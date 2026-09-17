Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Ελένη Βαϊτσου για Ανδρέα Γεωργίου: Ποτέ δεν χαθήκαμε, υπήρξε συζήτηση να μπω στη «Γη της Ελιάς», αλλά δεν ήταν καλό το timing
Ελένη Βαϊτσου για Ανδρέα Γεωργίου: Ποτέ δεν χαθήκαμε, υπήρξε συζήτηση να μπω στη «Γη της Ελιάς», αλλά δεν ήταν καλό το timing
Μετά το «Μπρούσκο», η ηθοποιός συνεργάζεται και πάλι με τον σκηνοθέτη, συμμετέχοντας στις «Μπλε Ώρες»
Μετά το «Μπρούσκο», η Ελένη Βαϊτσου και ο Ανδρέας Γεωργίου συνεργάζονται και πάλι. Η ηθοποιός που πριν από δεκαετία υπήρξε η «τηλεοπτική σύζυγος» του σκηνοθέτη, συμμετέχει στη νέα του σειρά, τις «Μπλε Ώρες». Όπως εξήγησε, όλα αυτά τα χρόνια επικοινωνούσαν, απλά δεν είχε προκύψει η κατάλληλη ευκαιρία για μία συνεργασία. Αν και συζητούσαν για πιθανή συμμετοχή της στη «Γη της Ελιάς», τελικά αυτή η ιδέα δεν προχώρησε.
«Ξανασυνεργάζομαι με τον Ανδρέα Γεωργίου, τον Κούλλη Νικολάου και τη Βάνα Δημητρίου μετά από δέκα χρόνια», είπε αρχικά η Ελένη Βαϊτσου σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Ήρθε κι έδεσε» της κυπριακής τηλεόρασης.
Στη συνέχεια, διευκρίνισε: «Η επαφή δεν χάθηκε ποτέ. Πάντα μιλάγαμε, πάντα τα λέγαμε. Όποτε ερχόταν Αθήνα και μπορούσαμε να βρεθούμε, βρισκόμασταν να φάμε, να τα πούμε. Οπότε υπήρχε επαφή. Του μίλαγα και έβλεπα και τις δουλειές. Μιλάγαμε κιόλας για τις δουλειές που έκανε. Είχε υπάρξει πάλι μια συζήτηση μήπως έμπαινα στη Γη της Ελιάς, αλλά τότε δεν γινόταν, δεν ήταν καθόλου καλό το timing».
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Ξανασυνεργάζομαι με τον Ανδρέα Γεωργίου, τον Κούλλη Νικολάου και τη Βάνα Δημητρίου μετά από δέκα χρόνια», είπε αρχικά η Ελένη Βαϊτσου σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Ήρθε κι έδεσε» της κυπριακής τηλεόρασης.
Στη συνέχεια, διευκρίνισε: «Η επαφή δεν χάθηκε ποτέ. Πάντα μιλάγαμε, πάντα τα λέγαμε. Όποτε ερχόταν Αθήνα και μπορούσαμε να βρεθούμε, βρισκόμασταν να φάμε, να τα πούμε. Οπότε υπήρχε επαφή. Του μίλαγα και έβλεπα και τις δουλειές. Μιλάγαμε κιόλας για τις δουλειές που έκανε. Είχε υπάρξει πάλι μια συζήτηση μήπως έμπαινα στη Γη της Ελιάς, αλλά τότε δεν γινόταν, δεν ήταν καθόλου καλό το timing».
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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