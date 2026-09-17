Μπραντ Πιτ για τον γάμο Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι: Είχε πάρα πολύ κόσμο, κάποια στιγμή έχασα την Ινές ντε Ραμόν
Μπραντ Πιτ για τον γάμο Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι: Είχε πάρα πολύ κόσμο, κάποια στιγμή έχασα την Ινές ντε Ραμόν
Ο ηθοποιός περιέγραψε τη βραδιά ως τον γάμο του αιώνα
Σε ένα περιστατικό που συνέβη στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι αναφέρθηκε ο Μπραντ Πιτ, αποκαλύπτοντας πως κάποια στιγμή έχασε από το οπτικό του πεδίο την Ινές ντε Ραμόν, καθώς ο χώρος ήταν τεράστιος και οι καλεσμένοι ήταν αμέτρητοι.
Ο Μπραντ Πιτ αποκάλυψε ότι κάποια στιγμή έχασε από τα μάτια του την Ινές ντε Ραμόν στην πίστα του γάμου της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι, καθώς ο χώρος ήταν τόσο μεγάλος και ο κόσμος τόσο πολύς.
Μιλώντας στο «Entertainment Tonight» την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Heart of the Beast» στο Νάσβιλ, ο 62χρονος ηθοποιός ρωτήθηκε για την παρουσία του στον γάμο της Σουίφτ και του Κέλσι, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.
Όταν ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι είχε ακούσει πως ο Πιτ έχασε για λίγο την 33χρονη σύντροφό του εξαιτίας της απαγόρευσης χρήσης κινητών τηλεφώνων στη γαμήλια τελετή, ο ηθοποιός τον διόρθωσε με χιούμορ: «Εννοείς τον γάμο του αιώνα;» και συνέχισε: «Ήταν μια καταπληκτική βραδιά. Νομίζω ότι ήμασταν εκεί 10 ώρες, ίσως και 12. Ήταν τόσο προσεγμένο και καλά οργανωμένο, πραγματικά συγκινητικό και πολύ διασκεδαστικό». Στη συνέχεια, ο Μπραντ Πιτ δήλωσε: «Αλλά ήταν μεγάλο πάρτι και, ναι, κάποια στιγμή την έχασα μέσα στον χαμό, στην πίστα».
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του
Ωστόσο, δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος μέχρι να ξαναβρεθούν. Όταν ρωτήθηκε πόσο του πήρε να εντοπίσει την Ινές ντε Ραμόν, απάντησε: «Όχι πολύ! Όχι πολύ. Πάντα υπάρχει κάποιος που θα σου δείξει ότι "πήγε προς τα εκεί”».
Το ζευγάρι ήταν ανάμεσα στους πολλούς διάσημους καλεσμένους του πολυσυζητημένου γάμου της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι. Στη λίστα των διάσημων καλεσμένων της τελετής περιλαμβάνονταν επίσης ο Μπράντλεϊ Κούπερ με τη σύντροφό του, Τζίτζι Χαντίντ, ο Χιου Γκραντ με τη σύζυγό του, Άνα Ελίζαμπεθ, η Τζένιφερ Λόπεζ, η Τζέσικα Τσαστέιν, ο Άνταμ Σάντλερ, ο οποίος έγινε και κουμπάρος του ζευγαριού, και πολλοί ακόμη.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο Μπραντ Πιτ αποκάλυψε ότι κάποια στιγμή έχασε από τα μάτια του την Ινές ντε Ραμόν στην πίστα του γάμου της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι, καθώς ο χώρος ήταν τόσο μεγάλος και ο κόσμος τόσο πολύς.
Μιλώντας στο «Entertainment Tonight» την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Heart of the Beast» στο Νάσβιλ, ο 62χρονος ηθοποιός ρωτήθηκε για την παρουσία του στον γάμο της Σουίφτ και του Κέλσι, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.
Όταν ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι είχε ακούσει πως ο Πιτ έχασε για λίγο την 33χρονη σύντροφό του εξαιτίας της απαγόρευσης χρήσης κινητών τηλεφώνων στη γαμήλια τελετή, ο ηθοποιός τον διόρθωσε με χιούμορ: «Εννοείς τον γάμο του αιώνα;» και συνέχισε: «Ήταν μια καταπληκτική βραδιά. Νομίζω ότι ήμασταν εκεί 10 ώρες, ίσως και 12. Ήταν τόσο προσεγμένο και καλά οργανωμένο, πραγματικά συγκινητικό και πολύ διασκεδαστικό». Στη συνέχεια, ο Μπραντ Πιτ δήλωσε: «Αλλά ήταν μεγάλο πάρτι και, ναι, κάποια στιγμή την έχασα μέσα στον χαμό, στην πίστα».
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του
Brad Pitt had the time of his life at Taylor Swift and Travis Kelce’s wedding, even if he lost his date, Ines De Ramon. 😭 #heartofthebeast pic.twitter.com/YDRxTprcfy— Entertainment Tonight (@etnow) September 17, 2026
Ωστόσο, δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος μέχρι να ξαναβρεθούν. Όταν ρωτήθηκε πόσο του πήρε να εντοπίσει την Ινές ντε Ραμόν, απάντησε: «Όχι πολύ! Όχι πολύ. Πάντα υπάρχει κάποιος που θα σου δείξει ότι "πήγε προς τα εκεί”».
Το ζευγάρι ήταν ανάμεσα στους πολλούς διάσημους καλεσμένους του πολυσυζητημένου γάμου της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι. Στη λίστα των διάσημων καλεσμένων της τελετής περιλαμβάνονταν επίσης ο Μπράντλεϊ Κούπερ με τη σύντροφό του, Τζίτζι Χαντίντ, ο Χιου Γκραντ με τη σύζυγό του, Άνα Ελίζαμπεθ, η Τζένιφερ Λόπεζ, η Τζέσικα Τσαστέιν, ο Άνταμ Σάντλερ, ο οποίος έγινε και κουμπάρος του ζευγαριού, και πολλοί ακόμη.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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