλλικούς φράχτες γύρω από το Κέντρο, μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που διόρισε ο ίδιος ο Τραμπ να το κλείσει, έπειτα από πολλούς μήνες δικαστικής διαμάχης με αφορμή την προσπάθεια να μετονομάσει το πολιτιστικό ίδρυμα προς τιμή του.

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τη Δημοκρατική γερουσιαστή Τζόις Μπίτι, η οποία έχει προσφύγει στα δικαστήρια για να παραμείνει ανοιχτό το Κέντρο και να μην αλλάξει ονομασία, υπέβαλαν στο δικαστήριο τη φωτογραφία και το ενημέρωσαν για τα σχόλια που έκανε ο Τραμπ το βράδυ της Τετάρτης. «Νομίζω ότι η διακυβέρνηση Τραμπ θα έπρεπε ασφαλώς να τιμηθεί. Επειδή ειλικρινά, αν δεν το κάνουμε αυτό, (το Κέντρο) θα κλείσει, θα καταλήξει να κατεδαφιστεί».

Στα δικαστικά έγγραφα οι δικηγόροι λένε ότι ένα ανυψωτικό μηχάνημα θεάθηκε «να πέφτει πάνω και να χτυπάει τους κίονες του κτιρίου αρκετές φορές».

Κλείσιμο
Το συμβάν αυτό, σε συνδυασμό με το αιφνιδιαστικό κλείσιμο του Κέντρου για δύο χρόνια και την τοποθέτηση φράχτη τριγύρω του, εγείρει ανησυχίες ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν το κλείνει απλώς για ανακαίνιση αλλά πιθανότατα για να το κατεδαφίσει, μια ιδέα που είχε προταθεί το καλοκαίρι από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον στο οποίο προεδρεύει ο Κρίστοφερ Κούπερ έχει δώσει διορία μέχρι σήμερα στο διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου να εξηγήσει γιατί η απόφαση κλεισίματος του ιδρύματος δεν παραβιάζει τη δικαστική εντολή που περιορίζει το δικαίωμα της διοίκησής του να το κλείσει.

Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στάλθηκε σε όλους τους εργαζόμενους αναφέρεται ότι το Κέντρο Κένεντι θα παραμείνει κλειστό για τις επόμενες επτά ημέρες «για λόγους ασφαλείας».

Ο Τραμπ πρόσθεσε το όνομά του στο Κέντρο, που τιμά τη μνήμη του δολοφονημένου 35ου προέδρου των ΗΠΑ, τον περασμένο Δεκέμβριο, ένα γεγονός που οδήγησε στην κατακόρυφη μείωση της ζήτησης εισιτηρίων ενώ πολλοί καλλιτέχνες ακύρωσαν τις εμφανίσεις τους, για πολιτικούς λόγους. Ο δικαστής Κούπερ διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Τραμπ κρίνοντας ότι η μετονομασία του Κέντρου θα μπορούσε να γίνει μόνο με εντολή του Κογκρέσου.

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