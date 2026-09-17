Η Πριγιάνκα Τσόπρα ανέβασε βίντεο με τον Νικ Τζόνας να παίζει πιάνο και την κόρη τους να τραγουδά το «Diamonds»
Η Πριγιάνκα Τσόπρα ανέβασε βίντεο με τον Νικ Τζόνας να παίζει πιάνο και την κόρη τους να τραγουδά το «Diamonds»
Ο τραγουδιστής έκλεισε τα 34 και η σύζυγός του του ευχήθηκε δημοσιεύοντας το τρυφερό στιγμιότυπο στο Instagram
Ένα βίντεο με τον Νικ Τζόνας να παίζει πιάνο και την κόρη τους να τραγουδάει το «Diamonds» δημοσίευσε η Πριγιάνκα Τσόπρα με αφορμή τα γενέθλια του τραγουδιστή.
Ο Νικ Τζόνας έκλεισε τα 34 την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και η σύζυγός του μοιράστηκε στο Instagram το τρυφερό στιγμιότυπο με τη Μάλτι Μάρι να δίνει τον καλύτερό της εαυτό ερμηνεύοντας την επιτυχία της Ριάνα, καθώς και μία φωτογραφία που η ίδια τον φιλά στο μάγουλο, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς το πρόσωπό του, διότι όπως δήλωσε, κάνει κάθε όνειρο της οικογένειάς τους πραγματικότητα.
«Χρόνια πολλά στον άντρα που κάνει όλα μας όνειρα πραγματικότητα... κάθε μέρα. Σ' αγαπάμε Gaga», έγραψε χαρακτηριστικά η Πριγιάνκα Τσόπρα και ανέβασε μερικές ακόμη φωτογραφίες του τραγουδιστή.
Δείτε το βίντεο και τις φωτογραφίες
Ο Νικ Τζόνας έκλεισε τα 34 την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και η σύζυγός του μοιράστηκε στο Instagram το τρυφερό στιγμιότυπο με τη Μάλτι Μάρι να δίνει τον καλύτερό της εαυτό ερμηνεύοντας την επιτυχία της Ριάνα, καθώς και μία φωτογραφία που η ίδια τον φιλά στο μάγουλο, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς το πρόσωπό του, διότι όπως δήλωσε, κάνει κάθε όνειρο της οικογένειάς τους πραγματικότητα.
«Χρόνια πολλά στον άντρα που κάνει όλα μας όνειρα πραγματικότητα... κάθε μέρα. Σ' αγαπάμε Gaga», έγραψε χαρακτηριστικά η Πριγιάνκα Τσόπρα και ανέβασε μερικές ακόμη φωτογραφίες του τραγουδιστή.
Δείτε το βίντεο και τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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