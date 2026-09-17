Στοιβαγμένοι μέσα σε ένα μικρό φορτηγό στην έρημο της Καλιφόρνιας βρέθηκαν 31 μετανάστες

Σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, οι ημερήσιες συλλήψεις κατά μήκος των νοτιοδυτικών συνόρων ανέρχονται το τελευταίο διάστημα κατά μέσο όρο σε περίπου 258 περιστατικά.Ωστόσο, η μείωση της συνολικής μεταναστευτικής ροής δεν έχει εξαλείψει τις προσπάθειες διέλευσης από ιδιαίτερα επικίνδυνες διαδρομές στην Καλιφόρνια.Στις 29 Ιουλίου, οι αρχές εντόπισαν μικρό σκάφος περίπου 14 μίλια δυτικά του νησιού Σαν Κλεμέντε, στα ανοικτά των ακτών της νότιας Καλιφόρνιας. Σύμφωνα με την Ακτοφυλακή και την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων, στο σκάφος βρίσκονταν 21 μετανάστες.Τον Αύγουστο, πράκτορες της Συνοριοφυλακής πραγματοποίησαν επίσης επιχείρηση διάσωσης ενός 25χρονου Μεξικανού, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, είχε εγκλωβιστεί για δύο ημέρες αφού διέσχισε τα σύνορα και χάθηκε στην απομακρυσμένη περιοχή των βουνών Τζακούμπα.Ο άνδρας είχε μείνει χωρίς νερό και, σύμφωνα με τον τομέα Ελ Σέντρο, βρισκόταν σε οριακή κατάσταση όταν κατάφερε να πραγματοποιήσει κλήση κινδύνου.