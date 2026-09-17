Ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος αποκάλυψε την αμοιβή του στο «Ευτυχισμένοι μαζί»: Την πρώτη χρονιά έκανα σκληρό παζάρι
Ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος αποκάλυψε την αμοιβή του στο «Ευτυχισμένοι μαζί»: Την πρώτη χρονιά έκανα σκληρό παζάρι
«Είχα πολύ θράσος, δεν καταλάβαινα τίποτα», είπε ο ηθοποιός
Την αμοιβή του στη σειρά «Ευτυχισμένοι μαζί» αποκάλυψε ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος, ο οποίος υποδύθηκε το Μάρκο τις σεζόν 2007 - 2009, σημειώνοντας πως την πρώτη χρονιά χρειάστηκε να κάνει «σκληρό παζάρι» για να καταλήξει σε συμφωνία.
Ο ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε στο vidcast «Τσάι με λεμόνι», τόνισε πως δεν φοβόταν να ζητήσει τα χρήματα που θεωρούσε πως άξιζε και εξήγησε πως τη δεύτερη χρονιά του σίριαλ ο μισθός του τελικά διπλασιάστηκε. Παράλληλα, μίλησε για την επιτυχία που γνώρισε η σειρά, μέσα από την οποία έγινε γνωστός και ο ίδιος στο ευρύ κοινό.
Σχετικά με την αμοιβή του, ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος δήλωσε πως του πρόσφεραν 250 ευρώ, ωστόσο εκείνος κατάφερε να ανεβάσει το ποσό: «Στην πρώτη σεζόν έπαιρνα 500 ευρώ καθαρά το επεισόδιο και στη δεύτερη 1.000 ευρώ καθαρά. Αφού τα διπλασίασαν, τι να τους πω παραπάνω; Στην πρώτη χρονιά έκανα το σκληρό παζάρι, γιατί μου το είχαν ξεκινήσει από 250 ευρώ και το πήγα 500. Είχα πολύ θράσος, ήμουν δυνατός, δεν καταλάβαινα τίποτα. Τότε δεν μάσαγα περισσότερο απ' ότι δεν μασάω τώρα. Κάθε δυο μέρες τους ανέβαζα κι ένα πενηντάρικο στο τηλέφωνο», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Όπως επισήμανε σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αρχικά δεν είχε αντιληφθεί πόσο είχε αγαπήσει ο κόσμος τους χαρακτήρες και το σενάριο του σίριαλ, όμως μέσα σε λίγους μήνες οι τηλεθεατές τον αναγνώριζαν στον δρόμο και του μιλούσαν με θαυμασμό: «Μετά τα Χριστούγεννα του πρώτου έτους κατάλαβα την επιτυχία της σειράς. Ήταν ένα "μπαμ" λίγο δυνατό. Εκεί κατάλαβα ότι "κάτι γίνεται εδώ", πολύ έντονο. Μας γνώριζαν και ήταν πολύ ανοιχτοί απέναντί μας όλοι. Τουλάχιστον σε εμένα ήταν πάρα πολύ ανοιχτός ο κόσμος, να σε αγκαλιάσει, να σου μιλήσει, να σε τραβήξει, να σε πιάσει... σε μία περίοδο που δεν υπήρχαν τόσο τα κινητά και τα social media», ανέφερε.
Ο ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε στο vidcast «Τσάι με λεμόνι», τόνισε πως δεν φοβόταν να ζητήσει τα χρήματα που θεωρούσε πως άξιζε και εξήγησε πως τη δεύτερη χρονιά του σίριαλ ο μισθός του τελικά διπλασιάστηκε. Παράλληλα, μίλησε για την επιτυχία που γνώρισε η σειρά, μέσα από την οποία έγινε γνωστός και ο ίδιος στο ευρύ κοινό.
Σχετικά με την αμοιβή του, ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος δήλωσε πως του πρόσφεραν 250 ευρώ, ωστόσο εκείνος κατάφερε να ανεβάσει το ποσό: «Στην πρώτη σεζόν έπαιρνα 500 ευρώ καθαρά το επεισόδιο και στη δεύτερη 1.000 ευρώ καθαρά. Αφού τα διπλασίασαν, τι να τους πω παραπάνω; Στην πρώτη χρονιά έκανα το σκληρό παζάρι, γιατί μου το είχαν ξεκινήσει από 250 ευρώ και το πήγα 500. Είχα πολύ θράσος, ήμουν δυνατός, δεν καταλάβαινα τίποτα. Τότε δεν μάσαγα περισσότερο απ' ότι δεν μασάω τώρα. Κάθε δυο μέρες τους ανέβαζα κι ένα πενηντάρικο στο τηλέφωνο», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Όπως επισήμανε σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αρχικά δεν είχε αντιληφθεί πόσο είχε αγαπήσει ο κόσμος τους χαρακτήρες και το σενάριο του σίριαλ, όμως μέσα σε λίγους μήνες οι τηλεθεατές τον αναγνώριζαν στον δρόμο και του μιλούσαν με θαυμασμό: «Μετά τα Χριστούγεννα του πρώτου έτους κατάλαβα την επιτυχία της σειράς. Ήταν ένα "μπαμ" λίγο δυνατό. Εκεί κατάλαβα ότι "κάτι γίνεται εδώ", πολύ έντονο. Μας γνώριζαν και ήταν πολύ ανοιχτοί απέναντί μας όλοι. Τουλάχιστον σε εμένα ήταν πάρα πολύ ανοιχτός ο κόσμος, να σε αγκαλιάσει, να σου μιλήσει, να σε τραβήξει, να σε πιάσει... σε μία περίοδο που δεν υπήρχαν τόσο τα κινητά και τα social media», ανέφερε.
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