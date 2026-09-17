Πώς βρέθηκαν τα δύο παιδιά παρατημένα στο σχολικό λεωφορείο στα Χανιά: Απολύθηκε η συνοδός, αναζητείται από την ΕΛΑΣ μαζί με τον οδηγό
Πώς βρέθηκαν τα δύο παιδιά παρατημένα στο σχολικό λεωφορείο στα Χανιά: Απολύθηκε η συνοδός, αναζητείται από την ΕΛΑΣ μαζί με τον οδηγό
Η συνοδός δεν έκανε τον απαιτούμενο έλεγχο μετά την αποβίβαση των παιδιών - «Τα παιδιά ήταν κλαμμένα, σε τραγική κατάσταση» αναφέρει γονέας μαθητή
Απολύθηκε η σχολική συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου μετά το περιστατικό στο οποίο δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών φέρεται να παρέμειναν για περίπου πέντε ώρες μέσα σε σχολικό λεωφορείο, ενώ την ίδια ώρα η Αστυνομία Χανίων αναζητά τον οδηγό και τη συνοδό προκειμένου να καταθέσουν για το περιστατικό.
Η απόλυση της συνοδού επιβεβαιώθηκε από το ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου, το οποίο ανέφερε ότι η γυναίκα απομακρύνθηκε από τη θέση της και ότι από την επόμενη ημέρα αντικαταστάθηκε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνοδός υποστήριξε ότι τα παιδιά είχαν κοιμηθεί και δεν τα αντιλήφθηκε.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες γονέων που έγιναν στο zarpanews.gr, το περιστατικό, το οποίο έγινε σε χωρίο των Χανίων, αποκαλύφθηκε όταν μια μαμά πήγε να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, καθώς θα ξεκινούσε πρώτη μέρα ολοήμερο. Ωστόσο όπως υποστηρίζουν οι καταγγελίες των γονιών, από το σχολείο της είπαν πως το παιδί δεν είχε πάει εκείνη την ημέρα. Έκτοτε άρχισε η αναζήτησή του, με τον οδηγό του λεωφορείου να μεταβαίνει στον χώρο που το είχε σταθμεύσει λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι και να εντοπίζει όχι ένα, αλλά δυο παιδιά σε τραγική κατάσταση.
«Τα παιδιά ήταν κατουρημένα και κλαμμένα, σε τραγική κατάσταση» αναφέρει γονέας μαθητή που φοιτά στο σχολείο της περιοχής. Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, το σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε στις 8 παρά τέταρτο το πρωί μαζί με συνοδό, οι οποίοι φέρονται να τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.
Όπως υποστήριξαν γονείς, τα παιδιά από το πρωινό δρομολόγιο κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο, με τα δυο νήπια που φέρονται να κάθονταν στις πίσω θέσεις να μένουν κλειδωμένα, χωρίς να γίνουν αντιληπτά.
«Πηγαίνουν στο προνήπιο, μπορεί και να μην άκουσαν την συνοδό, δεν έπρεπε όμως η συνοδός να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα; Πώς μπήκε σε αυτή τη θέση;», αναφέρει χαρακτηριστικά γονέας στο zarpanews.gr και συμπληρώνει: «τα παιδιά δεν θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο και ούτε και οι γονείς θέλουν να τα ξαναβάλουν μέσα».
«Ευτυχώς που υπήρχε δροσιά λόγω της βροχής, τι θα γινόταν αν είχαμε ζέστη;» διερωτήθηκε μια ακόμη γονέας.
Σε επικοινωνία του zarpanews.gr με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων έγινε γνωστό πως μέχρι στιγμής η υπηρεσία έχει ενημερωθεί άτυπα και θα πράξει ότι είναι απαραίτητο, στο μερίδιο που της αναλογεί.
Το ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι η σχολική συνοδός απολύθηκε καθώς οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έγιναν αποδεκτές από τη Διοίκηση της Εταιρείας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου
Με αφορμή το απρόσμενο περιστατικό με τα δύο ανήλικα παιδιά που συνέβη χθες, 16 Σεπτεμβρίου 2026 σε σχολικό λεωφορείο της «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ», που εκτελεί καθημερινά δρομολόγιο προς συγκεκριμένες σχολικές μονάδες της ενδοχώρας των Χανίων, η Εταιρεία μας δηλώνει τα παρακάτω: Από την πρώτη στιγμή που η «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου Α.Ε.» ενημερώθηκε για το περιστατικό άμεσα ο πρόεδρος της Εταιρείας, κ. Γιάννης Καψανάκης έδωσε εντολή για την οριστική απομάκρυνση της σχολικής συνοδού όχι μόνο από τα καθήκοντά της αλλά γενικότερα από την «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ».
Οι εξηγήσεις που έδωσε η εν λόγω σχολική συνοδός για το περιστατικό δεν έγιναν αποδεκτές από τη Διοίκηση της Εταιρείας, καθώς πέρα από αυτό καθ’ αυτό το αποτέλεσμα των ενεργειών της -που πρωτίστως έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και δευτερευόντως προκάλεσε πλήγμα στο κύρος και την αξιοπιστία της Εταιρείας-αντιβαίνουν τις σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες της «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ» για τη σωστή και κυρίως ασφαλή διαχείριση των μαθητών που μετακινούνται καθημερινά με τα λεωφορεία της Εταιρείας μας.
Εκφράζουμε τη λύπη μας για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό και την ειλικρινή μας συγνώμη στις οικογένειες των δύο παιδιών.
Η απόλυση της συνοδού επιβεβαιώθηκε από το ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου, το οποίο ανέφερε ότι η γυναίκα απομακρύνθηκε από τη θέση της και ότι από την επόμενη ημέρα αντικαταστάθηκε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνοδός υποστήριξε ότι τα παιδιά είχαν κοιμηθεί και δεν τα αντιλήφθηκε.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες γονέων που έγιναν στο zarpanews.gr, το περιστατικό, το οποίο έγινε σε χωρίο των Χανίων, αποκαλύφθηκε όταν μια μαμά πήγε να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, καθώς θα ξεκινούσε πρώτη μέρα ολοήμερο. Ωστόσο όπως υποστηρίζουν οι καταγγελίες των γονιών, από το σχολείο της είπαν πως το παιδί δεν είχε πάει εκείνη την ημέρα. Έκτοτε άρχισε η αναζήτησή του, με τον οδηγό του λεωφορείου να μεταβαίνει στον χώρο που το είχε σταθμεύσει λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι και να εντοπίζει όχι ένα, αλλά δυο παιδιά σε τραγική κατάσταση.
«Τα παιδιά ήταν κατουρημένα και κλαμμένα, σε τραγική κατάσταση» αναφέρει γονέας μαθητή που φοιτά στο σχολείο της περιοχής. Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, το σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε στις 8 παρά τέταρτο το πρωί μαζί με συνοδό, οι οποίοι φέρονται να τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.
Όπως υποστήριξαν γονείς, τα παιδιά από το πρωινό δρομολόγιο κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο, με τα δυο νήπια που φέρονται να κάθονταν στις πίσω θέσεις να μένουν κλειδωμένα, χωρίς να γίνουν αντιληπτά.
«Πηγαίνουν στο προνήπιο, μπορεί και να μην άκουσαν την συνοδό, δεν έπρεπε όμως η συνοδός να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα; Πώς μπήκε σε αυτή τη θέση;», αναφέρει χαρακτηριστικά γονέας στο zarpanews.gr και συμπληρώνει: «τα παιδιά δεν θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο και ούτε και οι γονείς θέλουν να τα ξαναβάλουν μέσα».
«Ευτυχώς που υπήρχε δροσιά λόγω της βροχής, τι θα γινόταν αν είχαμε ζέστη;» διερωτήθηκε μια ακόμη γονέας.
Σε επικοινωνία του zarpanews.gr με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων έγινε γνωστό πως μέχρι στιγμής η υπηρεσία έχει ενημερωθεί άτυπα και θα πράξει ότι είναι απαραίτητο, στο μερίδιο που της αναλογεί.
Το ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι η σχολική συνοδός απολύθηκε καθώς οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έγιναν αποδεκτές από τη Διοίκηση της Εταιρείας.
Η απάντηση του ΚΤΕΛ
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου
Με αφορμή το απρόσμενο περιστατικό με τα δύο ανήλικα παιδιά που συνέβη χθες, 16 Σεπτεμβρίου 2026 σε σχολικό λεωφορείο της «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ», που εκτελεί καθημερινά δρομολόγιο προς συγκεκριμένες σχολικές μονάδες της ενδοχώρας των Χανίων, η Εταιρεία μας δηλώνει τα παρακάτω: Από την πρώτη στιγμή που η «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου Α.Ε.» ενημερώθηκε για το περιστατικό άμεσα ο πρόεδρος της Εταιρείας, κ. Γιάννης Καψανάκης έδωσε εντολή για την οριστική απομάκρυνση της σχολικής συνοδού όχι μόνο από τα καθήκοντά της αλλά γενικότερα από την «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ».
Οι εξηγήσεις που έδωσε η εν λόγω σχολική συνοδός για το περιστατικό δεν έγιναν αποδεκτές από τη Διοίκηση της Εταιρείας, καθώς πέρα από αυτό καθ’ αυτό το αποτέλεσμα των ενεργειών της -που πρωτίστως έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και δευτερευόντως προκάλεσε πλήγμα στο κύρος και την αξιοπιστία της Εταιρείας-αντιβαίνουν τις σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες της «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ» για τη σωστή και κυρίως ασφαλή διαχείριση των μαθητών που μετακινούνται καθημερινά με τα λεωφορεία της Εταιρείας μας.
Εκφράζουμε τη λύπη μας για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό και την ειλικρινή μας συγνώμη στις οικογένειες των δύο παιδιών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα