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Στοιβαγμένοι μέσα σε ένα μικρό φορτηγό στην έρημο της Καλιφόρνιας βρέθηκαν 31 μετανάστες
Στοιβαγμένοι μέσα σε ένα μικρό φορτηγό στην έρημο της Καλιφόρνιας βρέθηκαν 31 μετανάστες
Ο οδηγός φέρεται να εγκατέλειψε το φορτηγό και να διέφυγε στο Μεξικό
Τριάντα ένας μετανάστες εντοπίστηκαν στοιβαγμένοι στο πίσω μέρος τροποποιημένου φορτηγού στην έρημο της Καλιφόρνιας, κοντά στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό.
Το όχημα εντοπίστηκε κοντά στο Οκοτίγιο, μια μικρή κοινότητα στην κομητεία Ιμπίριαλ, σε πολύ μικρή απόσταση από τα σύνορα ΗΠΑ – Μεξικού, σύμφωνα με την Υπηρεσία Συνοριοφυλακής στον τομέα Ελ Σέντρο.
Οι αμερικανικές αρχές ανέφεραν ότι οι 31 μετανάστες είχαν μεταφερθεί μέσα στο τροποποιημένο όχημα, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο επιχείρησης λαθραίας διακίνησης ανθρώπων.
Όταν οι πράκτορες πλησίασαν το φορτηγό, ο φερόμενος ως οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε προς το Μεξικό, ενώ οι συνοριοφύλακες έθεσαν υπό κράτηση τα άτομα που βρίσκονταν στο εσωτερικό.
Η αφυγή του οδηγού, ωστόσο, δεν κράτησε για πολύ, καθώς σύμφωνα με την αμερικανική Συνοριοφυλακή, μεξικανικές αρχές τον εντόπισαν και στην συνέχεια τον συνέλαβαν.
Η Υπηρεσία Συνοριοφυλακής σχολίασε με σκωπτικό τρόπο την εξέλιξη, αναφέροντας ότι ο ύποπτος φαίνεται πως αντιμετώπισε τα σύνορα σαν «γραμμή τερματισμού», για να καταλήξει τελικά στη φυλακή.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε μία από τις πιο δύσκολες και επικίνδυνες περιοχές της νότιας Καλιφόρνιας. Ο τομέας Ελ Σέντρο της Συνοριοφυλακής καλύπτει περίπου 70 μίλια διεθνών συνόρων στην κοιλάδα Ιμπίριαλ, μια περιοχή που περιλαμβάνει μεγάλες ερημικές εκτάσεις, ορεινούς όγκους και αγροτικές περιοχές.
Κατά τους θερινούς μήνες, οι θερμοκρασίες σε τμήματα της ερήμου μπορούν να ξεπεράσουν τους 120 βαθμούς Φαρενάιτ, δηλαδή περίπου 49 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας θανατηφόρες συνθήκες για όσους επιχειρούν να διασχίσουν την περιοχή.
Το όχημα εντοπίστηκε κοντά στο Οκοτίγιο, μια μικρή κοινότητα στην κομητεία Ιμπίριαλ, σε πολύ μικρή απόσταση από τα σύνορα ΗΠΑ – Μεξικού, σύμφωνα με την Υπηρεσία Συνοριοφυλακής στον τομέα Ελ Σέντρο.
Οι αμερικανικές αρχές ανέφεραν ότι οι 31 μετανάστες είχαν μεταφερθεί μέσα στο τροποποιημένο όχημα, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο επιχείρησης λαθραίας διακίνησης ανθρώπων.
Όταν οι πράκτορες πλησίασαν το φορτηγό, ο φερόμενος ως οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε προς το Μεξικό, ενώ οι συνοριοφύλακες έθεσαν υπό κράτηση τα άτομα που βρίσκονταν στο εσωτερικό.
Η αφυγή του οδηγού, ωστόσο, δεν κράτησε για πολύ, καθώς σύμφωνα με την αμερικανική Συνοριοφυλακή, μεξικανικές αρχές τον εντόπισαν και στην συνέχεια τον συνέλαβαν.
Η Υπηρεσία Συνοριοφυλακής σχολίασε με σκωπτικό τρόπο την εξέλιξη, αναφέροντας ότι ο ύποπτος φαίνεται πως αντιμετώπισε τα σύνορα σαν «γραμμή τερματισμού», για να καταλήξει τελικά στη φυλακή.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε μία από τις πιο δύσκολες και επικίνδυνες περιοχές της νότιας Καλιφόρνιας. Ο τομέας Ελ Σέντρο της Συνοριοφυλακής καλύπτει περίπου 70 μίλια διεθνών συνόρων στην κοιλάδα Ιμπίριαλ, μια περιοχή που περιλαμβάνει μεγάλες ερημικές εκτάσεις, ορεινούς όγκους και αγροτικές περιοχές.
Κατά τους θερινούς μήνες, οι θερμοκρασίες σε τμήματα της ερήμου μπορούν να ξεπεράσουν τους 120 βαθμούς Φαρενάιτ, δηλαδή περίπου 49 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας θανατηφόρες συνθήκες για όσους επιχειρούν να διασχίσουν την περιοχή.
Σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, οι ημερήσιες συλλήψεις κατά μήκος των νοτιοδυτικών συνόρων ανέρχονται το τελευταίο διάστημα κατά μέσο όρο σε περίπου 258 περιστατικά.
Ωστόσο, η μείωση της συνολικής μεταναστευτικής ροής δεν έχει εξαλείψει τις προσπάθειες διέλευσης από ιδιαίτερα επικίνδυνες διαδρομές στην Καλιφόρνια.
Στις 29 Ιουλίου, οι αρχές εντόπισαν μικρό σκάφος περίπου 14 μίλια δυτικά του νησιού Σαν Κλεμέντε, στα ανοικτά των ακτών της νότιας Καλιφόρνιας. Σύμφωνα με την Ακτοφυλακή και την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων, στο σκάφος βρίσκονταν 21 μετανάστες.
Τον Αύγουστο, πράκτορες της Συνοριοφυλακής πραγματοποίησαν επίσης επιχείρηση διάσωσης ενός 25χρονου Μεξικανού, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, είχε εγκλωβιστεί για δύο ημέρες αφού διέσχισε τα σύνορα και χάθηκε στην απομακρυσμένη περιοχή των βουνών Τζακούμπα.
Ο άνδρας είχε μείνει χωρίς νερό και, σύμφωνα με τον τομέα Ελ Σέντρο, βρισκόταν σε οριακή κατάσταση όταν κατάφερε να πραγματοποιήσει κλήση κινδύνου.
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