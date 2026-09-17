Χρηματιστήριο: Απώλειες πριν το rebalancing των δισεκατομμυρίων - Στα 550 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Στο «κόκκινο» η Αθήνα παρά το rebound των διεθνών χρηματιστηρίων - Ισχυρή πτώση για τις τράπεζες - Νέο ιστορικό υψηλό για τη Motor Oil, μία «ανάσα» από τα 70 ευρώ - Ένα 24ωρο απομένει για την αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE Russell και Stoxx στο πλαίσιο της αναβάθμισης στις ανεπτυγμένες αγορές