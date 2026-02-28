Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
O Μόργκαν Φρίμαν έβαλε δικηγόρο για να περιορίσει τη χρήση της φωνής του από την Τεχνητή Νοημοσύνη
Σχετικά με τον ιδιαίτερο τόνο της φωνής του, ο ηθοποιός τόνισε ότι δεν είναι φυσικός, αλλά αποτέλεσμα εκπαίδευσης
Μέσω δικηγόρου προσπαθεί να προστατεύσει ο Μόργκαν Φρίμαν τη χρήση της φωνής του από την Τεχνητή Νοημοσύνη.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιτρέψει μη εξουσιοδοτημένη χρήση της χαρακτηριστικής φωνής του, την οποία έχτισε με εκπαίδευση και σπουδές φωνητικής. Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην εκπομπή CBS Mornings, ο Μόργκαν Φρίμαν ρωτήθηκε ευθέως για τη χρήση AI στην αναπαραγωγή φωνών και μορφών ηθοποιών. Η απάντησή του ήταν σαφής: «Έχω βάλει δικηγόρους».
Ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι οι δικηγόροι του ήδη εργάζονται για να «περιοριστεί αυτό», καθώς συνεχίζουν να εμφανίζονται περιπτώσεις μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της φωνής του.
Ο Φρίμαν προωθεί τη σειρά-ντοκιμαντέρ του Netflix «The Dinosaurs», που εξερευνά την ιστορία των δεινοσαύρων και στην οποία συμμετείχε μετά από πρόσκληση του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Σχετικά με τον ιδιαίτερο τόνο της φωνής του, ο Φρίμαν τόνισε ότι δεν είναι φυσικός, αλλά αποτέλεσμα εκπαίδευσης: «Πήγα σε σχολή και σπούδασα φωνητική και απαγγελία», είπε, εξηγώντας ότι η φωνή του είναι προϊόν μελέτης και πρακτικής.
