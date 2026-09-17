Η Άγκυρα πρότεινε σε Ουκρανία και Ρωσία μια συμφωνία για να σταματήσουν οι επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

Πρόσφατα, η Τουρκία μοιράστηκε ένα προσχέδιο μνημονίου συνεργασίας με τους Ρώσους και τους Ουκρανούς, προκειμένου να βρεθεί μια λύση στα πλήγματα αυτά, είπε η διπλωματική πηγή που μίλησε στο AFP